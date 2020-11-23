▲ 中華汽車榮獲第二屆國家企業環保獎肯定

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楊梅廠導入智慧化能源管理系統 水資源與廢棄物減量雙向管理
全球暖化持續升溫，近年來中華汽車積極鑑別氣候變遷所帶來的風險超前布局，以楊梅廠為例，利用 PDCA 手法推動 26 項設備的節能改善，廠區節電達到 630,799KWh，並導入「智慧化能源管理系統」，強化能源管理的資訊化，提高能源使用率。而為因應氣候變遷所帶來的各種挑戰，中華汽車持續推動製程及民生用節水改善，導入水資源管理系統及省水裝置，108 年總用水量較 107 年低減 66,976 噸，並建置雨水貯留回收，利用回收雨水供建物降溫灑水及沖廁使用；在廢棄物減量上，導入廢溶劑再生裝置進行處理，再生比率高達 85%，有效減量48.5%，以「循環經濟」有效減緩氣候變遷所帶來的衝擊。
推廣綠能載具普及化 提供利害關係人友善使用環境 同步啟動藍天計畫 有效提升產線自動化率
能源枯竭，電動車發展已成為全球趨勢，中華汽車 2010 年率先跨足電動機車市場，多年來致力於綠能載具的開發與推廣，為提供車主、員工等利害關係人友善使用環境，積極於全台建置充電站，並針對使用較不易之離島，推出「e騎玩馬祖」智慧城鄉生活應用計畫，投入 100 台 iE125 及建 25 座充電站，搭配共享 APP，以企業資源共同推動馬祖綠能觀光。
中華汽車為達到製程改善，提升品質的目的，楊梅廠於 2018年啟動藍天計畫，整合商用車各車型製程，建構自動化生產及智能工廠平台，大量使用自動化機器人作業，並提升生產線生產彈性對應市場需求，整合產線的軟、硬體系統朝智慧工廠邁進。
帶動汽車產業鏈共同減碳
中華汽車關懷環境永續，從企業本身擴大至上下游協力廠商，並以汽車生態圈共好為目標，帶動產業鏈發展，為提升中華汽車中衛體系的競爭力，透過供應商輔導，協助和勝、中華台亞、建大、穎明、江申、合信等公司導入「智慧化節能」及「智慧化物流」等系統，在節能設備改善下，每年減碳量達 3,723 噸。
環境永續全員參與 生態池成功復育逾百種物種
中華汽車視環境永續為重要社會責任議題，除了在內部落實各項節能減碳計畫，鼓勵員工積極參與淨灘、淨山等保護環境活動外，更不忘為生態多樣性而努力，與生態志工著手進行生態池復育工程，成功復育逾百種殼斗科及水生植物物種，為廠區帶來一片綠意。中華汽車亦號召匯豐汽車及順益汽車兩家經銷體系加入，全台已集結 1,136 位中華三菱業務人員參與節能減碳行動，每年地球日更以行動響應「地球 1 小時」全球環境性活動，串聯全台展示中心及服務廠同步關燈一小時，透過倡議活動全台經銷服務據點年減 1,483kg 碳排放量，帶領車主共同實踐節能、減碳、愛地球。