迎接史上最強遊戲機搶購潮　兆元商機降臨

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十一月五日，日本索尼互動娛樂發出公告，PS5日本開賣當天，通路店家將沒有任何現貨可賣，因為預購數量七百六十萬台已全數銷售一空。與此同時，長期被索尼壓著打，還被玩家譏笑「好像停產」的微軟Xbox，這回新世代主機居然也引發玩家瘋狂搶購。為此，微軟財務長Jeff Stuart預測，次世代主機Xbox的缺貨問題至少將持續2021年4月。
對全球玩家而言，暌違七年之久的次世代主機，爆炸式預購潮是可以預見。這場疫情不但沒衝擊到家庭遊戲主機，反倒是大大幫忙一把。美國市場的電子遊戲相關銷售額創下逾十年新高。巧的是，這時候次世代主機又趁勢推出，讓衰退已久的家庭遊戲機重返榮耀。
次世代遊戲的創新亮點，都間接帶動一波科技新潮流，像是寶可夢的AR與VR的應用上，都一度帶來科技業的話題。為了要讓畫面更為逼真，這都需要更大量運算能力，在當時都曾讓相關供應鏈顯卡廠商股價走強。此外，當初索尼第一次使用光碟主機，引爆全球光碟主機世代的到來，也帶動台系供應鏈全面飆漲。
法人普遍認為，這一次強調讀取快速的SSD被納入次世代主機，相關廠商可望出現一波拉貨需求。元大投顧11月份的遊戲報告中，就預估2021年次世代主機推出可望讓出貨量大增五成；由於遊戲機使用高規格處理器，使得代工的台積電成為首波受惠名單；PS5周邊晶片設計的聯發科，也是主要受益廠商。此外，未來耳機、麥克風的應用，與線上對手的即時溝通，將成為不可逆的趨勢；相關的耳機提供廠商都將受惠。
富邦投顧的家機新品上市的報告分析，或許家機對於台系供應鏈的營收貢獻度不高，但隨著規格升級，這將使得電源供應廠商產品毛利率大幅增加。台系供應鏈仍是科技大廠背後不可或缺的最大軍火庫，也為市場帶來新的投資機會。