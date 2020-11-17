嗆辣韓系性能房車再添一員! Hyundai Elantra N預計明年登場!

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嗆辣韓系性能房車再添一員! Hyundai Elantra N預計明年登場!

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-17 09:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
雖然國內尚未得見第七代的Hyundai Elantra，不過上國外已上市一段時間的它已準備要發布性能版Elantra N的消息，最近原廠公布一系列還穿著迷彩裝的測試車廠照，即便如此在外觀上已能看出一些玄機。
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Hyundai Elantra N作為性能品牌的最新成員，除了動力升級是必然的，外觀當然也需匹配這強性能，從原廠釋出的偽裝車廠照中可看見保桿設計將更為外放，加大的進氣口搭配多層式保桿造型，讓面容獲得更豐富的個性化扮樣，同時側裙也比標準車型更為低趴，配置的多幅式輪圈造型也更為複雜，此外內部還能看見N字樣的紅色煞車卡鉗，腳踩的是Pirelli P-Zero性能跑胎，在此已能感受Elantra N在性能上的凸顯已不言可喻，再來尾部也改成雙出排氣尾管，配上顯眼的後尾翼及底部擴散器，整體造型有效營造出更濃郁的性能氛圍!
身為Hyundai性能子品牌的最新成員，動力輸出當然是最大重點，採用的是與i30 N及Veloster N相同的2.0升4缸渦輪增壓引擎，最大馬力為275匹，搭配的變速箱有6速手排及8速雙離合器兩種選項，雖然未獲得官方的性能數據，若參考i30 N及Veloster N的資料來看，0-100 km/h的加速時間應落在5.5-6秒內，底盤也全面升級為貼地性更佳的多連桿形式，彈簧與阻尼也朝偏硬的性能化設定做調整，為此官方也釋出了1分多鐘的預告影片，光是一開始的引擎發動嘶吼聲就讓人熱血沸騰，最快在明年就能看到這輛韓式辣泡菜的本尊現身。
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