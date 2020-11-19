BMW M砲火全開，468萬元起全新BMW M5與M550i 強勢重磅登場

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全新BMW M5 在內外觀設計上除了保有純正跑車特質，更增添具現代感與科技感的M專屬設計風格。銳利的L型光條與全新設計的湛藍色智慧雷射頭燈(含Glare-free光型變化功能)，一出場就奪取眾人目光；鑲有M5銘牌的全新設計M專屬雙柵腎形水箱護罩，一體成形地搭配寬闊的前下進氣壩，除滿足賽道規格散熱系統的進氣需求，也充分彰顯BMW M5熱血又剽悍的張狂個性。全新BMW M5標準配備19吋M雙輻式輪圈、M複合式煞車系統與運動感十足的藍色卡鉗，另提供耐磨性更佳且重量減少23公斤的陶瓷煞車搭配金色卡鉗的選項配備。沿著M5充滿運動肌理線條的車身走向車尾，印入眼簾的全新燻黑3D LED立體尾燈、全新造型的後保險桿以及雙邊雙出的排氣尾管，飽滿而動感的設計讓充滿速度感的BMW M5更顯簡潔俐落。兼具輕量化與堅固強韌的M碳纖維車頂，更能讓駕駛者在肆意馳騁時如虎添翼。
坐進以駕駛導向為設計的M5座艙，M雙前座跑車座椅與發光的M5標誌、M縫線安全帶以及排檔桿上的M Logo設計，細節中充滿了M車主專屬的設計語彙。中控台上有別於以往的多鍵式控制按鈕，全新BMW M5導入了更直覺性的設計，SETUP(M個人化賽道參數設定)按鈕讓駕駛者在面積增大至12.3吋的中控觸控螢幕上即可進行引擎動力、底盤、轉向及M xDrive設定等所有操作。M Mode按鈕則可以依照路況與需求的不同快速的切換Road及Sport模式，車輛預設的Road模式中，車輛所有的智慧駕駛輔助套件皆會作動，然而當駕駛者切換至Sport模式，煞車與轉向輔助系統將不會介入，同時12.3吋的虛擬數位儀錶與M專屬抬頭顯示器也會除去不必要的資訊，保留賽車時所需的精準數據如轉速、檔位及時速等，簡潔俐落的顯示畫面讓駕駛更全心專注於操控樂趣，也流露更競技化的熱血感官體驗。
為了滿足熱血車迷的更多想望，全新BMW M5 Racing Package版本將配備升級為20吋M雙幅式810M型輪圈、Individual Alcantara麂皮黑色車內頂篷及M運動化排氣系統，除了視覺外觀上更顯高調、豪華，澎拜絕美的排氣聲浪更能激盪駕駛者的腎上腺素，交織出熱血沸騰的駕馭響宴。
全新BMW M5搭載M TwinPower Turbo S63 4.4升V型8汽缸雙渦輪雙渦流汽油引擎，最大馬力達600匹德制馬力與750牛頓米的強勁扭力輸出，經過BMW M GmbH專屬調校後擁有從0到100 km/h加速僅需3.4秒的非凡實力，從靜止狀態加速至200 km/h也只需11.1秒。除了擁有強悍動力，BMW M5承襲M8的電子懸吊系統，使用鋁合金材質打造前雙A臂、後多連桿懸吊結構，搭配主動式M進階電子懸吊系統與防傾桿設計，讓駕駛者在享受激烈操控時仍能感受柔韌的路面反饋，提升BMW M5動態表現的同時也增添長途駕駛的舒適穩定性。
空氣力學與輕量化車體結構等設計也大量運用於全新BMW M5，全新造型進氣壩除了加強視覺張力，更重要的是能夠有效幫助冷卻系統與煞車系統進行散熱，即使激烈操駕也能讓車況隨時保持在最佳狀態。經典的水滴造型M後視鏡，利用空氣力學的概念，能有效降低風阻係數。位於前葉子板的M鯊魚鰓狀飾條與車身腰線勾勒出強烈的運動風格，車體結構使用輕量化且強度更勝鋼材的CFRP碳纖維複合材質打造，不僅減輕車身重量，更能讓BMW M5擁有絕佳的動態駕馭表現。鋁合金材質鍛造製作的前雙A臂、後多連桿懸吊結構，對於路面反饋表現非常堅固且吸震性強，駕駛者在崎嶇路段上享受激烈操控或出入彎道時，依然保有絕佳的舒適性與高度穩定。
BMW M5搭配M Steptronic運動化八速手自排變速箱並採用Drivelogic三段換檔邏輯，緊密順暢的換檔反應與最佳的換檔齒比，大幅提升低速行駛時的舒適性同時提昇油耗效率；M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統，可以主動偵測路況及輪胎抓地力，快速靈活地將100%的引擎動能分配至前軸或後軸，無論激烈操駕或是日常駕馭，皆提供最佳操控及精準性；M運動化差速器藉由主動鎖定後輪差速器左右分配0-100%扭力，在起步急加速、動態過彎操駕、後輪打滑甚至轉向過度，M運動化差速器都會介入，成就無比優異的操控性能，讓駕駛得以放肆地享受狂暴馬力奔馳。M高性能複合式煞車系統採前六活塞固定式卡鉗、後單活塞浮動式卡鉗配置，不僅更耐熱且抗衰竭，絕佳的制動力使全新BMW M5能在安全前提下，完整展現其強悍性能。
全新BMW M5全面升級了駕駛座艙，雙12.3吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕，帶給駕駛者更強烈而便利的視覺體驗。最新一代的M專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，帶動駕駛熱血的轉速也能同時一目了然。M專屬多功能真皮方向盤除了擁有讓駕駛更精準換檔與提速的換檔撥片外，兩側的紅色M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵更提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存車輛如DSC動態穩定控制系統、M xDrive模式、引擎反應、懸吊設定、方向盤轉向輔助力道及M專屬車況抬頭顯示器介面等功能，隨心靈活定義最佳的個人操控狀態。
全新BMW M5展現強悍性能實力的同時更少不了全方位的頂級安全防護，搭載BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，安全防護如影隨形。主動防撞輔助系統與行人偵測功能、駕駛注意力輔助功能、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防撞警示、停車後方防撞輔助等，無時無刻替駕乘者的行車安全嚴格把關。如遇上不可避免的緊急事故，系統判斷撞擊即將發生時，BMW Active Protection主動安全防護系統(含前座自動束緊式安全帶及預警式車窗自動關閉等功能)會立即介入，將椅背豎直、關閉車窗，大幅提升車內駕駛與乘客的安全守護機制。
除了標準配備的智慧Comfort Access免鑰匙系統（只要車主身上帶著鑰匙，當靠近或離開車輛距離達2.5公尺時，就會自動將車輛上鎖或解鎖），全新BMW M5更引領車壇，讓Apple iPhone也能成為數位鑰匙，除了門把感應的開鎖/解鎖功能外(可視需求另外設定手機解鎖密碼)，車主只需將手機放在無線充電座上便能直接啟動引擎，一秒沸騰您的駕馭渴望。同時也可透過Apple iPhone內建的Wallet錢包軟體，將M5數位鑰匙以iMessage分享給其他5位家人或朋友，引領最新數位行車生活。BMW M5也標準配備車門自動緊閉系統，讓駕駛者或乘客在關門過程中無需費力且沒有任何聲響，在一趟完美的行車旅程後得以優雅從容的態度結尾。
全新BMW M5全面升級了駕駛座艙，雙12.3吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕，帶給駕駛者更強烈而便利的視覺體驗。最新一代的M專屬車況抬頭顯示器除了顯示時速與車況外，帶動駕駛熱血的轉速也能同時一目了然。M專屬多功能真皮方向盤除了擁有讓駕駛更精準換檔與提速的換檔撥片外，兩側的紅色M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵更提供兩組個人化駕駛動態設定，車主可以依照使用需求儲存車輛如DSC動態穩定控制系統、M xDrive模式、引擎反應、懸吊設定、方向盤轉向輔助力道及M專屬車況抬頭顯示器介面等功能，隨心靈活定義最佳的個人操控狀態。
全新BMW M5展現強悍性能實力的同時更少不了全方位的頂級安全防護，搭載BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，安全防護如影隨形。主動防撞輔助系統與行人偵測功能、駕駛注意力輔助功能、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防撞警示、停車後方防撞輔助等，無時無刻替駕乘者的行車安全嚴格把關。如遇上不可避免的緊急事故，系統判斷撞擊即將發生時，BMW Active Protection主動安全防護系統(含前座自動束緊式安全帶及預警式車窗自動關閉等功能)會立即介入，將椅背豎直、關閉車窗，大幅提升車內駕駛與乘客的安全守護機制。
除了標準配備的智慧Comfort Access免鑰匙系統（只要車主身上帶著鑰匙，當靠近或離開車輛距離達2.5公尺時，就會自動將車輛上鎖或解鎖），全新BMW M5更引領車壇，讓Apple iPhone也能成為數位鑰匙，除了門把感應的開鎖/解鎖功能外(可視需求另外設定手機解鎖密碼)，車主只需將手機放在無線充電座上便能直接啟動引擎，一秒沸騰您的駕馭渴望。同時也可透過Apple iPhone內建的Wallet錢包軟體，將M5數位鑰匙以iMessage分享給其他5位家人或朋友，引領最新數位行車生活。BMW M5也標準配備車門自動緊閉系統，讓駕駛者或乘客在關門過程中無需費力且沒有任何聲響，在一趟完美的行車旅程後得以優雅從容的態度結尾。
不容小覷的飽滿動力，加上自信狂放的操駕能力是BMW M550i xDrive展現性能的致勝關鍵。配備xDrive智慧型可變四輪傳動系統與M款運動化差速器，可視不同路況將循跡性最適化，靈活地將100%的引擎動能依路況分配至前後軸；M款運動化差速器可讓後輪輸出的扭力左右分配，調整出最佳抓地力；無論全油門衝刺，或是動態甩尾瀟灑過彎，透過M款運動化差速器的轉換，游刃有餘地享受無與倫比的絕佳操控性能。
建議售價：
| 車款
| 建議售價
| 備註
| 全新BMW M5
| 708萬元
|
| 全新BMW M5 Racing Package
| 728萬元
| 含「20吋M雙幅式810M型輪圈」、「Individual Alcantara麂皮黑色車內頂篷」及「M運動化排氣系統」
| 全新BMW M550i 首發版
| 468萬元
| 首發版配備：智慧雷射頭燈(含Glare-free光型變化功能)
全新BMW M2 CS限量在台上市
上市以來即獲得廣大車迷喜愛的BMW M2雙門跑車，繼M2 Competition版本後，在今年獻上最速競技款全新BMW M2 CS，由BMW M GmbH全新調校設計的M2 CS，無論在內外觀、性能以及操控表現，無疑地登上M2車系的性能霸主寶座。全球限量2,200台的全新BMW M2 CS在總代理汎德向原廠積極爭取下，台灣將獲得20台配額。
要在賽道上破風馳騁，首先就是要擺脫不必要的車身包袱，全新BMW M2 CS在車身結構上大量採用輕量化且強度更勝鋼材的CFRP碳纖維複合材質。佇立車首，最先印入眼簾的便是減輕50%重量的碳纖維引擎蓋，除了輕量化設計更增添了中央進氣口，為引擎提供更充足的散熱冷卻效果；引擎室內的碳纖維拉桿除了強化車身前半段的鋼性，搭配DSC動態穩定控制系統狀態更造就了M2 CS出色的敏捷度與操控性；全車頂堅固而強韌的棋盤格造型M碳纖維材質，更為BMW M2車系首創；此外，M2 CS前下擾流、水滴型後視鏡蓋、後保下擾流、M擾流尾翼等，皆換上碳纖維材質，競技化而動感的設計，讓駕駛者得以享受沒有負擔的操控樂趣。
為彰顯更狂妄的賽道跑格靈魂，全新BMW M2 CS換上專屬的19吋黑色高光澤輕量化鍛造鋁圈，經典Y幅式的輪圈設計與沉穩的色澤，道出令人無法忽視的賽車語彙。輪圈之下M2 CS標準配備全新M運動化煞車套件，複合式通風碟盤中央採用鋁合金材質減輕重量，高調的紅色造型前6後4活塞固定式卡鉗搭配加大碟盤（前輪直徑400mm, 後輪直徑380mm），在駕駛者激烈操控時提供更強大敏銳的煞車力道與穩定性，另也提供耐磨度更佳且使用壽命更長久的陶瓷煞車配金色卡鉗或19吋霧金色輪圈選項配備。BMW M2 CS標準配備米其林PILOT SPORT CUP 2賽道專用跑胎，前輪特地為M2 CS打磨的胎紋，展現優異的轉向與循跡性，搭配後輪則提供了極致的抓地力與穩定高速過彎性能，滿足熱血車迷在激烈操控時的高標準需求；對於將M2 CS作為日常使用的駕駛者也可選擇米其林PILOT SUPER SPORT輪胎，在一般道路上保有絕佳的舒適性與安全性。
不讓外觀專美於前，全新BMW M2 CS內裝更是巧奪天工，處處可見Alcantara麂皮材質與對比紅色縫線設計。M專屬多功能方向盤、車內門板與中控觸控螢幕下飾板，皆以柔軟而堅韌的Alcantara麂皮包覆，副駕駛座前方更鑲上專屬的紅色”CS”字樣，有如M朝聖者的身分象徵。M2 CS座椅使用了與 M4 CS 相同的桶型M專屬跑車座椅搭配M縫線安全帶，結合Merino真皮與Alcantara 麂皮雙材質，強化了腰靠、腿靠以及肩頸的支撐性，讓駕駛在急速過彎時擁有完美的側向支撐；椅背上發光的 M2 銘牌與頭枕的經典M三色繡線裝飾，刻畫出專屬於M車主的經典標誌。M2 CS車內碳纖維車門把、中央鞍部以及輕量化M專屬跑車座椅，有效地減輕車體重量強化衝刺效能。
狂野動感且操控精準的競速跑格 領先同級距車款稱霸賽道
全新BMW M2 CS帶著純正M Power血統的M TwinPower Turbo 3.0升直列六缸雙渦輪增壓汽油引擎，最大馬力達450匹德制馬力與550牛頓米的扭力輸出，較M2 Competition提升了40匹馬力，搭配M DCT 七速雙離合器變速箱，擁有4.0秒完成0-100 km/h加速的驚人實力，搭配M駕駛套件極速可達280 km/h (電子限速)。M2 CS沿用自M4車款的M跑車化電子懸吊系統，具有Comfort、Sport與Sport+共3種模式，可根據不同的駕駛風格與用途改變避震器阻尼、底盤與動態反應等設定，不管在一般道路行駛或是賽道競速時皆能游刃有餘，喜愛熱血操控的車迷可在M動態控制模式(MDM)下，將更多的動力將分配至後輪，操控將更加靈敏，過彎時車尾能夠輕微的滑移，提供更多駕駛樂趣。
M2 CS更強化的的M運動化排氣系統含兩組電子閥門控制系統，透過中控台的M Engine Dynamic Control 按鈕，即可產生獨特熱血的M跑車聲浪，並對應不同駕駛模式提供最佳的排氣效果，加上新增微粒過濾器，有效減少廢氣排放汙染；BMW M2 CS油耗數據也同樣具有過人的表現：油耗為9.8km /L，二氧化碳排放量232.55 g/km（資料來源：中華民國經濟部能源局）。
全新BMW M2 CS建議售價：490萬元