冬季養生、飲食、藥膳大公開　中醫：飲食加入辛香料更助暖身！

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冬季注意氣候變化 頭、頸、背是保暖重點
澄明中醫診所薛沛芳中醫師表示，人體的頭部、頸部、背部主一身之陽，這些部位若沒做好保暖，容易受到風寒入侵，引起感冒、頭痛等影響健康，是在入冬後更應注意保暖的重點部位。而手腳因屬於循環末梢，是較不易保暖的部位，因此建議民眾冬季盡量避免短褲、短裙，手腳容易冰冷的族群可以透過泡腳改善末梢循環較差的問題。在冬季可適時的戴上帽子、手套、圍巾、襪子更有助於保暖。
冬季作息應早睡早起，運動穿搭宜洋蔥穿法！
在生活作息方面薛沛芳中醫師表示，入冬之後半夜到清晨的溫度普遍偏低，建議最好在晚上9點至11點就寢，並可將外套備於床側，以利中途起床上廁所或早上起床時保暖。起床時間建議約６～７點太陽出來之後為佳，下床前可以在被窩中先活動一下四肢再緩緩起身，並記得穿上外套適應溫差，特別是有心血管疾病患者更應注意保暖，並且避免快速起身的大動作。
許多人在清晨會有運動的習慣，但也應保持先等太陽露臉再開始運動的原則為佳。運動前後也應記得做好暖身和收操，並隨時補充水分、將汗擦乾，水分補充以溫開水為主。穿搭以一件穿上一件的洋蔥式穿法為佳，適度添加衣物，內衣建議可穿吸濕排汗的衣服，配上長褲，穿上連帽的防風外套，更有助於保暖。冬季時的運動可選擇較緩和的類型，如快走、太極拳、瑜珈等，半小時即可。
冬季飲食宜加辛香料，避免生冷降低免疫力
在飲食方面，薛沛芳中醫師則表示可酌量加入辛香料，如蔥、薑、蒜、辣椒、胡椒、咖哩等，提振體內陽氣，並適量攝取堅果、黑芝麻、黑豆、黑木耳等溫補、入腎的食物。飲食禁忌則應避免瓜類（南瓜、木瓜除外）、竹筍、冷飲、冰品等生冷食物，以免人體陽氣受損，降低免疫力。
冬季進補應適量，進補前也應與專業中醫師了解自己的體質及身體狀況為佳，食材便可依個人體質選擇適當的高蛋白質食物，如羊肉、鴨肉、羊肉等，並加入合適的藥材增強效果，烹煮的方式以燉補為佳，更有助於消化吸收。
薛沛芳中醫師特別提醒，冬季進補選擇適合自身體質的食材相當重要，像是有三高、慢性病、痛風、感冒、生理期、體質燥熱的人就不適合進補，以免上火造成身體負擔。而腸胃功能不佳、容易脹氣、消化不良、容易軟便等族群，則應先將脾胃調養好再進補。提醒民眾在進補之前務必了了解自己的身體狀況，以免影響健康。
除了提醒民眾冬季應注意的養生之道外，薛沛芳中醫師也介紹了三種不同有利冬季養生的食譜，其製作簡單相當方便，民眾不妨可以試試。
桂圓紅棗茶
材料：
龍眼乾3顆，紅棗3枚，水500ml
做法：
將龍眼乾、紅棗加入水中，大火煮滾後，小火煮10分鐘即可。
紫米紅豆粥
材料：
紫米1杯，紅豆１杯，水8杯。
做法：
步驟１：外鍋加入2杯水，跳起後悶10分鐘。
步驟2：外鍋再加入2杯水煮一次，悶10分鐘後加糖即可（依個人口味添加）。
進補藥膳
食材：
枸杞5錢，黃耆3錢，當歸2錢，川芎2錢，桂枝2錢，炙甘草2錢，紅棗5枚
做法：
藥材洗淨加入1000ml水，大火煮滾後轉小火煮20分鐘，可依個人喜好加入食材燉煮。
※體質燥熱者不適合此方。進補之後，如果出現痘痘、口乾舌燥、嘴破、便秘等症狀是上火的表現，此時多喝水、補充一點蔬果，消除火氣。
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