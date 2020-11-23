▲ KIA Sorento 獲德國權 Golden Steering Wheel 金舵獎殊榮

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由德國 AUTO BILD 和 BILD am SONNTAG 兩大媒體所合辦的 Das Goldene Lenkrad 2020’ Award（Golden Steering Wheel）金舵獎，從 1976 年開始舉辦。今年共有 63 台新車角逐 8 個級別，而 KIA Sorento 在首輪讀者投票中，成為大型 SUV 級距前三名的決賽入圍者，之後再由 18 位專業評審決選，最後打敗該級距強敵 Aston Martin DBX 和 BMW X6，奪下今年的 Das Goldene Lenkrad 2020’ Award（Golden Steering Wheel）金舵獎。

AUTO BILD 的負責人兼 BILD 集團的總編輯 Tom Drechsler 提到：「前一代已經相當不錯，但新一代的又更進化，駕駛起來就如同外觀一樣平穩，同時擁有寬敞的車室空間、富有巧思的內裝設計，以及完善的安全配備等一應具全。這不僅僅是我的看法，也是整個評審團的評價。」





Sorento 前瞻車主限定禮遇限量倒數中





KIA Sorento 在上市至今不到兩週的時間，已創下累計突破 160 張訂單的銷售佳績。KIA 總代理森那美起亞汽車獲得 KIA 亞太總部 KMAPAC 支援，提供 200 位前瞻車主限定的尊榮升等禮遇（註），數量有限的 200 位名額，也即將進入最後倒數。





註：KIA Sorento 首 200 位前瞻車主享【升等尊榮六人座】或【潮旅配件】限量早鳥禮遇擇一：





【升等尊榮六人座早鳥禮遇】：僅限定入主 Sorento 豪華版七人座，與 Sorento 旗艦版七人座車型。升等尊榮六人專屬早鳥禮遇，包含以下配備：第二排尊榮獨立座椅、E-SHIFT電子旋鈕排檔、方向盤換檔撥片、金屬迎賓踏板、3D花紋金屬質感飾板、7色可調式氣氛燈、4門One Touch電動窗。

【Sorento 潮旅配件】：包含以下配件內容：原廠車側踏板、16色氣氛燈、防水踏墊組、後艙摺疊防汙墊、後廂遮物簾與前後行車紀錄器。