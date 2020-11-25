▲ 格上新車訂閱方案上線，三大品牌八熱銷車月費 8,800 元起

級距
品牌
車型
訂閱月費
優惠里程費率
小型國產車
NISSAN
LIVINA
8,800
2.45
TOYOTA
YARIS
中型國產車
NISSAN
TIIDA
10,800
2.94
TOYOTA
ALTIS
NISSAN
KICKS
HONDA
HR-V
大型國產車
HONDA
CR-V
14,800
4.06
進口電動車
NISSAN
Leaf
20,800
4.55
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格上車訂閱以多品牌車款供消費者的「多選擇」，加上訂閱期最短三個月的「高彈性」，不需再煩惱保險、保修、稅費、折舊等費用的「低負擔」，以及獨創訂閱月費加里程費「開多少算多少」的「爽價格」，四大特色加持下，再創新新車訂閱模式，鎖定年終購車潮，推出限時限量搶先預訂特惠方案，即日起開放預訂，可於農曆年前交車。
新上線的「格上新車訂閱」首波鎖定 Nissan、Honda 及 Toyota 三大熱銷品牌的八大車款，提供全新 2021 年新車，包括 Yaris、Kicks、Altis、HRV、CRV、Tiida 及 Livina 等七款市場熱銷車款，最低訂閱月費 8,800 元，還能享有限時里程費 7 折折扣。
七款熱銷車款外，最引人注目的定價 149 萬新款 Nissan Leaf 電動車，比照油車的里程計費方式，訂閱月費 20,800 元。除陸續推出中古車及新車訂閱方案，格上新車訂閱未來將更進一步推出「指定訂閱制」；消費者只需告知想訂什麼車，即可擁有專屬客制化訂閱服務。
積極籌組「移動服務台灣隊」的格上租車，透過格上 Go Smart App 一站式整合租車、專車等 11 項移動服務，轉型資產營運、平台營運商，在「格上租車、閣下至上」的經營理念下，與策略聯盟夥伴 Sealand 汽車訂閱平台，共同打造多品牌汽車訂閱入口平台。
格上在既有長租、短租及專車服務的厚實基礎下，透過格上 Go Smart 的線上整合平台入口，期望任何有移動需求的消費者，都能輕鬆一鍵取得服務。格上Go Smart 一鍵下載點這裡：https://lihi1.cc/20Wg3（超值大禮包立馬到手）
格上新車訂閱方案表