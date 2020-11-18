下背痛一照核磁共振，竟是高風險攝護腺癌！醫籲及早用合併治療助救命

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今健康／郭家和
下背痛一照電腦斷層 竟是攝護腺癌骨頭轉移
男性隨年紀增長易出現排尿困難，若合併出現持續的下背疼痛，甚至就醫後反覆發作，皆應警覺是否為攝護腺癌的徵兆。三軍總醫院外科部泌尿外科主治醫師高建璋指出，近期發現一名因下背痛至骨科就診的50歲男性，經核磁共振發現疑似腫瘤骨轉移，一檢測PSA（攝護腺特異抗原）竟飆升超過600，高於正常標準值150倍，病人骨頭更發現有多處轉移，判定屬於高風險的轉移性攝護腺癌。
攝護腺癌不是都一樣 注意高風險攝護腺癌3特徵
國人對攝護腺癌多視為較溫和的癌症，事實上，攝護腺癌不僅在台灣男性十大癌症高居第五，更有不少患者因輕忽症狀而延誤就診，導致一發現就是晚期。高建璋說明，國內約近3成病患屬於轉移性攝護腺癌，大多數確診前症狀不明顯，或只是將小便不順、排尿困難當成攝護腺肥大。醫師提醒，轉移性攝護腺癌族群中部份屬於高風險，荷爾蒙治療的失敗率較高、PSA上升速度較快且疾病進程較兇險。高風險的轉移性攝護腺癌與非高風險的轉移性攝護腺癌相比，存活時間落差近3年，更應及早接受完善治療。
高建璋說明，所謂「高風險的轉移性攝護腺癌」具有三大特徵：第一是格里森分數（Gleason score）大於8分、第二是骨頭有多處轉移、第三是內臟轉移。格里森分數是用於評估攝護腺癌的預後指標，與腫瘤細胞的分化有關，8分以上的攝護腺癌代表復發率、疾病進展較不理想。至於腫瘤轉移，攝護腺癌除了淋巴之外，最常轉移的部位是骨頭，轉移處愈多預後愈不佳，出現3處骨頭轉移就被視為多處轉移。攝護腺癌發生內臟轉移的比例較少，一旦出現肺部、肝臟、腦部轉移時，表示惡性程度更高。只要符合格里森分數8分以上、多處骨轉移、內臟轉移其中2項，就屬於高風險的轉移性攝護腺癌。
高風險攝護腺癌用合併治療 存活時間多1年半
高風險攝護腺癌由於病程進展快，治療上更需要積極地超前部署。高建璋解釋，轉移性攝護腺癌一般採用荷爾蒙治療，平均存活時間約在4年左右。但若細分為高風險、低風險2類，高風險轉移性攝護腺癌的餘命多不超過3年，低風險族群的存活卻可達5、6年之久。因此，現在針對高風險的轉移性攝護腺癌，除了使用既有的荷爾蒙治療，也希望同時合併使用新一代荷爾蒙抑制劑。高建璋表示，合併使用新一代荷爾蒙抑制劑的病患，平均比未採用合併治療存活期多出近1年半。
高建璋說明，攝護腺癌是以荷爾蒙治療為主的腫瘤，轉移性的攝護腺癌患者需要接受全身性的治療，以減少腫瘤需要的荷爾蒙生成。傳統荷爾蒙治療為注射藥物抑制男性荷爾蒙。新一代的荷爾蒙抑制劑則不僅可以抑制睪丸的荷爾蒙分泌，也會抑制腎上腺素生成的約5%男性荷爾蒙。達到進一步降低血液中男性荷爾蒙的目的，獲得更好的治療成效。
高建璋指出，只要病人符合高風險的轉移性攝護腺癌指標，即格里森分數大於8分、多處骨轉移、內臟轉移等其中2項，就會建議接受傳統荷爾蒙治療與新一代荷爾蒙抑制劑合併治療，整體的平均存活率會更增加。高建璋說明，健保已在今年通過高風險的轉移性攝護腺癌，可申請新一代荷爾蒙抑制劑給付，惟骨頭轉移需要多於4處，且其中一處在中軸骨以外，病患可與醫師討論自身病況，選擇適合自己的治療策略。
高建璋呼籲，男性只要自覺有排尿問題，或是出現莫名下背疼痛等，不可等閒視之，以為只是身體老化而忽略潛在疾病，建議及早至泌尿專科就醫檢查，可幫助攝護腺癌及早發現，採取更理想的治療方式。
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