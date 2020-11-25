轉移性乳癌等於末期？是否應該繼續化療？乳癌化療跟你想的不一樣

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轉移性乳癌是末期嗎？確診晚期乳癌還有需要化療嗎？
乳癌發生人數持續為女性癌症第一名，國內一年新增接近1萬4千例，且每年發生人口也持續增加，雖然大力推廣乳癌篩檢讓早期乳癌的發現比例有所上升，但仍有部分乳癌患者確診已是第四。臺灣乳房醫學會曾令民理事長說明，所謂轉移性乳癌是指癌症離開原發部位，跑到乳房以外的遠處器官，以骨頭、肺部、肝臟、肋膜、腦部等遠處轉移最為常見。
曾令民表示，若患者為早期乳癌治療失敗，將考量從診斷至復發、轉移的時間，並檢視前次治療成效，若是接受完整療程結果卻不盡理想，或許代表預後比較不好，轉移的部位也是重要考量依據，一般而言，臟器轉移會比軟組織骨頭不理想。此外，不同的乳癌亞型也會有相對應的給藥方針。曾令民表示，針對晚期轉移性乳癌有三大治療目標，第一希望能盡快減緩患者的症狀；第二維持良好的生活品質；第三則是延長患者存活期。
統計顯示，國內約有7%乳癌患者發現時已是第四期，其中比例最多的亞型是HER2陽性，過去受限於治療種類少成效較差，現今標靶藥物搭配化療可以達到很好的效果。曾令民呼籲，確診為第四期的患者，不用過於恐慌，隨著醫學發達，第四期乳癌不等於末期，病人只要穩定控制甚至可以維持正常工作，與乳癌長期共存。
乳癌化療難逃副作用？口服化療藥效果一樣好？
化療是乳癌控制的重要武器，然而不少患者對接受化療相對怯步，尤其擔心化療造成的各種副作用。臺北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科賴峻毅醫師說明，目前乳癌化療常見藥物如紫杉醇、小紅莓等，治療效果佳但副作用較明顯，包括噁心嘔吐、掉頭髮、食慾不振、疲倦、拉肚子。也會造成白血球降低，使患者感染風險上升。
賴峻毅指出，不少乳癌患者受各種因素影響，對針劑化療的接受度不佳。目前轉移性乳癌也有口服化療可以選擇。口服化療療效與針劑相同且副作用較小，適合無法適應副作用以及年長的乳癌患者族群，對往返醫院不便的乳癌病人而言，也是一項重要的治療選擇。
賴峻毅表示雖然口服化療副作用相對低，惟患者仍須先與醫師討論是否合適，尤其乳癌治療日新月異，朝向個人化精準治療發展，醫師會根據患者對治療成效、副作用以及生活品質的期待，安排適合的治療方式。提醒乳癌患者，當發現有身體異狀，應及早就醫，維持定期回診治療，充分與醫師溝通討論適合的治療策略，更能獲得符合期待的治療成績。
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