▲ 為造福社會而生，VWCV T6.1 Kombi 139.8 萬起登場

在動力科技上，全新 T6.1 Kombi 長軸高頂 9 座車型搭載 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，搭配 5 速手排變速箱，提供 110 匹最大馬力與 25.5 公斤米最高扭力；全車系搭配速度感應式電子動力輔助轉向系統，不僅提供駕駛更輕盈與精準的轉向，也確保駕駛在所有行車狀況中都能保持優異的操控性和穩定性。在安全科技配備上，全車系皆搭載 Cross Wind Assist 側風穩定輔助系統、MCB 二次碰撞預煞系統、ESP電子行車穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡控制系統等多項主被動安全配備，並搭載 PDC 停車導引系統。
最新 T6.1 Kombi 的長軸平頂車型及長軸高頂車型同樣搭載 2.0 升 TDI 柴油渦輪增壓引擎，再加上 7 速雙離合器自手排變速箱，可提供 150 匹最大馬力與 34.7 公斤米最高扭力，即使經過特殊改裝，全車系主被動安全配備仍一應俱全。
全新世代 T6.1 福祉車款
福斯商旅與太古標鎰汽車和輔康企業共同合作開發新世代 T6.1 Kombi IPC 以及 T6.1 Caravelle IPC 福祉車款，提供個人買家、公共服務運輸需求之無障礙計程車、社福團體之復康巴士車隊等，以輪椅電動升降、輪椅坡道或斜坡板伸展套件，提供接送行動不便者或銀髮族一個自由無礙的乘車環境。
Kombi 適合品牌企業宣傳
Kombi 以全方位機能的實用性、兼顧安全舒適駕駛體驗，不僅僅是商務與照護的最適車款，依照不同需求改裝車室空間的配置，可滿足全方位的用車型態。在專業特殊用途的救護車、福祉車、巡迴診療用車、勤務車、到宅沐浴車、學校接駁車等；一般買家需求用途則包括行動餐車、露營車、行動工作室、企業買家之專屬品牌車等。
頂級塑身衣品牌「蘿琳亞」為提供客製化的塑身衣量身服務，特別改造 5 台 Kombi 為行動門市，提供全台 VIP 到府服務，只要透過預約即可享受專業的量身及瘦後修改的客製化專業服務；蘿琳亞認為唯有實際了解客戶需求後，才能創新研發出最適合女性穿著的塑身衣，而此一理念也與福斯商旅推出 Kombi 車型相契合。
T6.1 Kombi長軸平頂 (免稅救護車) 建議售價 新台幣$139.8萬 (基本車價)
T6.1 Kombi長軸高頂 (免稅救護車) 建議售價 新台幣$154.8萬 (基本車價)
T6.1 Kombi長軸高頂 (復康巴士) 建議售價 新台幣$149.8萬 (基本車價)
T6.1 Caravelle 150L (復康巴士) 建議售價 新台幣$169.8萬 (基本車價)
T6.1 Caravelle 110L (復康巴士) 建議售價 新台幣$140.3萬 (基本車價)