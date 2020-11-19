痛失大同百年經營權　林郭文艷：到底怎樣決策才是對的？

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「民國7年創辦人創業的時候，中山北路1段到4段圓山這麼長的一段路，總共就20棟建築，其中19棟都是住家，只有這1棟商業大樓，其他都是稻田。」大同公司榮譽董事長林郭文艷在經營權易主後，首度接受專訪，仍不忘細數這家老公司早年的風光。創辦人林尚志以「協志商號」從事營造業起家，再轉進鐵工業；1942年第2代的林挺生接班，除了興學也開始發展家電、重電事業，形成今天大同集團的輪廓。
但第3代林蔚山的接班，卻似乎從一開始就充滿波折，也讓從美國留學歸國後就嫁給林蔚山、進入大同擔任林挺生祕書的林郭文艷，很快就從配角變成外界注目的焦點。陸續接掌大同多家子公司後，又先後擔任大同執行副總經理、總經理，乃至2017年林蔚山因通達案入獄，她接任大同董事長，「大同武則天」、「最強媳婦」等封號也隨之而來。
學霸進豪門 任務使命必達
其實，林郭文艷從小就被教育「長輩交代使命必達」，母親郭林碧蓮是高學歷，林郭文艷也被要求成為學霸，初中到大學都是第一志願，更頂著美國馬里蘭大學經濟學碩士的光環嫁入林家。一直到進入職場，擔起企業經營重任，林郭文艷仍不脫「好學生」的氣質，「謹言慎行不能犯錯，喜歡找資料研究題目，不喜歡有什麼事她不懂或不知道。」一位部屬形容。
好學生多有高度自制力，林郭文艷不僅對外喜怒不形於色，也是標準的嚴以律己。在大同工作40年，極少休假，凡事都是大同優先。為了控制體重，她對自己的飲食要求極為嚴格，除了定食定量，也滴酒不沾；碰到難以抗拒的甜點，「例如一片派，就切邊邊一角嘗一小口，」林郭文艷說，「一定要有紀律。」
熟識大同林家的企業界人士透露，林挺生相中這個媳婦，除了因為兩家是世交，也因為深知自己長子的個性優柔，所以特地為他物色一個能幹的賢內助，還帶在身邊親自指導。而林郭文艷對於林挺生傳下來的事業，也確實兢兢業業經營著。
問她一再強調要維護的大同百年基業，指的是什麼？林郭文艷快速地描繪出大同龐大的事業體系─3大事業群分別是消費事業，包括家電、通路、服務站，還有一些其他消費品；另外有歷史悠久的電力事業，當時是為了響應政府10大建設所以積極擴展；還有配合政府電子化的系統事業，從90年代開始就承接很多政府大型專案。
林郭文艷也不忘強調，大同是第一個做智慧電表交貨台電的廠商，今年9月才剛慶祝電表出貨2000萬個，國內也只有大同有能力製造345千伏超高壓變電器。大同建置的太陽能電廠已經有150MW的裝置容量，在國內是前3大業者。她認為，大同這幾年培養了非常堅實的團隊，因此最近陸續吸引外資來洽談合作，接下來還要發展儲能系統，也在為電網區域化管理的機會做準備。
「這些技術的布建，都是長期累積而來，但因為不是消費產品，一般大家知道的就只有大同電鍋。」林郭文艷認為外界看不到大同的全貌，因為這些資通訊設備、電力系統、儲能系統，不是面對一般消費者，連政府部門除非是業主，可能都不了解。
細數公司治理 大同是前段班
她也很在意近期《華爾街日報》針對全球5500家上市企業進行的環境、社會及公司治理（ESG）研究，評出全球百大永續管理企業，大同排在第75名，且台灣總共也僅有5家公司上榜。「這些都是我的團隊點點滴滴努力下來的，可能有些經營者會覺得做好環保、處理勞資爭議、為公司治理建立制度，都要多花錢，但現在的投資趨勢就是愈來愈重視ESG，而我們從10年前就開始做了。」
林郭文艷攤開這些成績單，除了想為她所帶領的大同團隊被視為績效不彰「平反」，也希望外界不要將焦點放在她個人身上。她在訪談間不只一次強調「沒有人能獨力撐天」，自己不可能什麼都會、什麼都管，「如果是董事會的決策，就不能說都是我一個人的決策」。
因為2018年12月13日，子公司綠能、華映同日之內分別宣布進行債務協商、公司重整，之後又相繼宣告破產倒閉。原本是被看好的小金雞一夕間倒了兩家，林郭文艷認為是產業環境造成的必然局面。她強調，綠能所屬的太陽能晶片以及華映的面板，都是重金投資的產業，價格卻都只能被中國壓著打，長期下來經營、周轉都很困難；而由於被要求一次返還所有欠款，成為壓垮華映的最後一根稻草。
她一直希望澄清，當時雖擔任華映董事，但華映重整的相關決策，都經過董事會，並非如外傳由她一人主導，「公司有公司的制度，我不可能凌駕於董事會」。華映董事會在時間緊迫的壓力下，接受律師建議申請重整。這之後要穩住大同集團營運，更要避免銀行抽銀根的系統性風險，同時兼任大同董、總的林郭壓力之大可以想像，「大同不能在我手上垮掉」，本來就已經瘦弱的她，為此又掉了好幾公斤。
如今太陽能、面板產業都逐漸走出谷底，綠能、華映卻已經無法復生，「時也？命也？」林郭文艷在訪談中多次感嘆，「我也想問，企業到底怎麼樣決策才是對的？」
大同擺脫虧損轉投資的包袱後，今年財報不再認列相關損失，財務壓力大減，「所有的苦難，我們已經承受完畢了」。再加上尚志資產建案大同莊園1期交屋，將有可觀收益認列，這些成績都將被新經營團隊「收割」，會覺得不平嗎？
林郭文艷淡然回答，業績屬於公司，不屬於個人，「不管是誰在經營，我們都不能說大同是誰的；上市公司就是上市公司，我和這個公司的連結很深，但個人不等於公司，只是我的身分特別，會受到超比例的關注，這沒有辦法」。
失去經營權，林郭文艷說「既已成定局，只能面對」，對照談及大同豐功偉業時的高亢語氣，難掩失落。她自我檢討是因為太專注公司經營，不熟悉資本市場運作，也未與外界完善溝通。對於新經營團隊，她也提出期許，外界關注的資產開發不是壞事，但重點還是要在本業上端出牛肉、端出成績，「這是每個月、每一季都會被看到的」。
該如何決策 心中糾結的痛
而資產開發畢竟是很長的流程，她舉大同莊園的例子，在2000年左右停掉的家電老廠，申請地目變更、提出都市計畫送審，到通過都審進行開發，已經是2011年的事；1期銷售的利益今年才完工認列，甫推出的2期雖因房市不錯已經完銷，但還要等完工交屋，認列收益也要再等3年。
她也說明，芙蓉大樓是尚志資產持分62%的資產，屋齡已逾50年，活化會帶來許多增值，她樂觀其成，但還需要詳細規畫，才能和其他持分者洽商如何合作。至於大同總部，是在1970年時為了建教合作的考量，由行政院將大同與大同大學、大同高中所在街廓一起畫為工業區，「上面還有我們創辦人親題的『工業報國』4個字，如果開發了，如何繼續建教合作？」
大同新團隊即將走馬上任，會否傳承林郭文艷念茲在茲的林家創業理念，仍有待觀察。但對於林郭的定位，「我很肯定她的辛苦，還有對大同的付出，」一位新任大同董事吐露，這也是董事會同意推舉林郭文艷為榮譽董事長的原因，「但是從股東的角度，她的辛苦沒有讓大同更好。」認真的經營者，不等於成功的經營者，也許這就是當了一輩子好學生的林郭文艷，最該學習的功課。