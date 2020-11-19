▲ 7系列格局、旅行車機能：BMW 6系列Gran Turismo 368 萬登場

BMW 總代理汎德假台北市 Bellavita 寶麗廣場打造祕境森林，展演全新 BMW 6系列Gran Turismo。
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全新 BMW 6系列Gran Turismo 擁有經典 BMW 雙腎型水箱護罩以一體式造型搭配具備主動轉向照明功能的全新 L 型智慧 LED 頭燈組；全新雕琢的 Air Curtain 氣簾融入更具氣勢的 M Sport 前保桿設計；目光移至車側，斜背車頂輪廓輔以 Hofmeister kink C 柱曲線無框車窗設計，以及呼應車頭線條的 3D LED 立體尾燈搭配全新 M Sport後保桿及矩形尾管。
M Sport 套件包含 M款空力套件、M字樣車側銘牌、雙邊單出矩形排氣尾管、M款多功能真皮方向盤、M款駕駛踏板組、M字樣前車門門檻、黑色車內頂篷、M款煞車套件與專屬 19 吋 M款雙輻式輪圈其中藍色煞車卡鉗更顯耀眼。全新 BMW 6系列Gran Turismo M Sport車身套件所打造的空力設計，強化了導引輪拱周圍氣流的效果，搭配車尾配置的主動式擾流尾翼，可在車輛時速達到 120km/h 主動升起，提高車尾下壓力表現強化車輛高速行駛時的穩定性演出，整體空力系統的升級，使油耗表現與行駛舒適性更為進階。
全新 BMW 6系列Gran Turismo 透過 12.3 吋虛擬數位儀錶與 12.3 吋中控觸控螢幕鋪陳的全數位虛擬座艙，輔以位居車壇領先地位的 iDrive 7.0 操作介面、無線 Apple Carplay/Android Auto 功能、加大面積 16% 的 HUD 車況抬頭顯示器，更可同步智慧型手機整合系統，投放 Google Maps 或 Apple Maps 導航路線；以及全新升級的 BMW 智慧語音助理 2.0，加入 NLU 自然語言辨識功能，讓車主在使用時能透過更加直覺且口語化的方式與助理進行互動，不論是車輛狀態或是旅途行程資訊，皆能透過全新 BMW 智慧語音助理 2.0 協助。
全新 BMW 6系列Gran Turismo 採用輕量化高鋼度車身與前鋁合金雙A臂、後鋁合金多連桿懸吊幾何，完整標配BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測系統、前後方車流警示、後方防追撞警示、360度環景輔助攝影等以外，更新增自動倒車輔助系統，同時升級道路虛擬實境顯示功能，清楚顯示車輛周圍的狀況於儀錶中央區域並搭配速限提示功能。
全新 BMW 6系列Gran Turismo 搭載全新進化的 BMW EfficientDynamics 高效動力科技，導入 48V 高效複合動力。BMW 630i M Sport 配備 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，擁有 258 匹最大馬力、400 牛頓米的最大扭力，搭配 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，而全新導入的 48V 高效複合動力系統內建啟動發電機與第二具電池輔助，可於全油門急加速時啟動 eBoost 功能，提供額外 11 匹馬力輔助，有效降低渦輪遲滯特性，優化加速表現並提升舒適性；當車速低於 15km/h 時系統會提早關閉引擎，車輛慣性滑行與煞車時，系統會主動回充電能，若是車輛動態行車模式為 EcoPro 與 Comfort 且車速介於 25km/h 至 160km/h 之間，駕駛鬆開油門時便會關閉引擎轉為慣性滑行，而受惠於 48V 高效複合動力系統提升 20% 的引擎啟動速度並大幅降低引擎啟閉時的震動，駕駛輕踩油門或煞車後，引擎會以幾無察覺狀態重新啟動。
全新 BMW 6系列Gran Turismo 不僅具備 48V 高效複合動力系統，BMW TwinPower Turbo引擎更是在 BMW 6系列Gran Turismo展現精湛功力。透過雙渦流單渦輪增壓技術、高精度噴射、VALVETRONIC全可變氣門正時和 Double-VANOS可變凸輪軸正時等技術，將最大噴射壓力控制在 200 至 350 bar 之間，讓燃油控制精準度更佳，確保燃油使用接近完全燃燒境界。新世代 BMW TwinPower Turbo 引擎亦擁有鋁質輕量化、極小化等雙重優勢，結合強大的運作效率，達成靈敏的動能反應與迅速的轉速特性，全新 BMW 630i M Sport，擁有 258 匹最大馬力，0-100 加速 6.5 秒。