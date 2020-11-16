▲ 2020 年 11 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

車型
方案內容
|全新世代BMW 1系列
|•【智選專案】低月付9,900元起多元分期方案
|全新世代BMW 2系列Gran Coupé
|•【智選專案】低月付9,900元起多元分期方案
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)
|全新BMW X1
|• 【智選專案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW 3系列
|全新BMW 3系列指定車型享下列購車禮遇
• 低月付9,900元起多元分期方案與1年乙式全險
• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新BMW 5系列
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、首年乙式全險)
|全新BMW X5
|• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新BMW X6
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)
|旗艦房車BMW 7系列
|• 360萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|旗艦跑車BMW 8系列
|• 180萬60期0利率
|旗艦休旅BMW X7
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
eReady 11 月購車方案「Fun出你的節奏，來店試乘抽iPhone 12」
11月試乘及購車活動即日開跑，至全台eReady門市試乘或購車完成領牌即獲得繽紛eReady環保袋，加碼再月月抽iPhone 12。交車更享有eReady節奏藍芽喇叭、品牌安全帽和全方位保險專案「666 好險」。eReady亦與台隆手創館一同歡慶周年慶，現場不但有實車展出，消費者於12/31(四)前憑台隆手創館電子會員，消費滿500元即有機會抽中「eReadyFun」一台(價值74,980元)。
車款
十一月優惠活動
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Ford全車系
「Ford好車二部取」：
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Ford EcoSport
EcoBoost®125
旗艦型
舊換新優惠價74.9萬
十一月入主享首年超低月付NT$ 4,999
Ford Mondeo
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Ford Ranger
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凡購買 S Performance 指定車型最高可享優惠四重送，優惠最高 $13,000 元，除了復古騎士安全帽、首年月付 $499 騎到飽之外，依不同車型還有折扣金、延長保固、藍牙耳機等多重好禮。而最適合小資女入手的時尚潮車 VIVA 系列，更只要 $35,980 元起，比買新包更划算。詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2020-lastcall-sp-helmet-nov/
此外，即日起至 11/29，至全台 Gogoro 實體門市進行全車系賞車或試騎，並完成問券，即有機會獲得「$50,000 購車金」！獎金週週抽，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2020-store-weekly-luckydraw-nov/
購車補助最後倒數，只要淘汰並新購電動機車即可享最高 $28,000 元補助金1 (含 ABS 煞車補助)，另有最高 48 期零利率分期優惠方案，把握輕鬆入手最佳時機，Gogoro 年底強力加碼，邀您一起換電衝刺。欲知詳細購車政府補助、分期優惠方案，可前往活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/finance/
車款
多重獻禮
Honda CR-V
「御享升級專案」-優惠價升級AVM環景輔助系統(VTi不適用) 0頭款&低月付2,988元起
5年不限里程延長保固
Honda ODYSSEY
「星願乘行方案」-觸控衛星導航系統、前後行車紀錄器 5年不限里程延長保固、0頭款&低月付4,588元起
Honda FIT
iRobot Roomba i7尊榮旗艦款掃地機器人、0頭款&低月付1,888元起、5年不限里程延長保固
Honda CITY
iRobot Roomba i7尊榮旗艦款 掃地機器人、0頭款&低月付1,688元起、5年不限里程延長保固
Honda HR-V
(RS不適用)
iRobot Roomba i7尊榮旗艦款掃地機器人、5年不限里程延長保固、0頭款及低月付2,288元起
Honda HR-V
無限MUGEN
(RS不適用)
3.5萬優惠價升級價值10萬之「無限MUGEN套件」
5年不限里程延長保固、0頭款及低月付2,288元起
|車型
|
|建議售價(新台幣/萬元)
|
|優惠內容
|
|PICANTO 1.2汽油
經典 / 時尚 / GT-LINE / X-LINE
|
|49.9 / 55.9 / 59.9 / 59.9
|
|低頭款2.2萬，月付7,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|
|STONIC 1.4汽油
經典 / 時尚
|
|69.9 / 74.9
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|低頭款2.2萬，月付10,288元起
五年不限里程全車原廠保固
|
|STONIC 1.0T汽油
時尚 / 驚艷
|
|79.9 / 84.9
|
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|STONIC 1.0T汽油
驚艷雙色
|
|85.9
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|CARENS CRDI 1.7柴油
科技 / 旗艦 / 旗艦七人座
|
|87.9/ 97.9/ 108.9
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|首年乙式車體險
5萬元購車金
5萬元專屬配件
50萬高額0利率
五年不限里程原廠保固
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|NEW SPORTAGE 2.0柴油
御尊 / GT LINE 2WD /
GT LINE 4WD
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|113.9/ 127.9/ 136.9
|
|5萬元專屬配件
60萬高額0利率
五年不限里程全車原廠保固
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|STINGER汽油 2.0T EX / 2.0T GT-LINE / 3.3 GT
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|145.9/ 175.9/ 225.9
|
|100萬60期0利率 (限指定年式)
三萬公里免費保養(限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
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|SORENTO 2.2柴油 (2020年式)
2WD豪華 / AWD GT-LINE
|
|141.9/ 164.9
|
|5萬元專屬配件
100萬高額0利率(限指定年式)
一年千萬超額丙式全險(限指定年式)
五年不限里程全車原廠保固
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|CARNIVAL 2.2柴油
經典 / 豪華
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|138.9/159.9
|
|限量升級影音配件(限指定車型)
60萬高額0利率
五年不限里程全車原廠保固
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【升等尊榮六人座早鳥禮遇】：僅限定入主All-new Sorento豪華版七人座，與All-new Sorento旗艦版七人座車型。升等尊榮六人專屬早鳥禮遇，包含以下配備：第二排尊榮獨立座椅、E-SHIFT電子旋鈕排檔、方向盤換檔撥片、金屬迎賓踏板、3D花紋金屬質感飾板、7色可調式氣氛燈、4門One Touch電動窗。
【All-new Sorento潮旅配件】：包含以下配件內容：原廠車側踏板、16色氣氛燈、防水踏墊組、後艙摺疊防汙墊、後廂遮物簾與前後行車紀錄器。
KIA總代理森那美起亞汽車自即日起至 11 月 30 日止，推出回廠即可享有免費車輛防疫清潔的貼心服務，不僅提供車輛外觀清潔，並特別針對最常接觸的車內方向盤、座椅、內外門及扶手等區域進行防疫清潔，同時，貼心推出品牌專屬的 3 種車室防疫套餐，車主可依照自身需求選擇最適切的防疫清潔，為家人提供更完備的防疫措施。此外，本次秋季健檢活動，也同步推出免費電瓶蓄電量檢測，以及輪胎檢查，讓您在長途旅行出遊前更加放心。因應近期國內旅遊的熱潮，KIA 總代理森那美起亞汽車特別推出輪胎相關優惠，活動期間，購買四條倍耐力輪胎即可獲得免費獲得限量造型抱枕，同時，只要是倍耐力品牌輪胎，不限安裝日期，只要胎溝為 9 成新，非人為因素遭外力刺穿輪胎可免費更換一次。
台灣馬自達推出「馭享精彩專案」，以感謝消費者長期的支持。本月購車搭配「馭享精彩專案」，全車系加贈 5 年原廠保固，並提供新台幣 10 萬元低額入主，再享 24 期零利率。即日起於活動期間至 MAZDA 全國展示中心賞車，可獲得 MAZDA 100 週年精緻禮品乙份，本月試乘加碼贈送「MAZDA 100 週年紀念馬克杯」，數量有限，送完為止。
|車系
|購車方案
|優惠內容
|A-Class 指定車款
|最高120萬40期 零利率
|B-Class 指定車款
|最高120萬40期 零利率
|
|C-Class
|最高160萬40期 零利率
|CLS-Class
|最高220萬60期 零利率
|Mercedes-AMG GT R Pro *
|最高360萬60期 零利率
|Mercedes-AMG GT
4-Door Coupé *
|最高360萬60期 零利率
|V-Class *
|最高120萬60期 零利率
|Vito Tourer & Vito Tourer 120kw*
|最高120萬60期 零利率
|
|優惠內容
|全車系
|政府5萬舊換新補助倒數計時中
|乘用車外促
|「三菱有禮 愛不釋手」年終交車禮
凡本月底前購買(需完成交車且領牌) COLT PLUS、NEW OUTLANDER、GRAND LANCER、ZINGER PICKUP、ZINGER、ECLIPSE CROSS任一車種即可享【3M HEAT2000櫥下型觸控式熱飲機 or 任天堂Switch】好禮二選一。(最高價值36,900元)
|COLT PLUS
50.9萬~54.9萬
|GRAND LANCER
63.9萬~77.9萬
|OUTLANDER ‘21年式
2WD 88.9萬~110.9萬
4WD 107.9萬
|ZINGER
65.9萬~76.9萬
|ZINGER P/U
61.9萬~65.9萬
|E-VERYCA
87.9萬
|中華菱利
|DELICA
|日本原裝進口四驅渦輪跑旅首選
ECLIPSE CROSS
94.9萬~117.9萬
即日起至 11 月 16 日止，購買 Sentra 尊爵版加價 10,000 元即升級尊爵智駕版，優惠價值 26,000 元；於活動期限內入主任一車規，再加贈「瑞典頂級 Electrolux 伊萊克斯無線吸塵器(PQ91-3BW)」，價值 24,900 元；好禮不僅如此，即日起消費者至全台展示中心試乘，再送限量專屬 Sentra 合金模型車，數量有限，送完為止。
本月入主 Nissan Kicks 可享「3 萬元振興購車優惠」舊換新價 61.9 萬元起，再加碼「萬元配件金」專屬優惠，並能搭配50萬零利率優惠。
Nissan 限時推出 X-TRAIL「安心特仕車」，共有兩個版本：「安心自駕版」舊換新價 79.9 萬元、「安心智行版」舊換新價 89.9 萬元，再加碼總價值 3 萬元的安心好禮，包含：1.「首年丙式車體險」保障愛車的毀損賠償，安心出遊好輕鬆、2.「電子後視鏡」寬闊後方視野，安心駕車掌握路況、3.「車門警示燈」開門立刻啟動光源提醒後方來車。還可再享 60 萬零利率優惠，詳情請參閱本活動官網https://new.nissan.com.tw/nissan/news/offers/673。Nissan 新世代 Juke 於 11 月 6 日展開預售，本月試駕 Nissan 即贈送專屬好禮。
此外，Nissan 自即日起至 11 月 30 日止推出「NISSAN Care APP 5週年慶」活動，活動期間車主以 APP 預約返廠定保且準時返廠履約，消費滿 3,000 元除原有消費可獲得之紅利點數外，Nissan 再加碼贈送紅利點數 3000 點，還可以參加限量「品牌香氛機」抽獎活動。
Peugeot 2008 於 2020 年 11 月 14 日進駐全台 Peugeot 展示中心，並正式開放銷售，建議售價 92.9 萬元起，分為 4 個車型等級，並分別有 CIELO 全景可開啟式玻璃車頂車型，共 7 個車型，還提供 Focal® 頂級音響系統、GRIP CONTROL® 抓地力控制系統及多樣化精緻車色；且即刻入主享早鳥專屬優惠，高額分期超低利率，再加贈 3 年 3 萬公里免費保養，限時限量售完即止。
|車型
|促銷方案內容
|有效期間
|全車系
|來店賞車試乘贈送百週年專屬紀念品
|即日起 - 2020/11/30
|VITARA
|S車款
政府補助舊換新價
75萬元起
※限2019年式
首兩年低月付8,800元
*領牌加贈:
不鏽鋼門檻飾板
運動版擾流尾翼
|即日起 - 2020/11/30
|THE NEW IGNIS
|政府補助舊換新價
63萬元起
|即日起 - 2020/11/30
|CARRY
|免頭款、首年0負擔專案
|即日起 - 2020/11/30
|車型
|建議售價
|專案內容
|正20年式Polo
230 TSI Comfort
|768,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正20年式Polo
230 TSI Life
|818,000元
|本月特別交車禮：
原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）
貸款專案：
500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值14,000元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式Polo Beats
|888,000元
|
|正20年式Polo
230 TSI Style
|898,000元
|
|正20年式Polo
230 TSI Style R-Line
|948,000元
|
|20年式Polo GTI
|1,288,000元
|貸款專案：
1,000,000元40期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值20,500元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Comfort
|828,000元
|現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Life
|908,000元
|本月特別交車禮：
原廠前鏡頭行車紀錄器（市價12,600元）
貸款專案：
500,000元48期零利率貸款，免首期月付（市值10,417元），並且附第5年延長保固（市值20,500元）。
現金專案：
優惠現金折扣
|正20年式T-Cross
230 TSI Style Design
|998,000元
|正20年式T-Cross
230 TSI Style R-Line
|1,048,000元
|車型
|建議售價
|專案內容
|正20年式Touran
280 TSI Comfort
|1,098,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正20年式Touran
280 TSI Life
|1,228,000元
|貸款專案：
600,000元48期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值22,000元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
|正20年式Touran
280 TSI R-Line
|1,388,000元
|車型
|建議售價
|專案內容
|正20年式Tiguan
280 TSI Comfort
|1,098,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正20年式Tiguan
280 TSI Life
|1,198,000元
|福斯新朋友限時優惠價1,148,000元（本車型不提供忠誠專案及舊換新置換優惠）
貸款專案：
600,000元30期零利率貸款（特惠車價1,148,000元），並且附第5年延長保固（市值25,000元）。
現金專案：
優惠現金價1,148,000元
|正20年式Tiguan
280 TSI Elegance
|1,298,000元
|貸款專案：
優惠現金折扣
|正20年式Tiguan
330 TSI Elegance
|1,448,000元
|貸款專案：
600,000元30期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值25,000元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
|正20年式Tiguan
380 TSI RL Per.
|1,728,000元
車型
建議售價
專案內容
|正20年式Tiguan Allspace 280 TSI Life
1,288,000元
|福斯新朋友限時優惠價1,238,000元（本車型不提供忠誠專案及舊換新置換優惠）
貸款專案：
600,000元30期零利率貸款（特惠車價1,238,000元），並且附第5年延長保固（市值25,000元）。
現金專案：
優惠現金價1,238,000元
|正20年式Tiguan Allspace 280 TSI Elegance
1,368,000元
|貸款專案：
優惠現金折扣
|正20年式Tiguan Allspace 330 TSI Elegance
1,518,000元
|貸款專案：
600,000元30期零利率貸款，並且附第5年延長保固（市值25,000元）。
現金專案：
優惠現金折扣。
|正20年式Tiguan Allspace 380 TSI RL Per.
1,798,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
福斯商旅即日起推出「17 拼」專案，年底前入主 T6.1 Caravelle 全車系任一車型即可享有價值 60,000 元的 60,000 公里免費保養回饋、入主 T6.1 Caravelle 150L 車型除了享 60,000 公里免費保養或 120 萬 60 期低月付、低利率的財務優惠方案，再加碼價值 17,000 元之原廠售服零配件抵用券，可用於購買一般零件、輪胎、保養零件或者精品配件等。
福斯商旅同步為最後 30 台 Amarok 提供「笑擁經典專案」提供90萬元60期0利率優惠貸款，搭配福斯財務指定專案再加碼第五年延長保固之回饋。