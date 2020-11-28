「鶯歌藝術季」學生服裝創意賽　融入陶瓷元素驚艷評審

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「鶯歌藝術季」學生服裝創意賽　融入陶瓷元素驚艷評審

記者孫唯容/新北報導

calendar_today2020-11-28 21:21:35

▲第一名由陳怡君的「知否」參賽作品拿下，並由吳明機副市長進行頒獎。（圖/新北市文化局提供）
▲第一名由陳怡君的「知否」參賽作品拿下，並由吳明機副市長進行頒獎。（圖/新北市文化局提供）
「鶯歌藝術季」鶯之饗宴-陶藝服裝創意大賽，今（28）日在鶯歌陶瓷博物館決選，來自全國各位18組入選的服裝科系學生，帶來結合陶瓷元素的創意服裝，展示學生們的精采創意現場由潘怡良等知名服裝設計師擔任評審，新北市副市長吳明機、文化局局長龔雅雯、鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈等人也到場為學生們鼓勵。
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▲新北市立樟樹國際實創高中流行服飾科學生為大家帶來精彩的走秀。（圖/新北市文化局提供）
▲新北市立樟樹國際實創高中流行服飾科學生為大家帶來精彩的走秀。（圖/新北市文化局提供）
吳明機表示，「鶯歌藝術季」是「三鶯文創整合計畫」所推出的品牌活動，著重「跨域」及「創新」的精神。本次「鶯歌藝術季」鶯之饗宴-「陶藝服裝創意大賽」，以創新及跨域的精神，從政府單位出發，到社區的參與式預算提案，再集結全國學生的陶瓷、織品跨域作品，透過與市民之間的互動、館校之間的合作，共同實踐以創意新思維活化傳統產業，培育跨界的設計人才，十分有意義。
新北市致力推動參與式預算，由鶯歌陶瓷博物館於去（108）年公開徵求「2019鶯歌陶瓷產業提昇」參與式預算提案，其中傑作陶藝有限公司提案的「搔首弄姿鶯歌燒」，得票最高獲第一名。

該提案企圖突破陶藝靜態展示的視覺限制，將陶瓷元素轉化成為服裝特色，在廣徵臺灣地區各大學、高中職之服裝、時尚等相關設計領域學生的設計圖後，總共收到294件服裝設計圖，經過首輪的激烈廝殺後選出20件進入決選，今天由到場的18位學生以動態呈現陶藝與服裝結合的美，各個卯足勁展現獨樹一格的的精采走秀，驚艷全場。

▲第二名由盧凱妮的「流」參賽作品奪得。（圖/新北市文化局提供）
▲第二名由盧凱妮的「流」參賽作品奪得。（圖/新北市文化局提供）
▲第三名由吳佳樺的「裂之青」參賽作品奪得。（圖/新北市文化局提供）
▲第三名由吳佳樺的「裂之青」參賽作品奪得。（圖/新北市文化局提供）
決選現場由臺灣知名服裝設計師潘怡良等5位業界、學界專家所組成陣容強大的評審團，給予參賽者專業的意見回饋，最終由陳怡君的「知否」參賽作品拿下第一名、盧凱妮的「流」參賽作品榮獲第二名、吳佳樺的「裂之青」參賽作品榮獲第三名。

另外傑作陶藝更額外加碼，提供5名企業贊助獎項，分別由陳怡君、盧凱妮、吳佳樺、游閔盛、黃莉瀅奪得，讓現場參賽學生不論在實戰經驗或實質獎勵上都獲得滿滿收穫。
▲由傑作陶藝董事長許元國為5位獲得企業贊助獎的得獎者頒發贊助獎金一萬元。（圖/新北市文化局提供）
▲由傑作陶藝董事長許元國為5位獲得企業贊助獎的得獎者頒發贊助獎金一萬元。（圖/新北市文化局提供）
 
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