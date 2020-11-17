男星7度低溫被逼「泡海水」　哭到聲嘶力竭！

香港警匪電影《無間行者之生死潛行》，集合周柏豪、謝天華、呂良偉等人共同演出，被喻為是繼《無間道》之後，最讓觀眾期待的「港式臥底電影」，而香港人氣小生周柏豪，更在片中挑戰在寒流來襲、氣溫只有7度的狀況下，全身泡在海水演出受虐戲碼。

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這是一場面對未婚妻被謀殺的戲，也是周柏豪在電影中心境轉折的重頭戲，所以在開拍之前，導演特別要求現場完全安靜，禁止工作人員說話，讓周柏豪可以全心準備，對此，周柏豪透露曾經面對過疼愛的寵物過世，自己完全無能為力的感受，讓他移轉了這樣的心境到角色上，跪在未婚妻的屍體旁，哭到聲嘶力竭，連扮演他未婚妻的連詩雅都嚇了一跳，覺得很震撼：「他在我耳邊慘叫，很大聲，非常心痛的感受。」

▲▼周柏豪在片中有多場動作戲碼。（圖／華映娛樂）

另外，這也是周柏豪從影以來首次面對如此多的動作場面，「片中有很多爆破、飛車等動作場面，我還要在車陣中狂奔，拍下來，難免身上有一些傷口。」而最讓他難忘的是，有一場必須半夜浸在海水中受虐的戲，他說：「雖然我有游泳教練和救生員的執照，但當天氣溫只有7度，我在水中要被打，還要一直被壓到水裡溺水，拍攝時間很長，雖然身邊都有專業的救生人員在一旁，到後來我心裡也有些緊張和害怕。」他透露拍完後因低溫而得到重感冒，「當時真的太冷了，我記得那場感冒拖了很久才痊癒。」

周柏豪也表示，在電影中首次和呂良偉及謝天華兩位前輩合作，由於自己看過太多他們演出的經典作品，對於能跟他們合作覺得非常榮幸，「他們在現場都不吝於教導我，如何面對鏡頭、如何走位才能更精準，讓我學到很多！」