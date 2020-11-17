血糖試片量產挑戰全台第一　訊映強攻北非、巴西

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了日本、澳洲之外，訊映血糖儀的通路客戶遍布全球。賴家德強調，薄利多銷是公司戰略，訊映就是要當全球血糖儀客戶搶市場最好的軍火供應商，要讓訊映的客戶在所經營的市場上，逐步壯大，成為當地的LOCAL KING。
薄利多銷 血糖儀賣到全球
訊映光電為台灣第4大血糖檢測儀與試片生產廠，以薄利多銷的方式，讓客戶與自己都賺取合理的利潤。深入研究訊映的分析師丁彥鈞指出，訊映每盒血糖檢測試片均價為1.9美元，遠低於華廣的4.6美元、泰博的3.2美元，以及五鼎的2.8美元，因此在毛利率的表現上低於同業；但是訊映生產能力強，成本費用控制得宜，就以今年上半年來說，每股淨利（EPS）僅低於血糖機股王泰博，高於華廣與五鼎。
訊映成本控制比同業好，主要是充分利用生產自動化設備的優勢來展現競爭力，賴家德透露，傳統的一條生產線長度25公尺，但訊映的自動化設備生產線，只要10公尺，而且生產人員只要原來的4分之1，目前訊映有18條生產線，廠房面積只要別人的4成，雖然財報上表現訊映產品毛利率較同業低，但在自動化生產經濟規模擴大後，未來市場持續擴展，獲利能力可望持續攀升。
庫存回補 第4季營收看漲
訊映今年1月營收曾一度挑戰歷史新高，達1.48億元的水準，年成長6成，但自2月開始，因為全球疫情大爆發，月營收縮水，跌到1億元左右。訊映董事長特助方雨豪解釋，主要原因是血糖檢測試片有兩年效期，當全球受到疫情影響封城，經銷商考慮試片效期的問題，因此客戶前8月幾乎在清庫存的狀態。過去訊映第一大客戶──美國Prodigy以及第3大土耳其客戶，受到封城影響，下單量幾乎腰斬，導致訊映營收成長縮水，但隨著庫存調整接近尾聲，自9月開始，大客戶紛紛提升下單量，第4季將會有報復性反彈。
台新投顧生技產業研究員宋柏衡指出，訊映為全球市占率3%的血糖檢測試片生產廠，第4季在美國客戶、土耳其客戶自疫情中回神後，業績將會恢復不錯的成長率。此外，北非市場滲透率持續提升，而巴西市場與重要的合作夥伴IQUEGO簽約後，將開始出貨巴西政府BOT標案，明年出貨正式放量。
隨著城市解封，通路商開始回補庫存，訊映9月營收恢復到1.29億元，年成長恢復到24%。分析師丁彥鈞預估，公司業績自9月開始明顯成長，10月有機會挑戰今年初每月1.5億元的水準，預期全年營收將挑戰15億元，EPS挑戰2元；法人預估，若明年疫情沒有再惡化，訊映以低價搶攻市場的戰略，不容易掉單，而且公司已經名列巴西政府醫療器材採購供應名單中，未來營收有機會大幅成長，估計明年營收可挑戰新高，EPS挑戰3.5元。
丁彥鈞分析，訊映生產血糖檢測儀及血糖檢測試片，隨著全球糖尿病患者的人數持續增加，不會因為景氣不好就停止使用血糖儀，較不受景氣循環影響；且公司上櫃以來，每年賺錢，每年現金配息逾8成，目前公司在巴西、北非等市場有機會擴大成長，第4季營收可望季增4成以上，將展現公司未來業績成長力道，投資人可密切注意。