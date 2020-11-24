房市／企業頻進台南 房市需求升 專家建議自住客這麼做
房市／企業頻進台南 房市需求升 專家建議自住客這麼做
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-11-24 08:00:00
因應台商回流及南科發展，經濟部工業局、台南市府取得共識，預計在新市設置約30萬坪產業園區。專家分析，南科儼然已成為台南房市動能的火車頭，如若相鄰的新市也設置產業園區，人口移入自住或置產的需求勢必愈加提高。
據規劃，新市產業園區預計設置於新市區台糖用地，近國道8號、國道3號新化交流道，有交通便利及鄰近南科兩大優勢。台南市府與經濟部11月初召開跨平台會議，定調未來主要引進台商回流、台南地方產業等類型，包括食品及飼品、紡織、基本金屬、電子零組件、機械設備、倉儲業等，且會排除高汙染及高耗水產業，預估可創造逾5000個就業機會。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌指出，科技大廠紛加碼投資或進駐南科，連帶吸引上下游產業一併進駐，最直接的影響就是吸引就業人口移入、自住需求提高。也因此，在南科這個「火車頭」帶動下，若新市也規劃大型產業園區，且善化與新市本來就是相鄰的兩區域，車程僅5至10分鐘，日後移入人口可望持續增加，更加支撐當地房市。
事實上，據民政局統計今年10月與去年同期人口資料，善化過去1年來人口正式突破5萬人，且善化、新市的人口年增率都有1%，是台南各區數一數二高。在此狀況下，李聿旌提醒，需求增加勢必帶動房價走揚，尤其近期台南除自住客外，置產性質的比重也不低，建議自住需求的買方，在這波房價漲勢之中，不妨先鎖定具未來發展性的區域，先求有再求好，畢竟整體房市大環境往上走，自住買方無論是日後轉手難易度或是價格方面也會受惠，可待預算充裕後再換屋。