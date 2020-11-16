▲ 2020 年 11 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！





優惠內容





全車系



政府5萬舊換新補助倒數計時中





乘用車外促



「三菱有禮 愛不釋手」年終交車禮



凡本月底前購買(需完成交車且領牌) COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER PICKUP、ZINGER、ECLIPSE CROSS任一車種即可享【3M HEAT2000櫥下型觸控式熱飲機 or 任天堂Switch】好禮二選一。(最高價值36,900元)





COLT PLUS



50.9萬~54.9萬



舊換新限時優惠價44.9萬元起，2萬1低頭款即可入主

超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。

潮有型特仕車53.2萬元，舊換新只要48.2萬，不只超值再加碼高顏值：運動化飾板、車頂行李飾架、15吋躍野雙肋式鋁圈+大型輪拱、Push Start、Fast Key、晶片防盜

典藏型推出限時優惠價49.9萬元，舊換新只要44.9萬元 百萬豪華車等級電動尾門車型54.9萬元，舊換新只要49.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】

GRAND LANCER



63.9萬~77.9萬



全車系標配6SRS，限時推出B&W羨定版舊換新優惠只要66.9萬，同時驚嘆型限時優惠價61.9萬元，舊換新限時優惠價56.9萬起



OUTLANDER ‘21年式



2WD 88.9萬~110.9萬



4WD 107.9萬



OUTLANDER 新年式全新登場，首發搭載全新數位儀錶，4WD車型增加S-AWC功能等。典藏型舊換新只要83.9萬 高額60萬0利率實施中！



ZINGER



65.9萬~76.9萬



質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！ 高額50萬0利率實施中！



ZINGER P/U



61.9萬~65.9萬



全新ZINGER PICK UP採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，專業質感更加值。專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，讓商車表現更多彩多姿 『 精彩有禮』專案： 11/30前購買精采型，並完成領牌者送匠心貨斗飾框(價值10,000元) ，防護之外更顯品味



E-VERYCA



87.9萬



售價87.9萬(已扣除貨物稅補助)，二人座載貨大空間 安心充電方案：購車贈20米基本免費安裝及隨車充電器 高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多



中華菱利



中華大菱利A210超能載全新登場-‧貨台加長、輪胎加大、載重量950KG同級最大



DELICA



三菱得利卡進化三級跳，全新登場－動力提升／安全進階／外型進化 領先同級車 配備雙SRS 舊換新，拚振興，得利卡貨車送齊興協力金 ２萬１低頭款

