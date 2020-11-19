筋膜槍有用嗎？哪些部位不能按？復健名醫：適當運動才能擺脫肩頸痠痛

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現代人工作忙碌，大多數因爲長時間姿勢不良、缺乏運動，導致身體長期處在緊繃狀態，進而引發痠痛。民眾有腰痠背痛問題時不少人選擇按摩或自行購買筋膜槍等按摩電器。然而，醫師提醒，肩頸痠痛未必全是肌肉僵硬造成，某些情況也可能是疾病訊號，無法只靠按摩或筋膜槍就真正改善。
宏康復健專科診所陳相宏院長表示，現今國人自認有痠痛問題比例甚高，常見因肩頸痠痛、下背痛至門診尋求協助。首先要找出疼痛源頭才能有效治療，若已有筋膜發炎、椎間盤突出或腰椎滑脫等問題，只進行一般熱敷電療是治標不治本，必須找到真正問題，才能真正對症治療。
陳相宏表示，按摩槍的作用在於使肌肉被動放鬆，惟人體肌肉需用主動放鬆，像是二頭肌放鬆時，需要透過伸展、延長等動作用力，才能達到舒緩效果。陳相宏提醒，如果真要使用按摩槍，建議切勿在同位置超過三到五分鐘，避免快速震動造成皮膚發炎、腫痛等。此外，骨頭、神經血管、臟器分佈較多的位置像頸椎前側、腹部等周圍也要避免使用。更要避開組織紅腫熱痛部位。
陳相宏提醒，對肌肉最好的放鬆方式，仍以伸展拉筋為主，使用輔助工具須特別留意注意事項，或由專業人員協助。
電療熱敷就好？解決痠痛不能只靠機器？
許多患者肩頸痠痛但卻遲遲檢查不出原因，其實是筋膜緊繃缺乏運動，只進行熱敷、電療效果有限。現在建議民眾尋找復科專科醫師，針對個別狀況開立「運動處方」，透過正確的動作指導、肌力訓練，搭配適當的物理治療，才是真正治標也治本的好辦法。
陳相宏提醒，適當運動對解決痠痛非常關鍵，但如果有特定情況或無法立即就診，應避免在以下情形出現時運動。第一，局部痠痛部位有無紅腫熱痛，若發現紅腫熱痛，應適當休養並就診找出病因。第二，痠痛部位經由伸展舒張後有明顯改善，可繼續從事運動，若無法確保運動是否達到緩解作用，建議先尋求專業協助，才能避免對身體再度造成傷害。
陳相宏提醒，民眾如果練習伸展動作後，患部出現明顯疼痛，代表不單僅是肌肉問題，可能有其他疾病或潛在原因，建議就醫接受詳細檢查，找出疼痛根源，才能真正解決痠痛問題。
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