文昌開筆禮暨抓周 雙、多胞胎見面歡
記者陳問荷/新北報導
calendar_today2020-11-15 19:58:28｜update2020-11-15 19:59:10
每年11月11日是台灣的雙胞胎日，今年適逢台北市雙胞胎協會成立25週年，國立空中大學與台北市雙胞胎協會於今(15)日下午在新北市蘆洲李宅合辦「2020神氣雙寶文昌開筆禮暨抓周相見歡」，談論雙、多胞胎成長、教養與家庭交流議題。
空大陳松柏校長表示，空大生科系與台北市雙胞胎協會共同舉辦活動，今年已經邁入第三年，家庭教育與社會教育是空大教學活動之一，也希望藉此活動能與本校鄰近中小學敦親睦鄰，並推廣生科系家庭、幼保類相關業務，未來將持續常態性的推廣此類活動，善盡大學的社會責任及社區關懷，陳松柏本身也育有一對雙胞胎女兒的經驗，有鑑於關懷與體恤雙多胞胎家庭的辛苦，積極促成三方面合作機會。台北市雙胞胎協會創會理事長張玨說明協會成立動機，與爭取雙多胞胎權益的用心，台北市雙胞胎協會希望藉此次活動，對長期被疏忽卻為國增產的雙多胞胎家庭，舉辦交流活動；一方面在育兒方面能表達父母生下來多為早產帶養不易的雙多胞胎嬰幼兒給予祝福，再者，響應少子化下人口政策，對多生的家庭給予支持，大家可以藉此來李宅半日遊，相互交流育兒撇步，陳松柏校長也特別呼籲政府，提出建議在少子化下，公托及公立幼兒園，應優先考慮錄取雙多胞胎就讀，以鼓勵多生及提高生育率。活動中，近三十對雙多胞胎齊聚一堂，在蘆洲李宅參加文昌開筆禮與抓周活動，戶外有野餐派對、雙多胞胎養育與權益等雙寶家庭交流活動，也增添現場不少活動話題與趣味。