格上新車訂閱方案上線，三大品牌八熱銷車月費 8,800 元起

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格上新車訂閱方案上線，三大品牌八熱銷車月費 8,800 元起

2GameSome - 有車賞

calendar_today2020-11-25 18:25:01

格上新車訂閱方案上線，三大品牌八熱銷車月費 8,800 元起
▲ 格上新車訂閱方案上線，三大品牌八熱銷車月費 8,800 元起
裕隆集團旗下格上租車今推出八大跨品牌熱銷車款的新車訂閱方案，首波限量百台上線。
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格上車訂閱以多品牌車款供消費者的「多選擇」，加上訂閱期最短三個月的「高彈性」，不需再煩惱保險、保修、稅費、折舊等費用的「低負擔」，以及獨創訂閱月費加里程費「開多少算多少」的「爽價格」，四大特色加持下，再創新新車訂閱模式，鎖定年終購車潮，推出限時限量搶先預訂特惠方案，即日起開放預訂，可於農曆年前交車。
新上線的「格上新車訂閱」首波鎖定 Nissan、Honda 及 Toyota 三大熱銷品牌的八大車款，提供全新 2021 年新車，包括 Yaris、Kicks、Altis、HRV、CRV、Tiida 及 Livina 等七款市場熱銷車款，最低訂閱月費 8,800 元，還能享有限時里程費 7 折折扣。

七款熱銷車款外，最引人注目的定價 149 萬新款 Nissan Leaf 電動車，比照油車的里程計費方式，訂閱月費 20,800 元。除陸續推出中古車及新車訂閱方案，格上新車訂閱未來將更進一步推出「指定訂閱制」；消費者只需告知想訂什麼車，即可擁有專屬客制化訂閱服務。

積極籌組「移動服務台灣隊」的格上租車，透過格上 Go Smart App 一站式整合租車、專車等 11 項移動服務，轉型資產營運、平台營運商，在「格上租車、閣下至上」的經營理念下，與策略聯盟夥伴 Sealand 汽車訂閱平台，共同打造多品牌汽車訂閱入口平台。

格上在既有長租、短租及專車服務的厚實基礎下，透過格上 Go Smart 的線上整合平台入口，期望任何有移動需求的消費者，都能輕鬆一鍵取得服務。格上Go Smart 一鍵下載點這裡：https://lihi1.cc/20Wg3（超值大禮包立馬到手）

格上新車訂閱方案表

級距

品牌

車型

訂閱月費

優惠里程費率

小型國產車

NISSAN

LIVINA

8,800

2.45

TOYOTA

YARIS

中型國產車

NISSAN

TIIDA

10,800

2.94

TOYOTA

ALTIS

NISSAN

KICKS

HONDA

HR-V

大型國產車

HONDA

CR-V

14,800

4.06

進口電動車

NISSAN

Leaf

20,800

4.55

註：里程費率（元/公里）以優惠7折價計算。
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