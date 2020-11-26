開車上路「輕按喇叭＝道謝」是常識？留言全歪樓：會出事
開車上路「輕按喇叭＝道謝」是常識？留言全歪樓：會出事
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 14:29:23
開車上路有不少駕駛之間的默契暗號、或說是「潛規則」車語，但隨著時代變遷，有些過去習慣的車語暗號如今已未必大家都明白，若發生誤會，好意被當成挑釁反而更容易出事。有網友就好奇詢問，開車上路「輕按喇叭＝道謝」算是常識嗎？引發熱議，許多留言更是完全歪樓，讓大家笑翻。
有網友在PTT發文詢問大家，「輕按喇叭＝道謝」算是常識嗎？原PO透露這是自己爸爸教他的，但有次他載同事時遇到會車，對方靠旁禮讓所以原PO便輕按喇叭道謝，結果同事卻不解其意，反而認為原PO叭人很沒禮貌。於是原PO不禁疑惑，到底這是否算是普遍認知的常識？文章一出引發熱議，網友留言天馬行空捏造出許多「常識」，像是「用喇叭按愛的鼓勵才是道謝不是常識嗎」、「我家是快速按五下表示感謝」、「我都在他接近的時候噴雨刷水」、「我都攔車要Line，回家再傳訊跟他道謝」、「我都打開天窗，站起來跟對方點頭說謝謝」、「我都把後行李箱蓋翹高高，然後下車高高舉起手敬禮」、「我都把他車攔下了，90度鞠躬跟他道謝，給你參考」。但也有不少網友正經回答，「老司機是有這種潛規則，可是遇到不懂的人也沒辦法」、「其實專心開就好了，不用在那邊按來按去」、「以前的常識但現在不適用」、「舉手示意就好，喇叭不要亂按」。（編輯：倪浩軒）