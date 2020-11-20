【名家專欄】盧泰潤醫師／喝咖啡會骨鬆？胃食道逆流？一張圖看懂咖啡常見迷思！

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現代人幾乎每天早上都要來一杯咖啡，咖啡對人體的影響也越來越受重視。有人說喝咖啡會骨質疏鬆、胃食道逆流、心血管疾病，甚至有人說喝咖啡會致癌，這些是真的嗎？喝咖啡到底是利大於弊還是弊大於利？就讓我們一次弄懂咖啡的迷思。
根據美國標準，咖啡因每日建議攝取量成人不超過400毫克(台灣為300毫克)、孕婦為200毫克、12歲以上青少年為100毫克，未滿12歲孩童則不宜攝取。
人體吸收咖啡因的速度很快，喝咖啡後15分鐘到2小時是體內咖啡因濃度的高峰，也是提神效果最好的時候。除了提神之外，咖啡因還有輔助止痛的效果，這也是有些止痛藥會添加咖啡因的原因。
咖啡因過量會對人體造成一些壞處，成人每日攝取超過400毫克，可能會焦慮、失眠。短時間內攝取超過1200毫克會出現亢奮、思緒跳躍等更嚴重的精神異常，超過10000毫克可能致死。喝咖啡要喝到咖啡因中毒致死其實非常困難，換算起來需要在短時間內喝75杯以上的咖啡，事實上致死個案大多是服用過量的濃縮咖啡因藥丸或藥粉所致。另外，如果孕婦每日攝取超過200毫克，可能會引發子宮胎盤血管收縮，進而導致胎兒低體重或流產。
有長期喝咖啡習慣的人，突然停止不喝可能會出現「咖啡因戒斷」。患者會頭痛、疲倦、心情鬱悶、精神無法集中，這些不舒服會在停止喝咖啡後一至二天後達到高峰，之後持續二至九天。對於想戒咖啡的人，建議透過逐漸減量的方式來降低戒斷的不適。
很多人擔心喝咖啡會造成心血管疾病，但研究顯示並非如此。剛開始喝咖啡的人血壓會輕微上升，但是長期喝咖啡後血壓會逐漸降回原本的水平，也就是說喝咖啡並不會導致高血壓。另外，研究顯示長期喝無濾渣咖啡(法式濾壓壺、土耳其咖啡)會導致低密度膽固醇上升，進而引發心血管疾病。不過台灣民眾常喝的咖啡大多會濾渣，因此不會有這個問題。甚至每天適量攝取3到5個咖啡杯的咖啡，還可以降低心血管疾病及糖尿病的風險。
另外，很多人也擔心喝咖啡會造成胃食道逆流和骨質疏鬆。針對胃食道逆流，近期越來越多研究顯示喝咖啡並不會提高胃食道逆流的風險。早期認為咖啡豆富含草酸會抑制鈣質吸收，進而引發骨質疏鬆。不過咖啡豆泡成咖啡後，草酸含量並不高，大約只有紅茶的1/5、高麗菜的1/100、菠菜的1/1000，因此喝咖啡導致的鈣質流失微乎其微，幾乎可以忽略。
前陣子，咖啡致癌的議題也被廣泛討論。事實上，咖啡不僅不會增加癌症的風險，甚至常喝咖啡的人罹患皮膚癌、乳癌、前列腺癌的風險會輕微下降，而罹患子宮內膜癌和肝癌的風險更會明顯下降。咖啡對人體其他器官也有很多好處，咖啡可以保護肝臟降低肝指數、減少肝硬化、降低膽結石與腎結石的風險，更可以有效減少罹患帕金森氏症的機率。
近來研究還發現咖啡因具有控制體重的潛力，因為咖啡因會抑制食慾、提高基礎代謝率，長期攝取咖啡因的人較不易增加體重。不過很多市售的咖啡或能量飲料會添加糖分、奶油等高熱量的成分，所以建議想要控制體重的人慎選咖啡因來源，而黑咖啡就是很好的選項。
過去很多民眾擔心喝咖啡會對人體造成不良影響，但近年來越來越多研究顯示，適度喝咖啡(每日3到5個咖啡杯)不但不會引發心血管疾病、胃食道逆流等疾病，甚至還可以帶來一些好處。如果本來就有喝咖啡的習慣，不需為了健康因素特地改掉。民眾反而需要注意每日咖啡因攝取量，光一杯特大杯美式咖啡的咖啡因就超過200毫克，如果再喝可樂、提神飲料就很容易超標。總歸一句老話，所有的食物都應該適量攝取，過與不及對人體都不好。
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