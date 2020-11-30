別小看Mazda 3 Turbo，論加速Subaru WRX只有看尾燈的份，Volkswagen Golf R也只險勝

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新世代Mazda 3有著屁美高級車的外觀設計與內裝質感，但對於車迷來說仍少了性能選項，對此Mazda於今年7月終於帶來各界引頸期盼的Mazda 3渦輪車型，所搭載的2.5升渦輪引擎依汽油辛烷值不同能繳出227hp/42.8kgm與250hp/44kgm輸出。從帳面數據Mazda 3 Turbo已達到鋼砲標準，對此為了測試其實力外媒則替Mazda 3找了對手，其中當然少不了最直接的對手Golf，而且車型還是最強的Golf R，另外一名對手則是日系性能車的代表Subaru WRX。
在看影片之前先了解各車的動力數據，首先三車都是配置四輪驅動，動力部分Mazda 3 Turbo搭載2.5升渦輪引擎，擁有227hp/42.8kgm或250hp/44kgm，Golf R則搭載2.0升渦輪引擎，具有288hp/38.7kgm，WRX同樣也是搭載2.0升渦輪引擎，具有268hp/35.7kgm最大動力。從帳面數據來看Golf R有最大馬力優勢，Mazda 3 Turbo則扭力峰值最出色，而WRX雖然馬力輸出出色，但較低的扭力與CVT變速箱是否會是影響勝敗關鍵？那就看以下影片吧
影片來源 Throttle House