▲ 7系列格局、旅行車機能：BMW 6系列Gran Turismo 368 萬登場

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全新 BMW 6系列Gran Turismo 擁有經典 BMW 雙腎型水箱護罩以一體式造型搭配具備主動轉向照明功能的全新 L 型智慧 LED 頭燈組；全新雕琢的 Air Curtain 氣簾融入更具氣勢的 M Sport 前保桿設計；目光移至車側，斜背車頂輪廓輔以 Hofmeister kink C 柱曲線無框車窗設計，以及呼應車頭線條的 3D LED 立體尾燈搭配全新 M Sport後保桿及矩形尾管。

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M Sport 套件包含 M款空力套件、M字樣車側銘牌、雙邊單出矩形排氣尾管、M款多功能真皮方向盤、M款駕駛踏板組、M字樣前車門門檻、黑色車內頂篷、M款煞車套件與專屬 19 吋 M款雙輻式輪圈其中藍色煞車卡鉗更顯耀眼。全新 BMW 6系列Gran Turismo M Sport車身套件所打造的空力設計，強化了導引輪拱周圍氣流的效果，搭配車尾配置的主動式擾流尾翼，可在車輛時速達到 120km/h 主動升起，提高車尾下壓力表現強化車輛高速行駛時的穩定性演出，整體空力系統的升級，使油耗表現與行駛舒適性更為進階。





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