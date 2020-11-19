▲ 小改款 Maserati Ghibli、Quattroporte 科技升級 378 萬起正式抵台

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在 2021 年式全方位小改款中，除了家族化的全新 Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈設計之外，最重要的變革當屬「Maserati Intelligent Assistant (MIA) 智能多媒體系統」，不僅擁有較過往提高近 10 倍的解析度，觸控式螢幕尺寸更加大至 10.1 吋；配合全新 UI 操作介面與大幅升級的中央處理器，提供更為就手且人性化的操作體驗。此外，新年式 Ghibli 及 Quattroporte 在 GranSport 車型上都導入手機無線充電功能，並支援無線 Apple CarPlay 及 Android Auto，讓駕駛者能夠完全專注在道路上。不僅如此，在 MIA 系統的下方，除了既有的標準 USB 連結埠，也額外配置了 USB Type-C 介面。

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Maserati Ghibli





新年式的 Ghibli Elite 起價 378 萬。不僅囊括前述的全新 LED尾燈、MIA 中控系統與新式數位儀錶板，2021 年式 Ghibli Elite 同樣採用源自 Ferrari Maranello工廠調校的的 3.0L V6 雙渦輪增壓引擎，以 350hp 動力造就 0-100km/h 僅 5.5 秒的優異性能。





至於運動感更勝一籌的 GranSport 車型，則是換上了全新設計的水箱格柵，營造出層次更分明的立體感，也同步提升車系中各車款的識別度；輔以跑車型空力套件、20 吋 Urano 輕合金輪圈、前六/後四活塞剎車卡鉗搭配打孔通風碟盤、Maserati Skyhook 電子阻尼，強烈的動感跑格並配備 ADAS 先進駕駛輔助系統。





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Maserati Quattroporte





現行第六代車系中最受好評的 Quattroporte Veloce+，動力系統依然搭載源自 Ferrari 的 3.0L V6 雙渦輪增壓引擎；ADAS 先進駕駛輔助系統、智慧型 LED 矩陣頭也列為標準配備，配備全新 LED 尾燈、MIA 智能多媒體系統、新式數位儀錶板及手機無線充電功能，維持既有之 598 萬元售價。此外，同步抵台的 GranSport 車型，標準配備售價也維持在 638 萬元；除比照 Maserati 新年式全方位配備升級外，也換上嶄新設計的 GranSport 專屬水箱格柵，輔以全車跑車型空力套件及包覆性更完整的跑車型座椅。





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Maserati 2021 年式小改款全車系即將到港





2021 年式小改款全車系即將於 12 月到港，建議售價分別為 Ghibli 378 萬起；Quattroporte 598 萬起。