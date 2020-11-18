洛杉磯封城拍片！《加州大地震》女神頻遭「戳鼻」檢測

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洛杉磯封城拍片！《加州大地震》女神頻遭「戳鼻」檢測

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-11-18 08:00:00

▲「地震女神」亞歷珊卓妲妲里奧在洛杉磯封城時拍片。（圖／車庫）
▲「地震女神」亞歷珊卓妲妲里奧在洛杉磯封城時拍片。（圖／車庫）
現年34歲的《加州大地震》「地震女神」亞歷珊卓妲妲里奧，近期接受媒體專訪時提到：「拍攝電影《末世戰疫：鳴鳥檔案》對我來說是一次很酷的經歷，因為這是在疫情爆發後，我所接下的第一部電影，對於能重返工作崗位我感到十分幸運，而且這是一部因疫情衝擊而誕生的電影。」她更提到封城拍片的經過。
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《末世戰疫：鳴鳥檔案》於今年夏天洛杉磯封城期間開拍，同時也是自3月疫情爆發以來，首部在美國洛杉磯實景拍攝的電影。製作團隊表示，劇組除了實景拍攝空無一人的洛杉磯街景外，片中也採用大量的特效鏡頭，特效公司將製作團隊精心設計的概念圖數位化，打造出宛如末日般的斷垣殘壁光景。
▲▼《末世戰疫：鳴鳥檔案》有宛如末日般的特效。（圖／車庫）
▲▼《末世戰疫：鳴鳥檔案》有宛如末日般的特效。（圖／車庫）
▲▼《末世戰疫：鳴鳥檔案》有宛如末日般的特效。（圖／車庫）
亞歷珊卓妲妲里奧也不忘大讚劇組的敬業態度：「在拍攝過程中，大家必須隨時保持安全社交距離，且頻繁地接受鼻腔病毒檢測，感覺非常『超現實』，只能說大家為這部作品拚命的程度，實在是太偉大了，這也將成為每位演員，未來必須適應的新工作方式！」

《末世戰疫：鳴鳥檔案》描述西元2024年，一種名為 COVID-23 的病毒肆虐全球，突變後的病毒致死率超過50%，全球邁入大封鎖第4年。美國政府為了控制疫情，強制將所有染疫的美國人，送往名叫「Q區」的隔離營，以非人道的手段進行管理。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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