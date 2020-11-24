【名家專欄】招名威教授／保鮮膜有塑化劑？常見４材質最好都別碰熱食

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果幾年前你問我這個問題，我會說「是」！
我相信大家一定都聽過「用塑膠袋裝熱湯」會產生塑化劑，但幾年前，一些研究數據都指出，家裡常用的保鮮膜經過加熱後，塑化劑溶出或是揮發的劑量也不低，特別是媽媽們若把前一晚的飯菜用保鮮膜包裹起來，讓保鮮膜直接和食物接觸，隔天再連同保鮮膜一起拿去微波，塑化劑就極有可能溶到食物裡，再讓家人一口一口吞下肚。
後來因為修法的關係，保鮮膜產品目前使用的是PE、PMP和含有塑化劑材質的PVC合PVDC，也因為後兩種塑膠材質都含有內在化合的氫鍵，在製成的時候塑膠結構比較硬，這時候添加塑化劑就是要來幫助PVC或PVDC材料增加它們的柔軟性。
所以，在這邊要先來闢謠一下，並不是所有的塑膠都含有塑化劑唷！
早年的PVC保鮮膜使用率很高，因為成本較低以及質地非常柔軟，但這也就表示裡面添加的塑化劑含量非常高，一旦加熱微波就會揮發出來，溶到食物裡，再者因為塑化劑的化學性質是偏脂溶性的，所以針對油脂類含量較高的食物塑化劑溶出的比例又會相對較高。
現在立法PVC或PVDC材質製作的保鮮膜不得使用塑化劑DEHP，對此威廉奉勸大家，購買前還是多加注意其製作材質，微波的時候，多花點工夫把保鮮膜拿掉，才能避免將毒物吃下肚。
至於要怎麼知道我們用的塑膠製品有沒有溶出塑化劑呢？其實PVC或PVDC因為含有氯，味道其實用鼻子聞就可以分辨出來，就像是一些未經認證的兒童玩具一樣，會帶有一種刺鼻感。另一方面，隨著塑膠製品加熱的溫度越高，PVC或PVDC上的塑化劑就會溶出越多，若純粹要用鼻子聞來分辨塑化劑的話會有點困難，但塑化劑進人體之後，會與體內內分泌系統的激素受體AhR做連結，讓人產生一種中毒式的快樂感。
我們實驗室也曾經使用塑化劑DEHP來做大白鼠的餵食試驗，結果也已發表在科學期刊《Carcinogenesis》，發現塑化劑的細胞毒性不大，也不會導致人類罹患癌症，但它還是相當危險，過多接觸塑化劑的狀況下，會直接影響小朋友的第二性徵發育，導致提早發育，嚴重者甚至會有生殖毒性的發生，甚至塑化劑也會造成內分泌失調、男性不孕症和神經發育遲緩等症狀。
塑化劑肯定不是好東西，但不論使用哪一種保鮮膜，都仍屬於塑膠類製品，都不建議接觸熱食，更是避免直接接觸含湯類及富含油脂的食物。
《延伸閱讀》
．防塑化劑傷身：加熱前保鮮膜先撕掉，別拿塑膠袋裝熱食
．避免致癌物累積體內，這些食物能不吃就別吃！