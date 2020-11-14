當救護車遇上大塞車！印度暖警跑兩公里肉身開路影片瘋傳

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當救護車遇上大塞車！印度暖警跑兩公里肉身開路影片瘋傳

四方報/綜合報導

calendar_today2020-11-14 15:00:00

印度交警
▲一名印度交警在交通繁忙的時段為救護車一路開路。（圖／翻攝自推特）

在馬路上聽到救護車的鳴笛聲時總是令人感到特別緊張，但偏偏有時候馬路堵得水泄不通，想要讓路也很困難，只能在原地乾焦急。這樣的畫面日前就出現在印度，不過卻迎來十分暖心的結局。一名印度交警在交通繁忙的時段為救護車一路開路，期間不斷揚手示意，跑了兩公里為救護車清出道路通行，影片上傳至推特後引發網友瘋傳。

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事件發生於印度南方城市海得拉巴（Hyderabad）的週二晚上，當時的街道相當擁擠混亂，救護車的鳴笛聲變得相當不明顯，而熱心交警 G. Babji 當時正在指揮交通，見到救護車後上前關切。他表示，看見救護車上的家屬們用「充滿希望的眼神看著我」，讓他當下立刻開始奔跑，四處揮手指示前方車輛讓路。

Babji 表示，「大部分人都十分配合」，但遇到不配合或是搞不清楚狀況的車輛或電動車司機，他也會推一推車子示意他們往旁邊靠。就這樣，他一直跑了一、兩公里為救護車開路，讓病人能儘速趕到醫院。家屬們對他的熱心幫忙十分感激，影片上傳至網路上後更感動無數網友。

Babji 所屬的警局局長得知後也頒獎表揚了這名交警，G. Babji 表示，雖然不知道病人是誰，但很高興自己做了正確的事，並稱最好的獎勵是收到家屬們雙手合十的道謝。不過，也有許多網友指出，影片中許多司機明顯缺乏讓路的意識，交警的行動十分感人，但也反映出印度這方面的教育尚不完全，在讚揚熱心交警之餘更應反思如何改善，這樣未來就不需要靠一個人的力量「肉身開路」救人。

▲一名印度交警在交通繁忙的時段為救護車一路開路，他所屬的警局局長得知後也頒獎表揚了他。（圖／翻攝自推特）
▲一名印度交警在交通繁忙的時段為救護車一路開路，他所屬的警局局長得知後也頒獎表揚了他。（圖／翻攝自推特）
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