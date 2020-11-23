【名家專欄】楊聰財醫師／睡眠呼吸中止症影響全身　打鼾合併夜間頻尿等3大症狀盡早檢查

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據台灣主計處以及公共政策網路參與平台資料顯示，約30%國人有睡眠問題，多數人甚至沒把睡眠問題視為一種病症來處理！除了影響到日常生活，長期失眠也造成慢性疾病、器官受損、死亡率提高等情形。而常見的睡眠問題，如阻塞性睡眠呼吸中止症，發生率約2-10%，指的是成人在睡眠中因呼吸道阻塞導致間歇性的呼吸中止，原先固定和撐開咽喉、鼻部、軟顎、舌根等部位的肌肉鬆弛，導致呼吸道的阻塞，以致呼吸困難，甚至可能因氣道完全堵塞而窒息，最明顯症狀即為打鼾，嚴重者在睡覺當中甚至會停止呼吸。若是發生頻率為1小時5次以上，每次終止時間超過10秒，可能造成腦部缺氧的狀態，猝死機率風險頗高。
打鼾(Snort)、睡眠呼吸中止症(Sleep Apnea)是常見的睡眠障礙之一，在美國約有6%的男性和2%的女性有睡眠呼吸中止症，而台灣保守估計有超過四十萬人患有睡眠呼吸中止症候群。睡眠占了我們生活中三分之一的時間，睡眠品質的良好與否，對我們日常生活有相當程度的影響。睡眠呼吸中止症也會造成記憶力差、早晨頭疼等、慢性高血壓、增加心血管疾病的發生率等問題，並且因為白日嗜睡及注意力不集中常引發交通、工安事故，造成國家社會重大損失。
阻塞型睡眠呼吸中止症個案因為呼吸道阻塞，氧氣無法順利運輸到全身，尤其睡眠呼吸中止症發生時患者通常不會感覺到自己醒來，所以大多數的患者難以察覺身體在睡眠時一直重複缺氧的情況。多數患者睡眠時血氧濃度長時間低於90%，甚至更低。
根據衛福部2018年公佈的前10大死因中有9個與睡眠呼吸中止症有關聯，缺氧會對身體造成很多不良影響，腦部缺氧4～6分鐘，腦細胞就開始受損了，因此腦部為了吸氣發出短暫醒來的訊號而中斷睡眠，使休息中的身體血壓飆升，造成交感神經系統調控異常，如此反覆的惡性循環將會導致高血壓、心臟衰竭、中風等心血管問題。間歇性缺氧也會啟動身體的發炎反應，造成內皮細胞異常，並出現胰島素阻抗、糖尿病等新陳代謝疾病。
睡眠呼吸中止症除了反覆性的睡眠中斷使得睡眠品質不佳外，反覆性的睡眠中斷與血氧不足，會引發心臟負荷增加，因此睡眠呼吸中止症患者罹患高血壓、心肌梗塞、心絞痛的比率高於一般人，糖尿病、脂肪肝、代謝問題、癌症、失智症等病症；另外，睡眠呼吸中止症還可能引發夜尿、慢性咳嗽等症狀，在精神認知方面的影響，由於夜間未獲良好的睡眠，易導致日間精神渙散、嗜睡、注意力不集中、認知與記憶力大幅減退，相對的，由於日間精神不佳、容易打瞌睡，發生交通事故與工作意外的比例也高。睡眠呼吸中止症有可能在睡眠中去世，睡眠呼吸中止症患者罹患慢性病機率提升300%且恐短命近二十年。根據國外學者研究指出，睡眠呼吸中止患者罹患高血壓機率比一般人多1.4至 3.1 倍、心血管疾病為1.3至2.3 倍、心臟衰竭也提升至2.4倍，以及中風率增加到1.6倍；且因睡眠呼吸中止導致睡眠不足而發生車禍的比率更是高達8倍。同研究也發現，在1,522名受試者當中，睡眠呼吸中止患者在往後18年存活下來的機率比無睡眠呼吸中止的一般人大幅下跌將近30%，顯示睡眠呼吸中止患者不只有更高的慢性疾病罹患率，更具潛在的生命威脅。
睡眠呼吸中止臨床常見的三大附帶症狀
夜間頻尿：
血液缺氧的情況下，導致尿液量會增加，膀胱裝不下就必須起床上廁所。
胃食道逆流：
呼吸道阻塞的時候，胸腔會產生負壓，當空氣吸不進體內，會將胃酸抽上來，病患可能在睡眠中被胃酸嗆醒。
性功能障礙：
患者性生殖器不舉的比例也比一般人多出2倍。
拜科技進步,，睡眠呼吸中止症的診斷與治療也變得十分親民方便,個案可以在家穿戴睡眠掃描儀，便可以監控到睡眠呼吸中斷指數、血氧飽和程度、血壓、心跳、呼吸紊亂指數等重要指標；然後依據檢測結果，便可以考量是要用藥物、側睡枕、陽壓呼吸器等治療方式。
結語
睡眠要好，你我有責：自己健康自己顧，健康是１，其他是０，務必要記住！
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