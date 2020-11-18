裘德洛突變「暴發戶」？背後竟藏駭人真相
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-18 22:05:15
電影《金窩駭浪》講述在80年代，一位野心勃勃的企業家羅里為了事業前途，放棄寧靜的美國郊區生活，帶著妻子與孩子返回家鄉英國，一家人住進一座古老英式莊園，卻也是整個家庭分崩離析的開始，而英倫男神裘德洛則飾演這位暴發戶企業家。
裘德洛近日受訪時表示，對於在《金窩駭浪》中出演擁有雄心壯志的男主角羅里，是個十分難得的體驗，他坦言：「羅里這個角色充滿了強大的個人主義，他希望能成為德高望重的大人物，卻又不得不面對眼前的困境，在某方面來說，羅里其實跟過去的我有幾分相似，總是期盼自己能奪下一個屹立不搖的地位，然而，隨著年紀的增長，我發現追求所謂的『成功』並不是生命的最終目標，活在當下、好好享受生活，才是人生最難能可貴的體驗，希望大家看完這部作品，能放下對於金錢與權力的執著，找到自己與家人們的生活步調！」導演西恩德金表示，電影故事背景設定在80年代的英國，其實是別有用心，除了導演本身同樣是由英國移民至美國，卻又多次返回英國的「漂流一族」之外，他也說到：「80年代的英國被稱之為『大爆炸』時代，國際公司首度被允許在倫敦市場內進行交易。許多擁有淘金夢的企業家，攜家帶眷的湧入英國，而《金窩駭浪》的男主角就是其中之一，為了追求名利與地位，不惜忽略家人們的關愛，在追求『美國夢』不成後又回到故鄉，卻又無法與家人闡述自己的失敗、固執的覺得自己能東山在起，藉由這個故事我希望能讓世人知道，一個人對金錢的貪婪和野心，對整個家庭來說有時是很令人懼怕的！」