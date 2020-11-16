哪些人要打疫苗防肺炎？醫籲：肥胖、抽菸、多重慢性病最危險

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肺炎年奪1萬5千名 肥胖抽菸高血壓是隱形元兇
近入秋冬病原菌感染高峰期，預防肺炎發生關係國人健康。事實上，肺炎已連續四年高居臺灣國人十大死因之第三名，估計每年奪走1萬5千名國人性命，而108年的死亡人數更較上一年增加13%。醫師提醒，除了注意慢性病與不良生活作息等風險因子，正確施打疫苗也是保護健康、防治肺炎的重要武器。
台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰醫師指出，容易被忽略的肺炎高風險族群包括肥胖、高血壓、抽菸三大因子。BMI──身體質量指數在30-34.9之間，罹患肺炎的風險將升高1.4倍；BMI值大於35則肺炎風險增加兩倍，尤以男性為甚。黃信彰表示，一項美國追蹤超過10萬人的研究發現，抽菸者比起一般人，肺炎風險上升1.5倍，且菸齡超過25年者，肺炎風險更上升至2.54倍。
至於高血壓不單是隱形殺手，也與病菌感染、肺炎風險有正相關。黃信彰說明，英國的人體生物資料庫研究發現，有高血壓的民眾得到肺炎風險會增加36%。而且在肺炎死亡原因中，高血壓佔比將近28%。黃信彰表示，血壓升高不但會降低肺部功能，還可能增加肺炎感染風險。民眾應該維持健康血壓、控制體重並且積極戒菸，有助於減輕發炎反應與肺炎鏈球菌感染機率。
肺炎誘發發炎因子傷害內皮功能 留心高風險因子與接種疫苗
臺大醫院心臟內科主任陳文鍾指出，與肺炎感染有關的風險因子，包括年紀大、高血壓、糖尿病、抽菸、肥胖等等，都屬於容易罹患心臟病的族群。流行病學研究發現，有心血管疾病者感染肺炎的風險是一般人的6倍以上。而且一旦感染肺炎後會造成血中氧氣不足，導致心臟缺氧狀況更嚴重。陳文鍾解釋，肺炎會誘發發炎因子分泌使心臟功能變差、內皮功能失調。相對而言，心臟功能不好也會讓肺臟血流供應不足、抵抗力差並增加感染風險。若未控制預防，將演變成惡性循環。
陳文鍾指出，發生肺炎的病人約有21%會出現心臟衰竭、約10%會出現心律不整，原因就是發炎因子分泌增加，交感神經過度興奮。本來就患有心臟病的族群，一旦罹患肺炎則病變風險更高，死亡率也會上升，顯示肺炎對心臟健康將造成莫大傷害。不過，歐洲心臟病學會研究發現，接種肺炎疫苗的患者死亡率為1.2%，低於未接種者3.6%。陳文鍾解釋，疫苗的作用類似讓身體準備好足夠的部隊，有助降低肺炎造成的傷害。
台大醫院小兒部感染科醫師呂俊毅指出，11月12日為世界肺炎日，呼籲民眾注意預防肺炎，若有高風險因子如糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病、肥胖、抽菸等等，勿讓肺炎感染成為壓垮健康的最後一根稻草。提醒民眾，進入秋冬肺炎好發時節，應諮詢醫師是否適合接種肺炎疫苗，建立足夠免疫力。
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