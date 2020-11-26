停產前的最後一舞，Audi TTS Competition Plus華麗轉身

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Audi這次推出TTS Competition Plus在外觀上增添了戰鬥感更強烈的S Line套件，前、後保桿的造型更為狂妄不說，搭配紅色卡鉗及亮光黑的20吋多幅輪圈，還有尾廂上那組黑色的固定式尾翼，一股不靜則動的凶狠態勢油然而生，為了這次的華麗轉身，Audi提供特殊的Chronos Gray、Glacier White、Tango Red、Turbo Blue四款車漆作為該車型的特殊配色。
車艙除了12.3吋數位虛擬駕駛儀表為標配之外，主要還是在細節處佐以更高檔的材料加以點綴，例如使用大量的高級Nappa皮革包覆搭配對比色縫線，或是空調出風口的裝飾環及地毯則提供Satin Turbo Blue或Gloss Tango Red這兩款新配色，搭配更多的鍍鉻及碳纖維飾板來強化整體的車艙質感。
動力部分則沿用45 TFSI那具2.0升四缸渦輪增壓引擎，不過最大馬力上調14匹來到320匹，扭力峰值為400 Nm，可在4.5秒加速至100 km/h，敞篷版為4.8秒，極速皆限制在250 km/h，為了應付如此強大輸出，Quattro四輪傳動及電磁可調避震皆為該車型的標準配備，TTS Competition Plus本月率先在德國販售，硬頂版為61,000歐元(約新台幣212萬)，敞篷版為63,700歐元(約新台幣221萬)。