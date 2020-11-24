大改款巡洋艦登陸! 四代Toyota Sienna早鳥預購210萬元起!

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大改款巡洋艦登陸! 四代Toyota Sienna早鳥預購210萬元起!

Carture 車勢文化

calendar_today2020-11-24 18:55:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Toyota Sienna自1997年上市以來，全球累積銷售超過230萬台，更多年蟬連台灣大型進口家庭用七人座MPV銷售No.1註1。 美國11月甫發表全新大改款Sienna，台灣總代理和泰汽車即刻搶先引進，並進行全台巡迴展示活動。同時啟動預售活動，以210萬元起的限量100台早鳥優惠價格，接受顧客訂單。
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大改款配備全面升級，豪華舒適大躍進

新一代的Sienna不僅外觀更為霸氣有型，配備更是全面升級。導入新世代 Dynamic Force 2.5L HYBRID引擎，最高馬力可達247PS，並藉由電動馬達與引擎動力交乘輸出，創造優異的油耗表現。全新採用TNGA新世代造車工藝，搭載前-麥花臣式獨立懸吊、後-獨立雙A臂懸吊，展現絕佳的穩定性與操控反應。
在配備方面，全新Sienna改款後擁有多項同級唯一的頂級配備：四區S-Flow恆溫空調、足踢感應電動滑門/尾門及1,500瓦電源供應器(附雙 AC120V 插座)，使用便利性更為提升。

安全方面，全新改款Sienna標配TSS 2.0智動駕駛輔助系統*註2，不僅擁有可跟車到停的「ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)」及「LTA車道循跡輔助系統」，還有全球唯一的「AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統」。此外，全新SIENNA還擁有同級最高規格「10顆SRS氣囊」，積極防護駕駛與乘客的安全。更全面標配「PKSB 防碰撞輔助系統」、「RCTAB後方車側警示系統(附煞車輔助&行人偵測)」、「PVM 環景影像輔助系統」及「停車輔助雷達(前後共8具)」…等35項主被動安全防護系統。

此外，鉑金版配備更為豐富。全新搭載20吋鋁圈(附亮銀鋁圈蓋)、10吋HUD抬頭顯示器、電動方向盤(附記憶功能)、11.6吋後座影音娛樂系統(支援HDMI及手機投影)，展現頂級車款大器風範。

大改款Sienna注入子彈列車元素，更甚以往的流線運動身形，更寬大俐落的水箱護罩也提升了視覺霸氣
大改款Sienna注入子彈列車元素，更甚以往的流線運動身形，更寬大俐落的水箱護罩也提升了視覺霸氣
車尾略為下滑的身形與車側折線及細長尾燈，讓Sienna不再像過往笨重厚實
車尾略為下滑的身形與車側折線及細長尾燈，讓Sienna不再像過往笨重厚實
車室方面也換上全新格局面貌，繁雜的的設計不復見，並透過軟質飾板與皮革鋪陳，營造出簡約卻不失質感的氛圍
車室方面也換上全新格局面貌，繁雜的的設計不復見，並透過軟質飾板與皮革鋪陳，營造出簡約卻不失質感的氛圍
TSS 2.0智動駕駛輔助系統，有好用的ACC全速域主動式車距維持定速及LTA車道循跡輔助功能。
TSS 2.0智動駕駛輔助系統，有好用的ACC全速域主動式車距維持定速及LTA車道循跡輔助功能。
PKSB 防碰撞輔助系統、RCTAB後方車側警示、PVM 環景影像輔助系統、停車輔助雷達等35項主被動安全防護系統皆一應俱全
PKSB 防碰撞輔助系統、RCTAB後方車側警示、PVM 環景影像輔助系統、停車輔助雷達等35項主被動安全防護系統皆一應俱全
後座備有專屬的獨立空調系統及操作面板
後座備有專屬的獨立空調系統及操作面板
足踢感應電動滑門為大改款的標準配備
足踢感應電動滑門為大改款的標準配備
尾廂一側備有可插一般家用電器的AC120V 插座
尾廂一側備有可插一般家用電器的AC120V 插座
體積龐大的Sienna擁有360度環景影像輔助，視野及安全性上更為全面
體積龐大的Sienna擁有360度環景影像輔助，視野及安全性上更為全面
鉑金版專屬的11.6吋後座影音娛樂系統，讓全家出遊可享受更多樂趣
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全新HYBRID油電複合動力，唯有原廠能為您悉心服務

和泰汽車是Sienna原廠唯一授權總代理，銷售HYBRID車款已有近15年的經驗，HYBRID維修保養專業能力受到車主肯定與支持。在全車4年或12萬公里原廠保固註3之上，和泰汽車總代理更獨家提供HYBRID電池8年或16萬公里註3原廠保固。全台8大經銷商132個維修據點，隨時提供Sienna車主最無微不至的服務，絕對是消費者購買全新Sienna的最佳選擇。

動力捨棄過往大排量3.5升自然進氣配置，全面採用2.5L Hybrid動力作為動力來源
動力捨棄過往大排量3.5升自然進氣配置，全面採用2.5L Hybrid動力作為動力來源
具備243匹最大馬力輸出，並且提供EV /Normal/Eco/Sport四種行駛模式
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早鳥優惠價210萬元起尊榮限量100台

新一代Sienna共規劃兩個等級：旗艦版(舊款XLE)及鉑金版(舊款Limited)。本次全新改款後，兩個等級都新增市場價值達27萬元的配備，但預接單價格維持與舊款相同，分別為旗艦版238萬元、鉑金版290萬元。為感謝支持原廠總代理和泰汽車的消費者，特別推出限量100台的早鳥優惠，以旗艦版210萬元、鉑金版265萬元的尊榮價格回饋搶先在年底前下單車主。席次有限，敬邀即刻行動，享受超凡極致的座乘體驗。

手套箱內備有兩組Type C規格的充電插座
手套箱內備有兩組Type C規格的充電插座
電動尾門亦是全車系的標準配備
電動尾門亦是全車系的標準配備
中央扶手後方也有提供2組Type C充電插座給予後方乘客使用
中央扶手後方也有提供2組Type C充電插座給予後方乘客使用
下方則有家用規格之120V插座及娛樂系統專用之HDMI輸入插座
下方則有家用規格之120V插座及娛樂系統專用之HDMI輸入插座
為讓消費者可近距離體驗新一代Sienna的魅力，即日起至12月13日，將於全台指定據點巡迴展示，歡迎顧客洽詢展示據點，詢問賞車與訂車相關事宜。相關資訊亦可上Toyota網站查詢。: (https://www.toyota.com.tw/event/202011_sienna_preoder/)

全新Sienna

 預接單價 (新增市價27萬元配備，維持原價)

 早鳥優惠價 (限量100台)
鉑金版

 290萬元

 265萬元
旗艦版

 238萬元

 210萬元
註1：銷售台數資料來源為2017-2020/6月監理機關領牌數，車身長度4,900mm以上、進口大型家庭用MPV計算(商用MPV包含ALPHARD/V-CLASS/LM)

註2：TOYOTA新車保證為4年或12萬公里保證(以先到者為準)，HSD油電複合動力系統(包含HYBRID電池、轉換器含變壓器、電池控制模組、馬達控制模組、HYBRID控制模組)，則提供5年或12萬公里保證(以先到者為準)，2019年式起，HYBRID電池之保證延長為8年或16萬公里(以先到者為準)。各項保證保固詳細內容及限制請洽各地經銷商以瞭解車主服務手冊內容。

註3：各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。

**車輛規格及配備皆以實車為準；實際售價將於上市後正式公告，多退少不補。

**詳細預售活動，請洽詢全台TOYOTA經銷商據點，或致電TOYOTA顧客服務中心0800-221345、(02)5599-7299
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