中華 eMoving 加入 PBGN 聯盟，首款換電車型 2021 年第四季現身
中華 eMoving 加入 PBGN 聯盟，首款換電車型 2021 年第四季現身
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calendar_today2020-11-26 15:25:01
中華汽車工業股份有限公司與睿能創意股份有限公司宣布將共同合作，「中華 eMOVING 電動二輪車」將使用 Powered by Gogoro Network®（PBGN）智慧電動車系統，成為聯盟的全新合作夥伴。
中華 eMOVING 將是繼 Yamaha、宏佳騰智慧電車（Aeonmotor）、PGO 電動車、eReady 之後，又一位 PBGN 聯盟的合作夥伴。中華電動車 eMoving 正式使用 Powered by Gogoro Network®（PBGN）智慧電動車系統，成為 Gogoro® 在台灣第五家全新合作夥伴。全新合作夥伴中華電動車 eMoving 除了自身的快充與家充產品線，更將透過雙贏互惠合作，2021 年第四季推出採用 Gogoro Network® 智慧電池交換平台的全新電動機車，同時銷售充電式與換電式電車。
電動機車新浪潮 打造綠色永續智慧城市將首度跨足換電式智慧電動車的中華電動車 eMoving，自 2010 年投入電動二輪產業的發展，近年來更積極協助各地方縣市政府打造低碳城市，除了在本島及外島推行低碳生活外，更推動「一哩低碳 一里幸福」計畫，朝著台灣成為低碳島的目標前進。