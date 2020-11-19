湯唯穿古裝跨年齡出演　被網友讚媲美兩大影后

《大明風華》昨（18）日首播收視開出紅盤，不少網友留言讚賞「全員演技在線」、尤其對湯唯首部的古裝劇成為熱議焦點，表示「湯唯叛賊扮相不覺得違和、保養很好」，另素有「行走荷爾蒙」之稱的朱亞文，開場則以帥氣的錦衣衛扮相登場，同時迷人帶有磁性的嗓音立刻圈粉無數。日前接受電視台專訪時，湯唯提到在回歸小螢幕演出 《大明風華》的感想時，謙虛表示：「自己離成為一個真正的好演員還有進步的空間，每一次拍攝都有成長的時候，我會感恩。」

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▲湯唯從16歲演到70歲，挑戰年齡侷限。（圖 / 八大提供）

× ▲湯唯從16歲演到70歲，挑戰年齡侷限。（圖 / 八大提供）

《大明風華》主要描述明朝初年，國家開創盛世，湯唯飾演的孫若微，所歷經五帝六朝的故事。湯唯以40歲接下《大明風華》演出，由於角色設定詮釋16歲到70歲，被網友視為與《如懿傳》的周迅、《後宮甄嬛傳》的孫儷，都是為戲挑戰跨越年齡侷限，對湯唯的演技也給予好評，「孫若微人生階段的明確轉折，以及古裝的扮相也讓人耳目一新。」

▲朱亞文靠著磁性的嗓音圈粉無數。（圖 / 八大提供）

× ▲朱亞文靠著磁性的嗓音圈粉無數。（圖 / 八大提供）

劇中，湯唯巧扮男裝與朱亞文相遇，朱亞文從細微中早識破湯唯的真實身分，兩人對戲萌生火花，讓粉絲們看得直喊過癮，「若基CP」後續的感情發展更是粉絲關注的焦點。在幕後花絮中，湯唯換上男裝扮相拍攝宣傳照時，英姿風範連劇中對戲的演員，都跑來合影留念。湯唯也透露，《大明風華》戲裡聚集多位演技派演員，她說：「有機會與那麼多優秀的演員們合作非常開心，王學圻老師和梁冠華老師都是很讓人尊敬的前輩。」