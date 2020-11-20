▲ Porsche Taycan 接地氣，化身重磅名人純電座駕

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伍佰 ╳ 張震

駕馭揉合保時捷純正跑車靈魂與劃時代純電動能科技的 Taycan，伍佰將連同張震奔流於融會現代、時尚與歷史建築的台北都會，一起展開這場公路之旅。首集，兩位巨星將分享他們各自的駕駛習慣、對台北這座城市的情感、以及存在目前生活的儀式感。你是否對他們的對話感到好奇？請持續關注，節目中將揭露兩位柔情鐵漢的不同面貌。





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王偉忠 ╳ 鳳小岳 ╳ 張國煒





節目第二集，三位來自不同世代的跑車大明星將針對「男孩與男人的分水嶺」進行交流，保時捷將於 2020 年底推出的三款 Taycan 車型：Porsche Taycan 4S、Porsche Taycan Turbo、Porsche Taycan Turbo S 也將同時亮相。





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首先，王偉忠認為男人的探險家情懷不應受到年齡限制，以他自己為例：20 歲挑戰跳傘、40 歲開始潛水、60 歲學習馬術，這些都是他認為身為一個大男孩最嚮往的技能；此外，他更將首次公開表演馬術。而事業跨足戲劇與音樂的鳳小岳，近期更成立專業演員訓練班，提攜後輩進軍國際，更將於明年發行首張個人專輯。王偉忠與鳳小岳兩人追求不斷進步的強烈慾望與實際行動的冒險精神，就和保時捷最新純電車款一樣，以源自品牌基因的純電靈魂，引領其進入嶄新電動能時代。





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星宇航空公司創辦人張國煒也將參與本集節目，擁有機長執照且經驗豐富的他，將揭開星宇航空駕駛艙的神秘面紗，帶著觀眾一同品嚐米其林星級飛機餐，且分享他對極致工藝的熱愛與堅持。





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從西北半部開向東海岸





延續在台北與桃園機場的兩集節目，鏡頭將移到宜蘭與台東，帶觀眾體驗保時捷 Taycan 的寂靜魅力與出色性能，並展示保時捷完備的充電網佈局之下，無需顧慮的續航里程。





伍佰 ╳ 江振誠 和 王偉忠 ╳ A-Lin





接下來，「台灣搖滾天王」伍佰將前往宜蘭拜訪台灣首位米其林星級主廚江振誠，兩人將與觀眾分享成為成功歌手與著名主廚的起點與初心，以及從零開始達成卓越成就的信念。而系列的最後一集，王偉忠將再度駕馭 Taycan 穿越台 9 線與台 11 線公路，與 A-Lin 一起探訪她的家鄉台東。





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「跑車大明星」公路旅行節目共四集，12 月 2 日（三）搶先於 Porsche Taiwan 台灣保時捷 YouTube 頻道進行網路首播，欲獲得更多詳細資訊，請密切關注台灣保時捷臉書官方粉絲團。

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Porsche Taycan 預計在 12 月於台灣上市。