▲ 國瑞汽車頒千萬獎學金，話劇倡導交通安全

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國瑞汽車林永裕總經理在典禮致詞中表示國瑞自 1984 年成立以來的36 年間，積極在台投資持續從母廠引進新設備、新技術，並落實在地製造、深耕台灣，國產化率高達 75%。同時攜手本地供應商合作，投入自主開發車的研發，提供符合國內消費者需求的商品，而國瑞所生產的 Altis，更是蟬連了 19 年的銷售冠軍，並獲得了『神車』的封號。此外，考量到近幾年消費型態轉變、大家偏好 SUV 車型，國瑞在今年 10 月也推出了首款 SUV Corolla Cross。
林永裕總經理也勉勵同學們不要放棄任何希望，現階段要好好努力學習、把握任何學習之機會，努力開創屬於自己的人生。國瑞汽車獎學金的金額雖然不高，但是希望能夠為同學們減輕一點家庭經濟上的負擔，讓同學們能感受到來自社會的關懷，將來自己長大，踏入社會工作後，若也有餘力時，也能夠保有一顆感恩的心，回饋社會。
今年依照年度計畫於市內 30 所小學舉辦活動。本回委託國內知名兒童劇團-「蘋果」劇團演出。以「國瑞超人接班人」為表演主題，透過小朋友每天上下學的通勤狀況為例，再搭配有趣的故事、豐富的肢體語言及互動問答，為小朋友們導入正確的交通安全常識及態度。
此活動實施以來廣受各校師生們的歡迎與好評，今後國瑞汽車也將會繼續充實活動內容，希望藉由更精采生動的故事主題，讓小朋友透過活潑的互動，對交通安全有更深刻的認識。藉此，國瑞汽車呼籲大家一起，確實遵守交通規則，以身作則，一起守護未來的主人翁在安全的環境中快樂的成長。