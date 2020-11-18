金庸為何無法走紅全球？眾人抖出「2關鍵」：精髓消失了
金庸為何無法走紅全球？眾人抖出「2關鍵」：精髓消失了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-18 12:08:55
「武俠小說泰斗」金庸創作出不少膾炙人口的作品，甚至被多次改編成電影，筆下所刻劃出特殊人物，和武功招式都讓讀者印象深刻。不過，就有網友指出，金庸的作品在華人圈相當盛行，但卻無法像《哈利波特》、《魔戒》走紅於全球。對此，就有內行人分析關鍵主因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示《哈利波特》、《魔戒》通吃全球市場，兩者皆是雅俗共賞的作品，但金庸一生作品如此之多，且也有雅俗共賞的特質，卻僅能在華人圈流傳。這就讓他納悶發問「是不是因民族主義太重？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中「翻譯問題」被最多人點出，「不是，是翻譯困難」、「那些招式，你翻成英文看看」、「招式這種東西翻成英文就沒有意境了」、「八荒六合唯我獨尊，你翻譯一下」、「中文原來本來就很多無法連貫的招式，翻成外文更沒有人看，精髓消失了」、「光是成語跟詩要翻譯，就無法統一」。
但也有人認為是「行銷宣傳」導致差異，「單純是不懂得宣傳和製造流行」、「跟金庸無關，是傳播宣傳手法的問題」、「單純行銷問題，魔戒跟哈利波特一堆直翻的還不是賣翻」、「自己要找到方法宣傳」。甚至還有網友解析，表示中文博大精深，字詞不僅看型、看意、看聲調，「這個別人是要怎麼翻譯啦！」他也舉例如東邪、西毒、南帝、北丐，「中文帥得亂七八糟，用其他語言翻變智X」。他也解釋，武學、氣功、飛簷走壁和隔空取物等招式，在西方不容易講清楚，因此僅中文圈的人會覺得好看，翻譯後就差了一點涵義，當然故事仍是很優秀的。（編輯：陳雅雲）