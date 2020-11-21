全速配低價搶進宅配市場　物流業版圖將重新洗牌？

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要端出這破盤流血價，背後的銀彈與援糧可得準備充足。全速配董事長楊永川出身新竹物流，除了招攬了來自4大物流公司的人才，背後大股東更是不容小覷；最大股東就是原新竹物流營運長陳榮泉，他同時也是全國加油站大股東、有線電視系統商中嘉的重要投資者，實力與人脈皆相當雄厚。另一位重要的股東，則是機車龍頭品牌三陽工業。三陽不但提供機車，還入股全速配19.9%。除了看好物流市場商機龐大，也是一種品牌宣傳。
銅板破盤價 股東大有來頭
楊永川指出，消費習慣改變，電商平台發展火熱，物流扮演著「最後一哩路」的關鍵角色。在台灣，僅是顧客端每天宅配達120萬件，加上超商店取的80萬件，每日運送的貨物達兩百萬件，「這個數字還不斷在增加」。
統計國內宅配市場，4大物流去年合計營收450億元，1年送件量共6.6億件；若再加計便利帶、全速配等以機車配送的小型包裹，1年送件量共6.75億件。其中，S90以下的小型包裹送件量為3.25億件，就占了一半。至於超商店取部分，4大超商1年店取量3.4億件，其中S90以下的小型包裹也有3.06億件。
從這些數字可以看得出來，S90以下的小型包裹在整體物流市場占據了關鍵地位。楊永川表示，台灣市場1年宅配加上店取件量為10億件，其中S90以下小型包裹有6.3億件，占整體市場63%，「這部分最適合用機車配送，但現在很多都還是靠貨車在送，成本其實很高；全速配就要重新定義市場：什麼車送什麼貨，效益最大。」
他解釋，大型物流公司旗下動輒數千輛貨車，需要1000坪以上的後台場地可以停車，相較於每輛貨車維修1個月3000、5000千元跑不掉，機車維修費低；貨車1公升油可以跑4~5公里，機車可以跑20公里。貨車因為都是綠牌車（營業車），司機薪水高，場站成本及人員成本都必須高規格。「高規格成本卻拿來做小件物品運送，是不划算的。」
針對客戶痛點 找到新定位
在各據山頭、競爭激烈的物流業，這場仗要怎麼打？楊永川分析，客戶的痛點有兩個，第1當然是價格。線上平台商品價格透明，商品單價低，80%以上價格低於1000元，平台又要固定抽成，運費自然是買賣雙方的考量關鍵。例如，1件售價1000元的商品，利潤若是50元，運費只要上漲或下降十元，對於利潤就是正負20%的影響。
第2，目前貨件大小與承運車型並不匹配。4大物流的主要承運車型為3.5噸到6.8噸貨車，適合承運較大型的貨件，也由於物流成本高，每件單價就不可能低於70元。
全速配從中看到機會，決定專注切入企業端小型包裹，以機車配送，打著銅板做宅配的概念，並首創業界宅配代收免手續費，就是要以CP值拚出市占。楊永川強調，不論從成本與效率來看，S90以下的小型包裹應該以機車配送，才符合效益。
全速配今年4月才完成全台宅配網路布建，目前共有6個轉運中心、33個站所、機車隊300人、貨車隊70人，挾著經驗老到以及豐厚資源，僅半年時間已經在市場闖出名號，且拿下不少大客戶，目前電商平台霸主momo 與蝦皮是主要兩大客戶。
身為價格破壞者，成長的速度有多快？從營運初期、4月的每日送件數500件，成長至目前每日25000件，客戶數也從5家成長至2500家。楊永川豪氣表示，全速配走輕資產模式，目標就是成為全台最大的機車配送公司。楊永川更喊出：「我們要做物流業的優衣庫！」意指配送品質好且價格便宜。雙11重要網購日前腳剛走，物流業將迎來硝煙戰火瀰漫，物流業版圖會不會重新洗牌？市場拭目以待。