高市田寮區10里辦公處　率先設毒品防制關懷站

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

高市田寮區10里辦公處　率先設毒品防制關懷站

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-11-26 20:50:00

▲市府秘書長楊明州、毒防局長林瑩蓉、田寮區公所區長陳百山及田寮區10位里長，共同宣示打造「社區防毒安全網」，逾200位里民參與。（圖／高市毒防局提供）
▲市府秘書長楊明州、毒防局長林瑩蓉、田寮區公所區長陳百山及田寮區10位里長，共同宣示打造「社區防毒安全網」，逾200位里民參與。（圖／高市毒防局提供）
以建置防毒網支撐社會安全網之重要環節為目標，高雄市政府毒品防制局積極建構毒品防制綿密網絡，提升社區毒品防制成效，率全國之先，首創於里辦公處設置「社區毒品防制關懷站」，就近提供社區民眾毒品防制宣導、關懷與諮詢服務。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今(26)日舉行啟動儀式及講習訓練，市府秘書長楊明州、毒防局長林瑩蓉、田寮區公所區長陳百山及田寮區10位里長全員到齊，共同宣示打造「社區防毒安全網」，發揮社區互助精神，守護社區安全，讓反毒零距離，宣示後隨即進行毒品防制關懷站講習訓練，逾200位里民參與。
楊明州表示，新興毒品樣態百出，且混摻多種毒品，以咖啡包、糖果、零食等食品化包裝吸引年輕人好奇使用，有「死神」稱號的超級搖頭丸PMMA就常偽裝成咖啡包、奶茶包，根據高檢署統計，今年1-9月吸食新興毒品的死亡人數已是去年的2倍以上，可見毒品防制的迫切性與重要性，毒防局率全國之先首創里辦公處毒品防制關懷站，里鄰長是最貼近社區民眾的第一線，非常感謝里長們在里辦公處設置關懷站。

▲田寮區10個里辦公處與毒品防制局合作，設置毒品防制關懷站。（圖／高市毒防局提供）
▲田寮區10個里辦公處與毒品防制局合作，設置毒品防制關懷站。（圖／高市毒防局提供）
林瑩蓉強調，今天與田寮區各里攜手合作，以里辦公處設置社區毒品防制關懷站，做為優先試辦起點，也改變毒防局與社區里民以往的宣導互動方式，提供更貼近的毒品防制服務，更快速有效的做好社區毒品防制工作，這個模式也會陸續在高雄市38個行政區各里擴充據點，建構更綿密的社區防毒網絡。所頒贈每一里辦公處的關懷站牌上有24小時免付費諮詢關懷專線0800-770-885及毒防局的官網、臉書QRcode，民眾可掃描QRcode掌握最新毒品防制新知及活動，或撥打24小時免付費諮詢關懷專線0800-770-885轉介至毒防局提供協助。

▲田寮區10個里辦公處與毒品防制局合作，設置毒品防制關懷站。（圖／高市毒防局提供）
▲田寮區10個里辦公處與毒品防制局合作，設置毒品防制關懷站。（圖／高市毒防局提供）
田寮區長林百山說，吸食毒品會產生幻覺、精神異常、情緒失控，在里民服務工作中也常見「一人吸毒，全家受害」的真實案例，因此，結合田寮區10個里辦公處與毒品防制局合作，設置毒品防制關懷站，以最貼近里民的方式提供毒品防制宣導及關懷，建構社區防毒安全網絡，發揮社區互助精神。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀