花不到3,400美元買Harley-Davidson Serial 1 eBicycle電動自行車，怎麼看？

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美國知名機車品牌Harley-Davidson，117年歷史至今已是家喻戶曉的品牌，更是許多人提及美式重機會聯想到的品牌，也因如此Harley-Davidson於全球市場有著穩定的銷售表現。但根據研究電動自行車市場正處於茁壯階段，對此哈雷似前也宣布將會推出Serial 1 eBicycle電動自行車，如今該車資訊與價格也正式公布了。
首先Serial 1 eBicycle電動自行車提供MOSH/CTY、RUSH/CTY與RUSH/CTY-S型號，其中MOSH/CTY配置529Wh電池，能提供250W功率與9.1kgm扭力協助駕駛，在續航方面Serial 1 eBicycle MOSH/CTY有著56～168公里表現，充滿電則要花費4.75小時。而RUSH/CTY車型則是有額外配置可顯示車速、電量等資訊的1.5吋螢幕。RUSH/CTY-S電能系統則搭載706Wh電池，不僅有著能45km/h最高時速。續航里程也提升至56～185公里，充滿電則需6.5小時。Serial 1 eBicycle目前售價分別為3,499～4,999美元，預計2021年第二季交車。
只要花費10萬多元台幣就能擁有哈雷製造的電動自行車，這價格你會買Serial 1 eBicycle還是Eeyo。