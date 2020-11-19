進口光環加持國民都會休旅　SUZUKI VITARA擄獲你的心！

SUZUKI深耕跨界市場多年，總是抓著台灣消費者大眾胃口，VITARA有著歐洲原裝進口車光環加持，卻主打國產車價格優勢，加上品牌引以為傲的小排氣趨勢節能引擎、同級之上的內裝質感，VITARA可說是一位動靜皆宜的同級模範資優生。

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SUZUKI相當重視台灣節能稅賦議題，VITARA搭載趨勢的1.4升BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，在油耗表現亦是相當有水準，在持有成本上先馳得點。另外VITARA身懷四輪驅動能力，不僅為全車乘客帶來安定的行路質感，更是擁有同級車少見的輕度越野樂趣，允文允武的優點正是VITARA最佳寫照。

VITARA擁有銳利的線條、搭配多款活潑車色選擇，儼然就像是漫步於城市間的都會型男，再搭配質感出色的LED燈組，在日間、夜晚都會間穿梭，很難不讓人引起回頭注視。且安全科技更是給好給滿，擄獲不少大大小小消費族群，稱得上品牌滿滿誠意之作。



▲大膽流行活潑車色，在陽光折射下，VITARA化身都會小型男，閃閃動人，每一道車身摺線，勾勒出立體感十足的視覺饗宴。（圖／資料照片）

內裝鋪陳得體，VITARA在用料、質感來得更加講究，具備Keyless免鑰匙、麂皮座椅、恆溫空調、多媒體螢幕等時下流行配備，以大量的精緻料件穿搭，比起國產車向來沉重的塑料感來說，VITARA在車室、空間設計上均能感受到品牌用心一面，不論觸覺、視覺均令人愛不釋手。





身為當家休旅代表，除了外型、配備誠意滿滿外，VITARA在空間處理上亦不馬虎，針對家庭族群重視的乘坐空間，VITARA表現可圈可點，麂皮座椅泡棉支撐性佳，腰部兩側妥妥將駕駛穩固其中；後座空間處理得體，腿部、膝部空間表現在同級裡有著上乘水準，就算滿載全車乘客也不怕！



▲VITARA內裝相當講究，安全科技更是給好給滿，實用的ACC定速能為駕駛分憂解勞，相當貼心。（圖／資料照片）

在安全科技上，符合國人重視的議題，全車系標配7具安全氣囊，搭載六大主動安全系統，包含實用的ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、DSBS雙感知器煞車輔助、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert駕駛疲勞警示等多項功能，成為守護全家人的最佳良伴。

▲VITARA舊換新優惠中，好車還不快入手！（圖／資料照片）

SUZUKI為了回饋給喜愛VITARA的消費者，正展開促銷優惠中，可搭配政府舊換新專案，VITARA推出三重優惠回饋每位支持VITARA的車主！VITARA S車款政府補助舊換新優惠價75萬元起！另外VITARA全車系首兩年低月付，只要8,800元，而且領牌就送不鏽鋼門檻飾板、運動版擾流尾翼！

