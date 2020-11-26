高市田寮區10里辦公處　率先設毒品防制關懷站

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楊明州表示，新興毒品樣態百出，且混摻多種毒品，以咖啡包、糖果、零食等食品化包裝吸引年輕人好奇使用，有「死神」稱號的超級搖頭丸PMMA就常偽裝成咖啡包、奶茶包，根據高檢署統計，今年1-9月吸食新興毒品的死亡人數已是去年的2倍以上，可見毒品防制的迫切性與重要性，毒防局率全國之先首創里辦公處毒品防制關懷站，里鄰長是最貼近社區民眾的第一線，非常感謝里長們在里辦公處設置關懷站。
林瑩蓉強調，今天與田寮區各里攜手合作，以里辦公處設置社區毒品防制關懷站，做為優先試辦起點，也改變毒防局與社區里民以往的宣導互動方式，提供更貼近的毒品防制服務，更快速有效的做好社區毒品防制工作，這個模式也會陸續在高雄市38個行政區各里擴充據點，建構更綿密的社區防毒網絡。所頒贈每一里辦公處的關懷站牌上有24小時免付費諮詢關懷專線0800-770-885及毒防局的官網、臉書QRcode，民眾可掃描QRcode掌握最新毒品防制新知及活動，或撥打24小時免付費諮詢關懷專線0800-770-885轉介至毒防局提供協助。
田寮區長林百山說，吸食毒品會產生幻覺、精神異常、情緒失控，在里民服務工作中也常見「一人吸毒，全家受害」的真實案例，因此，結合田寮區10個里辦公處與毒品防制局合作，設置毒品防制關懷站，以最貼近里民的方式提供毒品防制宣導及關懷，建構社區防毒安全網絡，發揮社區互助精神。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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