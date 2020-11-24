【名家專欄】楊聰財醫師／失眠分３大型態　別單靠安眠藥，睡眠日記有助改善

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失眠型態概分為３類：

#失眠 #睡不著 #安眠藥 #睡眠障礙 #自律神經失調 #楊聰財

我們要治本，對於失眠的原因務必要了解清楚。

A-占慢性失眠的 20-25%。







B-指持續於每週三天或三天以上之失眠，期間超過一個月以上，且非由其他精神、身體疾病、物質或藥物使用、或其他特定的睡眠疾患所引發的失眠症狀而言。





2-次發性失眠







A-身體疾病引起的失眠約佔 10 %。







B-會造成睡眠時產生身體疼痛或不適感之疾病，如慢性疾病病人常會有失眠問題。血壓、血糖、攝護腺肥大等生理疾病如果治療效果不佳，也會造成失眠。





3-與精神疾病相關的失眠約佔 40 ~ 50 %。







為失眠最常見的病因，又以憂鬱症和焦慮症為造成此種失眠的主因。





4-因使用藥物或物質引起的失眠約佔 10 %。







失眠症狀可以是在開始使用許多會改變生理狀況會精神狀況的藥物或在改變藥物劑量時發生。





5-因其他原發性睡眠障礙引起之失眠佔 20 ~ 25 %







A-睡眠延後型：晚上不易入睡和早上不易醒來，常見於青少年和年輕成人







B-睡眠前移型：晚上很早入睡和早上很早醒來而不能再睡著，常見於老年人。





