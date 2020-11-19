依在地口味研發，Renault Kiger跨界概念車亮相!

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每個國家的用車習慣與環境不盡相同，因此車廠也會針對在地的用車方式設計出符合需求之車款，這次Renault與印度的研發中心合作開發了一款名為Kiger Concept的小型運動休旅，以在地的客戶需求作為設計參考，不過畢竟還處於概念階段，因此外觀上仍有些前衛，在車頭部分採用的是近幾年流行的分離式頭燈設計，長條狀的LED日行燈由左至右橫跨整個水箱罩上緣，中央則以巨幅廠徽作為面容的視覺重點，下方則是各三組的單體式LED大燈，前保桿兩側則以綠框環繞的導流口作為點綴。
為了突顯這部車的越野性格，因此底盤與地面的距地高度拉高至210mm，各輪拱也刻意向外突出並使用防刮耐磨的塑料材質，輪胎也使用越野車常見的巧克力胎，較為特別的是後視鏡採用細長型的機翼造型，車頂還裝有一組造型特殊的導流板，另外為了讓車尾看起來更為短捷，後擋風玻璃的面積雖然不大，卻利用向下延伸的鈑件折線創造出放大效果，而尾燈採用的是雙光條式的C字造型，搭配中置雙排氣尾管及拉高的尾部臀線，成功營造運動感十足的車尾風格。
量產車的動力配置應會與當地前一陣子發表的Magnite共用，採用1.0升自然進氣及1.0升渦輪增壓兩種規格，馬力輸出落在72匹至92匹之間，變速箱則有手排與CVT無段變速可選，據設計師Laurens van den Acker表示量產車的外型與概念車會有80%雷同，消費者不必擔心造型會有巨幅改變，屆時將切入當地競爭激烈的B-Segment級距，最快明年就會投入量產。