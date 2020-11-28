影／吃當季、享在地　王惠美呼籲農友加入「彰化優鮮」

冬天是吃花椰菜最好的季節，彰化縣花椰菜種植930公頃，全台第一，彰化縣鹿港鎮農會舉辦今(28)日第3屆花椰菜評鑑頒獎暨彰化優鮮行銷推廣活動，縣長王惠美到場促銷，要大家多吃便宜又健康的彰化花椰菜，並呼籲農友踴躍加入「彰化優鮮」，與縣府共同行銷彰化優鮮。

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▲彰化縣鹿港鎮農會舉辦第3屆花椰菜評鑑頒獎暨彰化優鮮行銷推廣活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲彰化縣鹿港鎮農會舉辦第3屆花椰菜評鑑頒獎暨彰化優鮮行銷推廣活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

今年花椰菜評鑑結果，冠軍由來自溪湖鄉鎮的楊火城奪下，大城鄉許美枝及蔡保修雙雙榮獲亞軍，大城鄉王素珠、林依璇及溪湖鎮楊建銘3人並列季軍，另有10外農友獲選為優等，也都接受縣長王惠美頒贈獎牌。

▲花椰菜不是昂貴的菜，但既營養又健康，除了含豐富的維他命，膳食纖維、蛋白質、鈣、鉀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲花椰菜不是昂貴的菜，但既營養又健康，除了含豐富的維他命，膳食纖維、蛋白質、鈣、鉀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

花椰菜評鑑冠軍得主楊火城說，種菜有50多年，做夢也沒想到自己所栽種的花椰菜會拿下冠軍，今年因氣候因素，沒有雨使得水花椰菜的染上蟲害大大增加，自己也在灌溉施肥上做了調整，把花椰菜當做家裡小孩一樣的細心、用心照顧，拿到冠軍也讓他的辛勞有所代價。

▲花椰菜評鑑冠軍得主楊火城說，把花椰菜當做家裡小孩一樣的細心、用心照顧，拿到冠軍也讓他的辛勞有所代價。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲花椰菜評鑑冠軍得主楊火城說，把花椰菜當做家裡小孩一樣的細心、用心照顧，拿到冠軍也讓他的辛勞有所代價。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

王惠美說，鹿港鎮農會舉辦花椰菜評鑑，已成為鹿港特產之一，花椰菜比賽從過去40餘人增至今年有90人參加，雖然花椰菜不是昂貴的菜，但既營養又健康，除了含豐富的維他命，膳食纖維、蛋白質、鈣、鉀，更有專家正在針對防癌做研究，鹿港鎮農會也用心開發其它產品，比如用黑豆製作茶包、洗髮精等，多樣性行銷，增加農民收入。

▲民眾現場選購花椰菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲民眾現場選購花椰菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

農業處長邱奕志表示，鹿港鎮農會107年試辦全台第1次花椰菜評鑑，以鹿港鎮為主，有45戶鎮內農友參加、108年王縣長重視農友上任後擴大到全縣，反應熱烈，有90戶農友參加，109年今年，雖然氣溫較高生長快，即使有的農友已經收完，但仍有90戶農友參加，花椰菜全縣產量107年2萬3,687公噸、108年2萬5,352公噸，產量逐年增加，評鑑效益逐漸顯現。