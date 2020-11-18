▲ 全新 BMW M5 708 萬起、M550i 468 萬起正式發售；M2 CS 限量 20 台要搶要快

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鑲有 M5 銘牌的全新設計 M 專屬雙柵腎形水箱護罩。

× 鑲有 M5 銘牌的全新設計 M 專屬雙柵腎形水箱護罩。

銳利的 L 型光條與全新設計的湛藍色智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能）。

× 銳利的 L 型光條與全新設計的湛藍色智慧雷射頭燈（含Glare-free光型變化功能）。

全新 BMW M5 Racing Package 標準配備 20 吋 M 雙輻式輪圈、M 複合式煞車系統與藍色卡鉗。

× 全新 BMW M5 Racing Package 標準配備 20 吋 M 雙輻式輪圈、M 複合式煞車系統與藍色卡鉗。

BMW M5 位於前葉子板的M鯊魚鰓狀飾條。

× BMW M5 位於前葉子板的M鯊魚鰓狀飾條。

全新 BMW M5 Racing Package版本將配備升級為 20 吋 M雙幅式 810M 型輪圈、Individual Alcantara 麂皮黑色車內頂篷及 M運動化排氣系統。



新造型的後保險桿以及雙邊雙出的排氣尾管。

× 新造型的後保險桿以及雙邊雙出的排氣尾管。

全新 BMW M5 全面升級了駕駛座艙，雙 12.3 吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕。

× 全新 BMW M5 全面升級了駕駛座艙，雙 12.3 吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕。

全新 BMW M5 搭載 M TwinPower Turbo S63 4.4 升 V 型 8 汽缸雙渦輪雙渦流汽油引擎，最大馬力達 600 匹德制馬力與 750 牛頓米的強勁扭力輸出。

× 全新 BMW M5 搭載 M TwinPower Turbo S63 4.4 升 V 型 8 汽缸雙渦輪雙渦流汽油引擎，最大馬力達 600 匹德制馬力與 750 牛頓米的強勁扭力輸出。

全新造型進氣壩除了加強視覺張力，更重要的是能夠有效幫助冷卻系統與煞車系統進行散熱，即使激烈操駕也能讓車況隨時保持在最佳狀態。經典的水滴造型 M 後視鏡，利用空氣力學的概念，能有效降低風阻係數。位於前葉子板的 M 鯊魚鰓狀飾條與車身腰線勾勒出強烈的運動風格，車體結構使用輕量化且強度更勝鋼材的 CFRP 碳纖維複合材質打造，不僅減輕車身重量，更能讓 BMW M5擁有絕佳的動態駕馭表現。鋁合金材質鍛造製作的前雙 A 臂、後多連桿懸吊結構，對於路面反饋表現非常堅固且吸震性強，駕駛者在崎嶇路段上享受激烈操控或出入彎道時，依然保有絕佳的舒適性與高度穩定。



全新 BMW M550i xDrive 可榨出較前代車型多 70 匹的 530 匹最大馬力與 750 牛頓米最大扭力，3.8 秒即可完成 0-100kmh 加速。

× 全新 BMW M550i xDrive 可榨出較前代車型多 70 匹的 530 匹最大馬力與 750 牛頓米最大扭力，3.8 秒即可完成 0-100kmh 加速。

BMW M5 搭配 M Steptronic運動化八速手自排變速箱並採用 Drivelogic 三段換檔邏輯，緊密順暢的換檔反應與最佳的換檔齒比，大幅提升低速行駛時的舒適性同時提昇油耗效率；M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統，可以主動偵測路況及輪胎抓地力，快速靈活地將 100% 的引擎動能分配至前軸或後軸，無論激烈操駕或是日常駕馭，皆提供最佳操控及精準性；M 運動化差速器藉由主動鎖定後輪差速器左右分配 0-100% 扭力，在起步急加速、動態過彎操駕、後輪打滑甚至轉向過度，M 運動化差速器都會介入。M 高性能複合式煞車系統採前六活塞固定式卡鉗、後單活塞浮動式卡鉗配置，不僅更耐熱且抗衰竭，也提供絕佳制動力。





全新 BMW M5 全面升級了駕駛座艙，雙 12.3 吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕，帶給駕駛者更強烈而便利的視覺體驗。最新一代的 M專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，帶動駕駛熱血的轉速也能同時一目了然。M專屬多功能真皮方向盤除了擁有讓駕駛更精準換檔與提速的換檔撥片外，兩側的紅色 M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵更提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存車輛如 DSC動態穩定控制系統、M xDrive模式、引擎反應、懸吊設定、方向盤轉向輔助力道及 M專屬車況抬頭顯示器介面等功能。









BMW M550i 與車身同色的後擾流尾翼、黑色高光澤後下擾流，黑色鍍鉻雙邊矩形排氣尾管與燻黑3D立體尾燈。

× BMW M550i 與車身同色的後擾流尾翼、黑色高光澤後下擾流，黑色鍍鉻雙邊矩形排氣尾管與燻黑3D立體尾燈。

BMW M550i 標準配備全新設計的湛藍色智慧雷射頭燈(含Glare-free光型變化功能)。

× BMW M550i 標準配備全新設計的湛藍色智慧雷射頭燈(含Glare-free光型變化功能)。

以鈰灰色與銀色設計的 20 吋 M 雙輻式輪圈搭配藍色卡鉗。

× 以鈰灰色與銀色設計的 20 吋 M 雙輻式輪圈搭配藍色卡鉗。

BMW M2 CS





全新 BMW M2 CS 搭載 M TwinPower Turbo 3.0 升直列六缸雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力達 450 匹德制馬力與 550 牛頓米的扭力輸出，較 M2 Competition 提升了 40 匹馬力，搭配 M DCT 七速雙離合器變速箱，擁有 4.0 秒完成 0-100 km/h 加速實力，搭配 M駕駛套件極速可達 280 km/h（電子限速）。M2 CS 沿用自 M4 車款的 M跑車化電子懸吊系統，具有 Comfort、Sport 與 Sport+ 共 3 種模式，可根據不同的駕駛風格與用途改變避震器阻尼、底盤與動態反應等設定，喜愛熱血操控的車迷可在 M 動態控制模式（MDM）下，將更多的動力將分配至後輪，操控將更加靈敏，過彎時車尾能夠輕微的滑移，提供更多駕駛樂趣。





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M2 CS 更強化的 M運動化排氣系統含兩組電子閥門控制系統，透過中控台的 M Engine Dynamic Control 按鈕，即可產生獨特熱血的 M跑車聲浪，加上新增微粒過濾器，有效減少廢氣排放汙染；BMW M2 CS 油耗數據為 9.8km /L，二氧化碳排放量 232.55 g/km（資料來源：中華民國經濟部能源局）。



全新 BMW M2 CS 採用大量 CFRP 碳纖維複合材質，減少 50% 重量的碳纖維引擎蓋除了輕量化設計更增添了中央進氣口，為引擎提供更充足的散熱冷卻效果。

× 全新 BMW M2 CS 採用大量 CFRP 碳纖維複合材質，減少 50% 重量的碳纖維引擎蓋除了輕量化設計更增添了中央進氣口，為引擎提供更充足的散熱冷卻效果。

全車頂堅固而強韌的棋盤格造型 M 碳纖維材質，為 BMW M2 車系首創。

× 全車頂堅固而強韌的棋盤格造型 M 碳纖維材質，為 BMW M2 車系首創。

以空氣力學概念打造的經典水滴型後視鏡蓋採用碳纖維材質。

× 以空氣力學概念打造的經典水滴型後視鏡蓋採用碳纖維材質。

雙邊雙出的 M 運動化排氣系統搭配碳纖維材質後保下擾流。

× 雙邊雙出的 M 運動化排氣系統搭配碳纖維材質後保下擾流。

碳纖維 M 擾流尾翼除了讓 BMW M2 CS 更顯跑格化，更能確實產生下壓力，增加高速行駛時的車身穩定度。

× 碳纖維 M 擾流尾翼除了讓 BMW M2 CS 更顯跑格化，更能確實產生下壓力，增加高速行駛時的車身穩定度。

M2 CS 標準配備 19 吋黑色高光澤輕量化鍛造鋁圈，複合式通風碟盤與紅色造型前6後4活塞固定式卡鉗，搭配加大碟盤（前輪直徑400mm, 後輪直徑380mm）。

× M2 CS 標準配備 19 吋黑色高光澤輕量化鍛造鋁圈，複合式通風碟盤與紅色造型前6後4活塞固定式卡鉗，搭配加大碟盤（前輪直徑400mm, 後輪直徑380mm）。

M2 CS 座椅使用與 M4 CS 相同的桶型 M 專屬跑車座椅，結合 Merino 真皮與Alcantara 麂皮雙材質；椅背上發光的 M2 銘牌與頭枕的經典 M 三色繡線裝飾。

× M2 CS 座椅使用與 M4 CS 相同的桶型 M 專屬跑車座椅，結合 Merino 真皮與Alcantara 麂皮雙材質；椅背上發光的 M2 銘牌與頭枕的經典 M 三色繡線裝飾。

M2 CS 車內門板以柔軟麂皮包覆搭配碳纖維材質把手。

× M2 CS 車內門板以柔軟麂皮包覆搭配碳纖維材質把手。

建議售價：





車款



建議售價



備註



全新BMW M5



708萬元







全新BMW M5 Racing Package



728萬元



含「20吋M雙幅式810M型輪圈」、「Individual Alcantara麂皮黑色車內頂篷」及「M運動化排氣系統」



全新BMW M550i 首發版



468萬元



首發版配備：智慧雷射頭燈(含Glare-free光型變化功能)



全新 BMW M2 CS



490 萬元





全新 BMW M2 CS 處處可見 Alcantara 麂皮材質與對比紅色縫線設計，副駕駛座前方更鑲上專屬的紅色「CS」字樣。