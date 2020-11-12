▲ 為造福社會而生，VWCV T6.1 Kombi 139.8 萬起登場

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T6.1 Caravelle 以及 Kombi IPC 提供行動不便者或銀髮族一個更自由無礙的乘車環境。

× T6.1 Caravelle 以及 Kombi IPC 提供行動不便者或銀髮族一個更自由無礙的乘車環境。

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T6.1長軸平頂、長軸高頂車型為救護車改裝最佳車款，在執行救護任務之餘，仍提供全車乘員安全防護。

× T6.1長軸平頂、長軸高頂車型為救護車改裝最佳車款，在執行救護任務之餘，仍提供全車乘員安全防護。

全新世代 T6.1 福祉車款





福斯商旅與太古標鎰汽車和輔康企業共同合作開發新世代 T6.1 Kombi IPC 以及 T6.1 Caravelle IPC 福祉車款，提供個人買家、公共服務運輸需求之無障礙計程車、社福團體之復康巴士車隊等，以輪椅電動升降、輪椅坡道或斜坡板伸展套件，提供接送行動不便者或銀髮族一個自由無礙的乘車環境。





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Kombi 適合品牌企業宣傳





Kombi 以全方位機能的實用性、兼顧安全舒適駕駛體驗，不僅僅是商務與照護的最適車款，依照不同需求改裝車室空間的配置，可滿足全方位的用車型態。在專業特殊用途的救護車、福祉車、巡迴診療用車、勤務車、到宅沐浴車、學校接駁車等；一般買家需求用途則包括行動餐車、露營車、行動工作室、企業買家之專屬品牌車等。





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頂級塑身衣品牌「蘿琳亞」為提供客製化的塑身衣量身服務，特別改造 5 台 Kombi 為行動門市，提供全台 VIP 到府服務，只要透過預約即可享受專業的量身及瘦後修改的客製化專業服務；蘿琳亞認為唯有實際了解客戶需求後，才能創新研發出最適合女性穿著的塑身衣，而此一理念也與福斯商旅推出 Kombi 車型相契合。



全台共五台的Kombi 「蘿琳亞行動工作車」，透過善用車室空間的打造，提供全台 VIP 到府服務。

× 全台共五台的Kombi 「蘿琳亞行動工作車」，透過善用車室空間的打造，提供全台 VIP 到府服務。

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全新

T6.1 Kombi

、

Caravelle

車型建議售價

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T6.1 Kombi長軸平頂 (免稅救護車) 建議售價 新台幣$139.8萬 (基本車價)





T6.1 Kombi長軸高頂 (免稅救護車) 建議售價 新台幣$154.8萬 (基本車價)





T6.1 Kombi長軸高頂 (復康巴士) 建議售價 新台幣$149.8萬 (基本車價)





T6.1 Caravelle 150L (復康巴士) 建議售價 新台幣$169.8萬 (基本車價)





T6.1 Caravelle 110L (復康巴士) 建議售價 新台幣$140.3萬 (基本車價)