▲ GoShare 歲末感恩祭開跑，30 張威秀電影票等你拿！

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同時，GoShare 再次聯手台新銀行 Richart，首度結合 GoShare App 備受好評的「騎士挑戰」遊戲環節與換電獎勵，再搭配社群打卡瘋傳的 GoShare 專屬限量開廂禮、Richart 指定任務。
GoShare 於感恩節當周祭出豐厚大禮：
「Fun 心 Share 禮」
15 秒爆笑挑戰年度最難繞口令，即抽一人獨享 30 張威秀電影票與 1,126 元騎乘金
- 截至 2020/11/29，挑戰 15 秒念完「GoShare Share 謝繞口令」，並上傳至個人 IG 公開帳號之限時動態，同時標記 @goshare.official、一位好友和指定 Hashtag #GoShare 請你看電影一整月，即有機會獲得： 1) 台北威秀電影票兌換券 30 張，僅限一人獨得； 2) 1,126 元騎乘金優惠券一張，共抽出十名。
相揪好麻吉，齊力同享一日免費暢騎
- 2020/11/26 至 2020/11/29，只要至 GoShare 臉書官方粉絲團之指定活動貼文參加留言活動並 Tag 一位好友，2 人均有機會獲得 24 小時騎乘券一張。
年末聚餐首選 GoShare Select 美饌，用餐天天送 100 元騎乘金
- 節慶聚會氣氛漸濃，截至 2020/11/29，每天至 GoShare Select - Top 25 Urban Dining 任一精選人氣餐廳大啖溫暖饗食，並使用 GoShare SCAN & PAY 結帳功能成功支付用餐金額，每天均可獲得 100 元騎乘金優惠券一張。
完成換電挑戰最高獨享 2,000 元騎乘金
- 截至 2020/11/29，於 GoShare App 完成「交心 Share 禮」系列換電挑戰，最高獨享總價值 2,000 元騎乘金優惠券。
完成「Richart 換電挑戰」 並使用 Richart 卡支付騎乘，天天最高獨享 150 元騎乘金
- 2020/11/25 ~ 2020/12/31，每日 19:30 至隔日早上 10:00 於 GoShare App 內完成「Richart 換電挑戰」，依照說明完成換電三次，即可獲得價值 50 元騎乘金優惠券 1 張。每位用戶每天活動期間限完成一次該項挑戰，並領取一次獎勵。
- 於挑戰中，使用台新銀行 Richart @GoGo 信用卡或 FlyGo 信用卡支付任一趟有效騎乘費用，加碼再送總價值 100 元 GoShare 騎乘金優惠券。
- 2020/11/25 起，騎乘 「GoShare 隨借隨還」服務車款，開廂即有機會獲得 Richart 限定質感保溫瓶，限量發放 1,000 份，領完為止。
- 2020/11/25 ~ 2020/12/31，GoShare 用戶透過「專屬連結」登錄，或於開戶申請流程中的專屬代碼欄位輸入「goshare」，完成開立台新銀行 Richart 存款帳戶，並首次登入 Richart App，即獲總價值 100 元 GoShare 騎乘金優惠券好禮。