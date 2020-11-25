《粉紅色時光》遭提前外流　電視台怒：已尋求法律途徑　

由方志友、吳念軒主演的《粉紅色時光》日前上檔，本周將播出第3集，近日卻被眼尖網友發現第3集在網路上提前流出，對此TVBS回應：「嚴重譴責盜版行為，我們很認真地做戲，還是要呼籲大家支持正版，電視看TVBS、網路看愛奇藝，已經尋求法律途徑要求對方下架！」

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《粉紅色時光》今（25）日邀請劇中主演林煒、陳彥允、編劇杜政哲以及世新校友章廣辰到場和學生面對面。現場集結世新大學共600名學生一同欣賞精彩片花，並從中選出一名幸運兒跟演員互動上演《粉紅色時光》經典橋段。為了支持戲劇，世新大學學生全員戴上粉紅色口罩，響應防疫措施外更以行動呼應《粉紅色時光》劇名。

▲章廣辰一鼓作氣抱起幸運女學生。（圖 / TVBS提供）

歌手出身的陳彥允現場獻唱戲劇插曲《愛你一萬年》，讓在場學生直呼：「好好聽，耳朵已懷孕，再唱一首！」而在第2集就獻出「濕身秀」的章廣辰重現劇情，作勢要脫掉上衣犒賞粉絲，引發現場一片驚呼。沒想到脫掉帽T後，裡面還有一件上衣，笑翻全場。面對未來將踏入影視領域的學弟妹們，他也鼓勵大家，「找工作最重要的是熱情，目前自己也在累積作品積極尋覓。」被章廣辰視為人生導師的杜政哲則認為，走影視圈必須有堅強的意志力，「都會有一段沒人看得到的時期，我也是《16個夏天》後才開始受到矚目。」

▲《粉紅色時光》金鐘編劇杜政哲。（圖 / TVBS提供）

對於重返母校，章廣辰表示：「很久沒有回來了，學生們本身就散發著粉粉紅紅的粉紅色能量，以前自己也年輕過，偶爾還是要看看年輕人在做什麼。」並笑說：「學生們比想像中的熱情很多，玩手機跟睡覺的都不多，世新的朋友真的不錯！」