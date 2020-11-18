▲ 全新 BMW M5 708 萬起、M550i 468 萬起正式發售；M2 CS 限量 20 台要搶要快

BMW 今天發表全新 M5 雙車型以及 M550i。此外，全球限量 2,200 台的全新 BMW M2 CS 在總代理汎德爭取下，台灣將獲得 20 台配額。
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BMW M5
全新 BMW M5 擁有銳利的 L 型光條與全新設計的湛藍色智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能）；鑲有 M5 銘牌的全新設計 M 專屬雙柵腎形水箱護罩，一體成形地搭配寬闊的前下進氣壩滿足賽道規格散熱系統的進氣需求。全新 BMW M5 標準配備 19 吋 M雙輻式輪圈、M複合式煞車系統與藍色卡鉗，另提供耐磨性更佳且重量減少 23 公斤的陶瓷煞車搭配金色卡鉗的選項配備。車尾印入眼簾的全新燻黑 3D LED立體尾燈、全新造型的後保險桿以及雙邊雙出的排氣尾管。上方則有兼具輕量化與堅固強韌的 M碳纖維車頂。
M5 座艙配備 M雙前座跑車座椅與發光的 M5標誌、M縫線安全帶以及排檔桿上的 M Logo設計。中控台上有別於以往的多鍵式控制按鈕，全新 BMW M5導入了更直覺性的設計，SETUP（M個人化賽道參數設定）按鈕讓駕駛者在面積增大至 12.3 吋的中控觸控螢幕上即可進行引擎動力、底盤、轉向及 M xDrive設定等所有操作。M Mode按鈕則可以依照路況與需求的不同快速的切換 Road 及 Sport 模式，車輛預設的 Road 模式中，車輛所有的智慧駕駛輔助套件皆會作動，然而當駕駛者切換至 Sport 模式，煞車與轉向輔助系統將不會介入，同時 12.3 吋的虛擬數位儀錶與 M專屬抬頭顯示器也會除去不必要的資訊。
全新 BMW M5 Racing Package版本將配備升級為 20 吋 M雙幅式 810M 型輪圈、Individual Alcantara 麂皮黑色車內頂篷及 M運動化排氣系統。
全新 BMW M5 搭載 M TwinPower Turbo S63 4.4 升 V 型 8 汽缸雙渦輪雙渦流汽油引擎，最大馬力達 600 匹德制馬力與 750 牛頓米的強勁扭力輸出，0 到 100 km/h 加速僅需3.4秒，從靜止狀態加速至 200 km/h 也只需 11.1 秒。除了擁有強悍動力，BMW M5 承襲 M8的電子懸吊系統，使用鋁合金材質打造前雙 A 臂、後多連桿懸吊結構，搭配主動式 M 進階電子懸吊系統與防傾桿設計，讓駕駛者在享受激烈操控時仍能感受柔韌的路面反饋，提升 BMW M5動態表現的同時也增添長途駕駛的舒適穩定性。
全新造型進氣壩除了加強視覺張力，更重要的是能夠有效幫助冷卻系統與煞車系統進行散熱，即使激烈操駕也能讓車況隨時保持在最佳狀態。經典的水滴造型 M 後視鏡，利用空氣力學的概念，能有效降低風阻係數。位於前葉子板的 M 鯊魚鰓狀飾條與車身腰線勾勒出強烈的運動風格，車體結構使用輕量化且強度更勝鋼材的 CFRP 碳纖維複合材質打造，不僅減輕車身重量，更能讓 BMW M5擁有絕佳的動態駕馭表現。鋁合金材質鍛造製作的前雙 A 臂、後多連桿懸吊結構，對於路面反饋表現非常堅固且吸震性強，駕駛者在崎嶇路段上享受激烈操控或出入彎道時，依然保有絕佳的舒適性與高度穩定。
BMW M5 搭配 M Steptronic運動化八速手自排變速箱並採用 Drivelogic 三段換檔邏輯，緊密順暢的換檔反應與最佳的換檔齒比，大幅提升低速行駛時的舒適性同時提昇油耗效率；M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統，可以主動偵測路況及輪胎抓地力，快速靈活地將 100% 的引擎動能分配至前軸或後軸，無論激烈操駕或是日常駕馭，皆提供最佳操控及精準性；M 運動化差速器藉由主動鎖定後輪差速器左右分配 0-100% 扭力，在起步急加速、動態過彎操駕、後輪打滑甚至轉向過度，M 運動化差速器都會介入。M 高性能複合式煞車系統採前六活塞固定式卡鉗、後單活塞浮動式卡鉗配置，不僅更耐熱且抗衰竭，也提供絕佳制動力。
全新 BMW M5 全面升級了駕駛座艙，雙 12.3 吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕，帶給駕駛者更強烈而便利的視覺體驗。最新一代的 M專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，帶動駕駛熱血的轉速也能同時一目了然。M專屬多功能真皮方向盤除了擁有讓駕駛更精準換檔與提速的換檔撥片外，兩側的紅色 M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵更提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存車輛如 DSC動態穩定控制系統、M xDrive模式、引擎反應、懸吊設定、方向盤轉向輔助力道及 M專屬車況抬頭顯示器介面等功能。
BMW M550i xDrive
全新 BMW M550i xDrive 披上 M款空力套件，以鈰灰直柵搭配鈰灰色外框，強化空氣力學表現；M專屬車側鈰灰色導流氣孔、鈰灰色車外後視鏡蓋與 20 吋 M雙輻式輪圈；並擁有與車身同色的後擾流尾翼、黑色高光澤後下擾流，黑色鍍鉻雙邊矩形排氣尾管與燻黑 3D立體尾燈。進入車室，搭載與 M5 款式相同的 M 雙前座跑車座椅；手握 M款真皮方向盤，扣上繡有紅藍紫三原色 M款縫線安全帶，並配備專屬調校的 Steptronic運動化八速手自排變速箱與 Launch Control 功能。BMW M550i xDrive 搭載 BMW TwinPower Turbo 4.4 升 V8 汽油引擎配置雙渦輪雙渦流增壓器，可榨出相較前代車型多 70 匹的 530 匹最大馬力與 750 牛頓米最大扭力，3.8 秒間完成 0-100km/h 加速過程。