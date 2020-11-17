還沒看過鬼滅之刃? 追上熱潮　快穩、零死角網路不可少！

正值秋冬交際過渡期，天氣多變，一下大雨，一下出太陽，假日不想出門人擠人，更不想被天氣給左右！還是窩在家中追劇最舒服，不管是抱著筆電在沙發上悠哉的看部電影，還是躲在棉被裡看韓劇，穩定良好的網路相當重要，尤其近日最夯的電影鬼滅之刃劇場版火熱上映，許多還沒看過動畫影集的人，都想趕快補上前一季的進度，在盡情享受影音前，建立穩定無阻的居家連網環境是一定要做的事。

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凱擘大寬頻率先推出1G超高速光纖上網及WiFi 6上網服務，一次滿足全家人的上網需求，無論多人分享、多螢幕使用，或是長時間連網的重度使用者，都能隨時保持快又穩，一家大小可以同時使用不同裝置看直播、追劇或玩遊戲，不用擔心上網流量爆表，有線、無線都能共享上網吃到飽，輕鬆擁有流暢不受限的飆網快感。