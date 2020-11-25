Nissan Note三代大改款車型發表，能否持續暢銷值得期待!

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Nissan在今年5月底的年中會報上公布「Nissan NEXT」中期計畫，宣布在未來的18個月將會推出12款全新車型，其中大改款的3代Note便是其中一員，之所以Note會特別受到關注乃是它身為該品牌在日本市場最暢銷之車款，因此昨天公布大改款的資訊後便受到各國媒體的關注。首先大改款在外觀部分換上了新世代的家族V-motion特徵，面容與7月剛發表的Ariya純電休旅有著眾多相似處，頭燈輪廓也比前代來的更為狹長，車尾也將原本直立式的尾燈設計改為橫置細長設計，整體搭配下來科技感又更向前邁進一步，但不變的是仍是採五門掀背的造型，在採用CMF-B底盤後車長與軸距皆比前代略為縮小的條件下，視覺感受上看起來更為短捷同時豐富了運動形象。
內裝部分以數位儀表襯托出車艙的未來感，並透過簡化實體按鍵的方式創造出清爽的視覺效果，全新平底三幅方向盤造型及特殊的線傳排檔感設計，搭配無線充電座及電子駐車煞車建構出駕馭未來車的想像，中央觸控螢幕則可支援Apple CarPlay和Android Auto，特別是這次原廠強調的”Zero Gravity”零重力座椅設計可大幅釋放駕駛者背部及臀部壓力，讓駕駛者與乘坐者能以最舒適的姿態乘坐，即便長途行駛也不易感到疲憊。
動力部分這次不再配置純內燃機選項，全數改為e-POWER油電混合系統的第二代，這具代號HR12DE的1.2升3缸引擎不單純提供動力，而是做為電動馬達的發電機之用，在扭力及輸出都獲得提升後兩具電動馬達的總輸出馬力為114匹，扭力峰值為280 Nm，這次動力系統也比前代來的更小重量更輕，在油耗上也獲得進一步提升，平均每公升燃油最多可行駛近30公里的驚人表現，大改款車型將於12/23日率先於日本市場推出，售價為203萬日圓起(約新台幣56.7萬元)。