大雅房市後勢看漲　惠國沐微風超越七期高質感社區

隨著台積電、巨大集團等產業龍頭大廠持續在中科擴廠、成立全球營運總部，再加上台商返台帶動的投資潮，回流的熱錢越來越多，中科就業人口近十年翻倍成長，帶動園區周邊房市的租屋與購屋需求。尤其是緊鄰中科的大雅區，因該區域發展早，生活機能完善、公司行號林立，就業機會多，在剛性需求大的購屋市場支撐下，大雅房市後勢看俏。

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惠國建設看準大雅區強大的剛性需求，即將在大雅打造高質感、現代建築外觀、集Alfa Safe制震宅、渡假輕豪宅、AI智慧宅於一身的指標性建案「惠國沐微風」，地點就位在大雅市最熱鬧的學府路、神林南路核心地段，才剛推案不到1個月的時間，就已經造成不小的話題。

「惠國沐微風」主打「AI智慧宅」，全棟「人臉辨識系統」讓住戶從大廳開始直到進入室內，全部不需手指觸控，安全又智慧；同時也訴求「沙灘、海景、SPA游泳池」，室外打造材質比照海生館的透明圓弧造型游泳池，安全性佳又耐久，週邊綠色植栽陪襯，椰子樹、白色沙灘，小孩遊戲區或戶外吧台，彷彿就在加勒比海渡假的悠閒感受；兒童遊戲室、會議室、電影院、健身房、頂樓戶外BBQ等都屬於標準設施，入住就可使用。



▲擁有椰子樹、白色沙灘的造型游泳池，回家彷彿就像在渡假。（圖／惠國建設提供） 惠國建設擅長思考將建物外觀塑造出時尚感，室內點綴效果，打造出高級社區的優勢，全棟共有超過40項公共設施，公設比32.97%，管理費卻只收每坪85元的價格；停車場智能化的車牌辨識系統，9.97坪大的全平面式停車格，且為因應未來電動車的盛行，每個停車格都配有獨立的電箱開關，只需簡單程序即可申請使用；室內大廳打造出「飯店管理」質感，超過70%使用義大利原裝進口品牌，超質感瞬間提升；安全制震採用結構採用戴雲發Alfa Safe耐震系統工法，大樓1樓及夾層特採柱中柱、系統牆，大幅提升建築的耐震力。



▲結構採用戴雲發Alfa Safe耐震系統工法，大樓1樓及夾層特採柱中柱、系統牆，大幅提升建築的耐震力。（圖／惠國建設提供） 「惠國沐微風」主推39～43坪均質3房，一層四併，戶戶三面採光，住戶都能擁有絕佳的視野。居家建材，精選義大利原裝進口廚具，Rastelli R1系列由義大利知名建築師Ulisse Narcisi設計；衛浴設備特選西班牙百年品牌Roca，從全自動一體式智能馬桶、鋼板浴缸、主臥恆溫龍頭、冷啟動防燙面盆龍頭，無不展現舒適、品味與生活美學的完美結合。