逮孟晚舟後 加警：不記得告訴上級孟手機將交FBI
中央社
calendar_today2020-11-25 16:49:31
（中央社溫哥華24日綜合外電報導）根據今天公布的法庭證詞，2年前逮捕中國華為財務長孟晚舟的加拿大員警告訴法庭，不記得有告訴上級，孟晚舟手機的敏感資訊將交給美國當局。
辯方律師芬頓（Scott Fenton）詰問加拿大皇家騎警（RCMP）警官達利瓦爾（Gurvinder Dhaliwal）其上級寫的字條。芬頓表示，字條暗示達利瓦爾知道同事Ben Chang在美國聯邦調查局（FBI）要求提供證據之前，就交出孟晚舟手機安全碼和SIM卡。達利瓦爾說，他不能評論上級的字條；他還說，不記得曾告訴上級，Ben Chang有把這個資訊交給聯調局。
48歲的孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華國際機場被捕。美國檢方以銀行詐欺罪名起訴孟晚舟，指控她誤導匯豐控股公司（HSBC Holdings PLC）有關華為在伊朗的商業交易，據稱這導致匯豐違反了美國的制裁。孟晚舟宣稱無罪，律師團試圖證明加拿大邊境官員質問她、蒐集有關她電子裝置的辨識細節時，並未無律師在場，侵害了她的權利。律師團也指稱，加拿大警方逮捕孟晚舟之後，把孟晚舟電子裝置中的資訊分享給美國執法單位。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1091125