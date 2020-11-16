2020 年 11 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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2020 年 11 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-11-16 11:25:01

2020 年 11 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
▲ 2020 年 11 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
2020 即將邁入尾聲，車廠無不卯起來加強促銷力道，本次彙整了 14 家國產、進口品牌的購車、試車及回廠活動，想在年底撿便宜的買家千萬別錯過！只要用「Ctrl+F」搜尋功能輸入品牌中／英文名，就能找到欲搜尋的品牌唷，趕快進來瞧瞧！
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2021 年式 X1 加碼智選專案、150 萬 60 期 0 利率與 1 年乙式全險或尊榮租賃專案。
2021 年式 X1 加碼智選專案、150 萬 60 期 0 利率與 1 年乙式全險或尊榮租賃專案。
2021 年式 BMW 2系列Gran Coupé，提供低月付 9,900 元起多元分期方案或尊榮租賃專案。
2021 年式 BMW 2系列Gran Coupé，提供低月付 9,900 元起多元分期方案或尊榮租賃專案。
全新 2021 年式車型 2.0L 318i Luxury、320i M Sport、330i M Sport，均可享有0利率輕鬆坐擁方案，本月入主指定車型更可享 1 年乙式全險。
全新 2021 年式車型 2.0L 318i Luxury、320i M Sport、330i M Sport，均可享有0利率輕鬆坐擁方案，本月入主指定車型更可享 1 年乙式全險。
全新 2021 年式 BMW 7系列Exclusive Edition層峰旗艦版，提供尊榮租賃專案或 360 萬 60 期 0 利率與 1 年乙式全險。
全新 2021 年式 BMW 7系列Exclusive Edition層峰旗艦版，提供尊榮租賃專案或 360 萬 60 期 0 利率與 1 年乙式全險。
BMW

車型

方案內容

全新世代BMW 1系列

【智選專案】低月付9,900元起多元分期方案

全新世代BMW 2系列Gran Coupé

【智選專案】低月付9,900元起多元分期方案
尊榮租賃專案(3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)

全新BMW X1

 【智選專案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
150600利率與1年乙式全險
尊榮租賃專案(3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

全新BMW 3系列

全新BMW 3系列指定車型享下列購車禮遇
低月付9,900元起多元分期方案與1年乙式全險
180600利率與1年乙式全險
尊榮租賃專案(3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

全新BMW 5系列

 180600利率
尊榮租賃專案(3年租賃0利率、首年乙式全險)

全新BMW X5

 180600利率與1年乙式全險
尊榮租賃專案(3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

全新BMW X6

 180600利率
尊榮租賃專案(3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)

旗艦房車BMW 7系列

 360600利率與1年乙式全險
尊榮租賃專案(3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

旗艦跑車BMW 8系列

 180600利率

旗艦休旅BMW X7

 180600利率
尊榮租賃專案(3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

eReady 放出你的節奏 11月購車方案。
eReady 放出你的節奏 11月購車方案。
即日起至 12 月 31 日前憑台隆手創館電子會員，消費滿 500 元即有機會抽中「eReadyFun」一台。
即日起至 12 月 31 日前憑台隆手創館電子會員，消費滿 500 元即有機會抽中「eReadyFun」一台。
台鈴 eReady

eReady 11 月購車方案「Fun出你的節奏，來店試乘抽iPhone 12

11月試乘及購車活動即日開跑，至全台eReady門市試乘或購車完成領牌即獲得繽紛eReady環保袋，加碼再月月抽iPhone 12。交車更享有eReady節奏藍芽喇叭、品牌安全帽和全方位保險專案「666 好險」。eReady亦與台隆手創館一同歡慶周年慶，現場不但有實車展出，消費者於12/31(四)前憑台隆手創館電子會員，消費滿500元即有機會抽中「eReadyFun」一台(價值74,980元)。

「Ford好車二部取」回饋活動登場 入主 Ford 全車系有機會抽百萬車款或神秘新車，再享最高百萬零利率。
「Ford好車二部取」回饋活動登場 入主 Ford 全車系有機會抽百萬車款或神秘新車，再享最高百萬零利率。
Ford 福特

車款

十一月優惠活動

 

Ford全車系

Ford好車二部取」：

  • -活動期間：2020111日起至2021131日止，月月抽。
  • -於各Ford經銷據點完成Ford任一新車款領牌，即有機會將活動指定之百萬級距車款或神秘新車取回家
  • -活動期間再享最高1000利率
 

Ford EcoSport

EcoBoost®125

旗艦型

舊換新優惠價74.9

十一月入主享首年超低月付NT$ 4,999

Ford Mondeo

  • 十一月入主享5年原廠保固（包含3年原廠保固以及2年加值型安心保固）
  • 十一月入主再享最高1000利率
 

Ford Ranger

  • 贈送Stanley百年淬鍊保溫鋼瓶大師系列商品組（市價NT$8,880
  • 十一月入主再享最高1000利率
 

Gogoro

凡購買 S Performance 指定車型最高可享優惠四重送，優惠最高 $13,000 元，除了復古騎士安全帽、首年月付 $499 騎到飽之外，依不同車型還有折扣金、延長保固、藍牙耳機等多重好禮。而最適合小資女入手的時尚潮車 VIVA 系列，更只要 $35,980 元起，比買新包更划算。詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2020-lastcall-sp-helmet-nov/

此外，即日起至 11/29，至全台 Gogoro 實體門市進行全車系賞車或試騎，並完成問券，即有機會獲得「$50,000 購車金」！獎金週週抽，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2020-store-weekly-luckydraw-nov/

購車補助最後倒數，只要淘汰並新購電動機車即可享最高 $28,000 元補助金1 (含 ABS 煞車補助)，另有最高 48 期零利率分期優惠方案，把握輕鬆入手最佳時機，Gogoro 年底強力加碼，邀您一起換電衝刺。欲知詳細購車政府補助、分期優惠方案，可前往活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/finance/ 

Honda 本田

車款

多重獻禮

Honda CR-V

「御享升級專案」-優惠價升級AVM環景輔助系統(VTi不適用)                           0頭款&低月付2,988元起

5年不限里程延長保固

Honda ODYSSEY

「星願乘行方案」-觸控衛星導航系統、前後行車紀錄器                 5年不限里程延長保固、0頭款&低月付4,588元起

Honda FIT

iRobot Roomba i7尊榮旗艦款掃地機器人、0頭款&低月付1,888元起、5年不限里程延長保固

Honda CITY

iRobot Roomba i7尊榮旗艦款 掃地機器人、0頭款&低月付1,688元起、5年不限里程延長保固

Honda HR-V

(RS不適用)

iRobot Roomba i7尊榮旗艦款掃地機器人、5年不限里程延長保固、0頭款及低月付2,288元起

Honda HR-V

無限MUGEN

(RS不適用)

3.5萬優惠價升級價值10萬之「無限MUGEN套件」

5年不限里程延長保固、0頭款及低月付2,288元起

KIA 起亞

車型

 

建議售價(新台幣/萬元)

 

優惠內容

 

PICANTO 1.2汽油

經典 / 時尚 / GT-LINE / X-LINE

 

49.9 / 55.9 / 59.9 / 59.9

 

低頭款2.2萬，月付7,288元起

五年不限里程全車原廠保固

 

STONIC 1.4汽油

經典 / 時尚

 

69.9 / 74.9

 

低頭款2.2萬，月付10,288元起

五年不限里程全車原廠保固

 

STONIC 1.0T汽油

時尚 / 驚艷

 

79.9 / 84.9

 

 

STONIC 1.0T汽油

驚艷雙色

 

85.9

 

 

CARENS CRDI 1.7柴油

科技 / 旗艦 / 旗艦七人座

 

87.9/ 97.9/ 108.9

 

首年乙式車體險

5萬元購車金

5萬元專屬配件

50萬高額0利率

五年不限里程原廠保固

 

NEW SPORTAGE 2.0柴油

御尊 / GT LINE 2WD /

GT LINE 4WD

 

113.9/ 127.9/ 136.9

 

5萬元專屬配件

60萬高額0利率

五年不限里程全車原廠保固

 

STINGER汽油 2.0T EX / 2.0T GT-LINE / 3.3 GT

 

145.9/ 175.9/ 225.9

 

100600利率 (限指定年式)

三萬公里免費保養(限指定年式)

一年千萬超額丙式全險(限指定年式)

五年不限里程全車原廠保固

 

SORENTO 2.2柴油 (2020年式)

2WD豪華 / AWD GT-LINE

 

141.9/ 164.9

 

5萬元專屬配件

100萬高額0利率(限指定年式)

一年千萬超額丙式全險(限指定年式)

五年不限里程全車原廠保固

 

CARNIVAL 2.2柴油

經典 / 豪華

 

138.9/159.9

 

限量升級影音配件(限指定車型)

60萬高額0利率

五年不限里程全車原廠保固

 

森那美起亞汽車在 KIA 特別將原本首 100 位前瞻車主限定的尊榮升等禮遇，再追加限量 100 位名額，讓更多 Sorento 的準車主們享有專屬禮遇。首200位前瞻車主享【升等尊榮六人座】或【潮旅配件】限量早鳥禮遇擇一：

【升等尊榮六人座早鳥禮遇】：僅限定入主All-new Sorento豪華版七人座，與All-new Sorento旗艦版七人座車型。升等尊榮六人專屬早鳥禮遇，包含以下配備：第二排尊榮獨立座椅、E-SHIFT電子旋鈕排檔、方向盤換檔撥片、金屬迎賓踏板、3D花紋金屬質感飾板、7色可調式氣氛燈、4門One Touch電動窗。

【All-new Sorento潮旅配件】：包含以下配件內容：原廠車側踏板、16色氣氛燈、防水踏墊組、後艙摺疊防汙墊、後廂遮物簾與前後行車紀錄器。

KIA總代理森那美起亞汽車自即日起至 11 月 30 日止，推出回廠即可享有免費車輛防疫清潔的貼心服務，不僅提供車輛外觀清潔，並特別針對最常接觸的車內方向盤、座椅、內外門及扶手等區域進行防疫清潔，同時，貼心推出品牌專屬的 3 種車室防疫套餐，車主可依照自身需求選擇最適切的防疫清潔，為家人提供更完備的防疫措施。此外，本次秋季健檢活動，也同步推出免費電瓶蓄電量檢測，以及輪胎檢查，讓您在長途旅行出遊前更加放心。因應近期國內旅遊的熱潮，KIA 總代理森那美起亞汽車特別推出輪胎相關優惠，活動期間，購買四條倍耐力輪胎即可獲得免費獲得限量造型抱枕，同時，只要是倍耐力品牌輪胎，不限安裝日期，只要胎溝為 9 成新，非人為因素遭外力刺穿輪胎可免費更換一次。

Mazda 馬自達

台灣馬自達推出「馭享精彩專案」，以感謝消費者長期的支持。本月購車搭配「馭享精彩專案」，全車系加贈 5 年原廠保固，並提供新台幣 10 萬元低額入主，再享 24 期零利率。即日起於活動期間至 MAZDA 全國展示中心賞車，可獲得 MAZDA 100 週年精緻禮品乙份，本月試乘加碼贈送「MAZDA 100 週年紀念馬克杯」，數量有限，送完為止。

Mercedes-Benz 賓士

車系

購車方案

優惠內容

A-Class 指定車款

最高120萬40期 零利率

  • 指定車型享有額外購車優惠
B-Class 指定車款

最高120萬40期 零利率

 

C-Class

最高160萬40期 零利率

  • 指定年式享有乙式保險
CLS-Class

最高220萬60期 零利率

  • 乙式保險
Mercedes-AMG GT R Pro *

最高360萬60期 零利率

  • 享有額外購車優惠
Mercedes-AMG GT
4-Door Coupé *

最高360萬60期 零利率

  • 享有額外購車優惠
  • 乙式保險
V-Class *

最高120萬60期 零利率

  • 貸款首期免付
  • 指定車型享有額外購車優惠
Vito Tourer & Vito Tourer 120kw*

最高120萬60期 零利率

  • 指定年式享有乙式保險及貸款首期免付
  • 指定車型享有額外購車優惠
Mitsubishi 中華三菱

 

優惠內容

全車系

政府5萬舊換新補助倒數計時中

乘用車外促

「三菱有禮 愛不釋手」年終交車禮

凡本月底前購買(需完成交車且領牌) COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER PICKUP、ZINGER、ECLIPSE CROSS任一車種即可享【3M HEAT2000櫥下型觸控式熱飲機 or 任天堂Switch】好禮二選一。(最高價值36,900元)

COLT PLUS

50.9萬~54.9萬

  • 舊換新限時優惠價44.9萬元起，2萬1低頭款即可入主
  • 超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。
  • 潮有型特仕車53.2萬元，舊換新只要48.2萬，不只超值再加碼高顏值：運動化飾板、車頂行李飾架、15吋躍野雙肋式鋁圈+大型輪拱、Push Start、Fast Key、晶片防盜
  • 典藏型推出限時優惠價49.9萬元，舊換新只要44.9萬元
    • 百萬豪華車等級電動尾門車型54.9萬元，舊換新只要49.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】
GRAND LANCER

63.9萬~77.9萬

    • 全車系標配6SRS，限時推出B&W羨定版舊換新優惠只要66.9萬，同時驚嘆型限時優惠價61.9萬元，舊換新限時優惠價56.9萬起
OUTLANDER ‘21年式

2WD 88.9萬~110.9萬

4WD　107.9萬

    • OUTLANDER 新年式全新登場，首發搭載全新數位儀錶，4WD車型增加S-AWC功能等。典藏型舊換新只要83.9萬
    • 高額60萬0利率實施中！
ZINGER

65.9萬~76.9萬

    • 質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！
    • 高額50萬0利率實施中！
ZINGER P/U

61.9萬~65.9萬

    • 全新ZINGER PICK UP採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，專業質感更加值。專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，讓商車表現更多彩多姿
    • 精彩有禮』專案：11/30前購買精采型，並完成領牌者送匠心貨斗飾框(價值10,000元) ，防護之外更顯品味
E-VERYCA

87.9萬

    • 售價87.9萬(已扣除貨物稅補助)，二人座載貨大空間
    • 安心充電方案：購車贈20米基本免費安裝及隨車充電器
    • 高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多
中華菱利

    • 中華大菱利A210超能載全新登場-‧貨台加長、輪胎加大、載重量950KG同級最大
DELICA

    • 三菱得利卡進化三級跳，全新登場－動力提升／安全進階／外型進化
    • 領先同級車 配備雙SRS
    • 舊換新，拚振興，得利卡貨車送齊興協力金
    • ２萬１低頭款
日本原裝進口四驅渦輪跑旅首選

ECLIPSE CROSS

94.9萬~117.9萬

    • Euro NCAP最高五顆星安全評價與NHTSA 5顆星安全雙料冠軍，獲得國際多項大獎：日本2019 RJC年度風雲車，2019 俄羅斯年度新車大獎!
    • S-AWC超能全時四輪控制系統，ECLIPSE CROSS SAWC行家型 109.9萬輕鬆入主S-AWC四驅科技
    • 全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈
    • 菁英型以上搭載全速域ACC主動車距控制巡航系統，SDA多媒體連結系統(支援Apple CarPlay/Android Auto)，再享升級智慧感應鑰匙與Push Start智慧觸控啟動系統
    • ECLIPSE CROSS完銷倒數中!　年終優惠啟動，推出「馭強則強」入主方案，購車享3大優惠：「三菱有禮 愛不釋手」年終交車禮二選一； 90萬高額貸款優惠； 5年或15萬公里保固。
Nissan 日產

即日起至 11 月 16 日止，購買 Sentra 尊爵版加價 10,000 元即升級尊爵智駕版，優惠價值 26,000 元；於活動期限內入主任一車規，再加贈「瑞典頂級 Electrolux 伊萊克斯無線吸塵器(PQ91-3BW)」，價值 24,900 元；好禮不僅如此，即日起消費者至全台展示中心試乘，再送限量專屬 Sentra 合金模型車，數量有限，送完為止。

本月入主 Nissan Kicks 可享「3 萬元振興購車優惠」舊換新價 61.9 萬元起，再加碼「萬元配件金」專屬優惠，並能搭配50萬零利率優惠。

Nissan 限時推出 X-TRAIL「安心特仕車」，共有兩個版本：「安心自駕版」舊換新價 79.9 萬元、「安心智行版」舊換新價 89.9 萬元，再加碼總價值 3 萬元的安心好禮，包含：1.「首年丙式車體險」保障愛車的毀損賠償，安心出遊好輕鬆、2.「電子後視鏡」寬闊後方視野，安心駕車掌握路況、3.「車門警示燈」開門立刻啟動光源提醒後方來車。還可再享 60 萬零利率優惠，詳情請參閱本活動官網https://new.nissan.com.tw/nissan/news/offers/673。Nissan 新世代 Juke 於 11 月 6 日展開預售，本月試駕 Nissan 即贈送專屬好禮。

此外，Nissan 自即日起至 11 月 30 日止推出「NISSAN Care APP 5週年慶」活動，活動期間車主以 APP 預約返廠定保且準時返廠履約，消費滿 3,000 元除原有消費可獲得之紅利點數外，Nissan 再加碼贈送紅利點數 3000 點，還可以參加限量「品牌香氛機」抽獎活動。

Peugeot 寶獅

Peugeot 2008 於 2020 年 11 月 14 日進駐全台 Peugeot 展示中心，並正式開放銷售，建議售價 92.9 萬元起，分為 4 個車型等級，並分別有 CIELO 全景可開啟式玻璃車頂車型，共 7 個車型，還提供 Focal® 頂級音響系統、GRIP CONTROL® 抓地力控制系統及多樣化精緻車色；且即刻入主享早鳥專屬優惠，高額分期超低利率，再加贈 3 年 3 萬公里免費保養，限時限量售完即止。

SsangYong 雙龍

Suzuki 鈴木

車型

促銷方案內容

有效期間

全車系

來店賞車試乘贈送百週年專屬紀念品

即日起 - 2020/11/30

VITARA

S車款

政府補助舊換新價

75萬元起

※限2019年式

首兩年低月付8,800元

*領牌加贈:

不鏽鋼門檻飾板

運動版擾流尾翼

即日起 - 2020/11/30

THE NEW IGNIS

政府補助舊換新價

63萬元起

即日起 - 2020/11/30

CARRY

免頭款、首年0負擔專案

即日起 - 2020/11/30

Volkswagen 福斯

車型

建議售價

專案內容

正20年式Polo
230 TSI Comfort

768,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正20年式Polo
230 TSI Life

818,000元

本月特別交車禮：

原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）

貸款專案：

500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值14,000元）。

現金專案：

優惠現金折扣

正20年式Polo Beats

888,000元

 

正20年式Polo
230 TSI Style

898,000元

 

正20年式Polo
230 TSI Style R-Line

948,000元

 

20年式Polo GTI

1,288,000元

貸款專案：

1,000,000元40期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值20,500元）。

現金專案：

優惠現金折扣

正20年式T-Cross
230 TSI Comfort

828,000元

現金專案：

    優惠現金折扣

正20年式T-Cross
230 TSI Life

908,000元

本月特別交車禮：

原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）

貸款專案：

500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值20,500元）。

現金專案：

優惠現金折扣

正20年式T-Cross
230 TSI Style Design

998,000元

正20年式T-Cross
230 TSI Style R-Line

1,048,000元

車型

建議售價

專案內容

正20年式Touran
280 TSI Comfort

1,098,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正20年式Touran
280 TSI Life

1,228,000元

貸款專案：

600,000元48期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值22,000元）。

現金專案：

       優惠現金折扣。

正20年式Touran
280 TSI R-Line

1,388,000元

車型

建議售價

專案內容

正20年式Tiguan
280 TSI Comfort

1,098,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正20年式Tiguan
280 TSI Life

1,198,000元

福斯新朋友限時優惠價1,148,000（本車型不提供忠誠專案及舊換新置換優惠）

貸款專案：

600,000元30期零利率貸款（特惠車價1,148,000元），並且附第5年延長保固（市值25,000元）。

現金專案：

優惠現金價1,148,000元

正20年式Tiguan
280 TSI Elegance

1,298,000元

貸款專案：

  1. 1.720,000元48期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值25,000元）。
  2. 2.或是280 TSI Life& Elegance 獨享頭款128,000元起，36期低利率帶尾款，並且附三年丙式車體險（三年後再購新車即可享有還車免付60%尾款。）
現金專案：

優惠現金折扣

正20年式Tiguan
330 TSI Elegance

1,448,000元

貸款專案：

600,000元30期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值25,000元）。

現金專案：

       優惠現金折扣。

正20年式Tiguan
380 TSI RL Per.

1,728,000元

車型

建議售價

專案內容

20年式Tiguan Allspace 280 TSI Life

1,288,000

福斯新朋友限時優惠價1,238,000（本車型不提供忠誠專案及舊換新置換優惠）

貸款專案：

600,00030期零利率貸款（特惠車價1,238,000元），並且附第5年延長保固（市值25,000元）。

現金專案：

優惠現金價1,238,000

20年式Tiguan Allspace 280 TSI Elegance

1,368,000

貸款專案：

  1. 1.720,00048期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值25,000元）。
  2. 2.或是280 TSI Life& Elegance 獨享頭款128,000元起，36期低利率帶尾款，並且附三年丙式車體險（三年後再購新車即可享有還車免付60%尾款。）
現金專案：

優惠現金折扣

20年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance

1,518,000

貸款專案：

600,00030期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值25,000元）。

現金專案：

       優惠現金折扣。

20年式Tiguan Allspace 380 TSI RL Per.

1,798,000

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VWCV 福斯商旅

福斯商旅即日起推出「17 拼」專案，年底前入主 T6.1 Caravelle 全車系任一車型即可享有價值 60,000 元的 60,000 公里免費保養回饋、入主 T6.1 Caravelle 150L 車型除了享 60,000 公里免費保養或 120 萬 60 期低月付、低利率的財務優惠方案，再加碼價值 17,000 元之原廠售服零配件抵用券，可用於購買一般零件、輪胎、保養零件或者精品配件等。

福斯商旅同步為最後 30 台 Amarok 提供「笑擁經典專案」提供90萬元60期0利率優惠貸款，搭配福斯財務指定專案再加碼第五年延長保固之回饋。
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